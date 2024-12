Cine sunt suveraniștii din Capitală care au intrat în Parlament. Un latifundiar de la AUR, o judecătoare cu pensie specială de la SOS și un alt pensionar de la Partidul Oamenilor Tineri

Pentru că, în teritoriu, există o vorbă potrivit căreia „lumina de aprinde de la București”, este deosebit de interesat cum va arăta Parlamentul României, după alegerile generale de duminica trecută, în sensul de a vedea ce noi senatori și deputați de București vor accede în cele două Camere, imediat după ce noul Legislativ va fi învestit, după data de 21 decembrie 2024. Dacă în cazul partidelor mari, PSD și PNL, lucrurile nu par să fi suferit mari modificări de structură, în ceea ce privește zona suveranistă, a cărei ascensiune fulminantă a putut fi observată atât la votul din 24 noiembrie, cât și la cel din 1 decembrie, AUR vine cu o garnitură complet nouă în Capitala României, pentru Parlament. Partidul Dianei Șoșoacă, la fel. Iar nou-apărutul partid parlamentar POT - Partidul Oamenilor Tineri - a reușit, în București, să câștige două posturi în Camera Deputaților. Cine sunt noii aleși care vor face, așa cum arată lucrurile, o opoziție destul de zgomotoasă în noul Parlament urmează să deslușim în cele ce urmează.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid condus de George Simion rămas fără candidat în turul al doilea la alegerile prezidențiale, ocupă locul al doilea în Parlamentul României, după alegerile de duminică, la o distanță de patru puncte procentuale de PSD. La București, AUR va intra în Camera Deputaților cu o garnitură de patru aleși. Lista este deschisă de însuși liderul formațiunii, George Simion, parlamentar în funcție, despre care nu mai este nimic de adăugat, deoarece profilul său a fost ultraanalizat în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

Pe locul al doilea, însă, la Camera Deputaților, pe lista AUR de București, va ocupa un fotoliu de deputat celebrul Gigi Becali. Acesta va fi, cel mai probabil, cel mai bogat deputat din Parlament. În urmă cu două săptămâni, „Jurnalul” i-a prezentat latifundiarului din Pipera generoasa declarație de avere, din care rezultă că, împreună cu soția sa, Luminița, are în proprietate nu mai puțin de 1.625.817,01 metri pătrați de terenuri intravilane, extravilane și bălți, la care se adaugă două case de locuit.

Ca bunuri de valoare, declarația de avere este relativ modestă. Apar, aici, ceasuri evaluate la 50.000 de euro și bijuterii evaluate la 100.000 de euro. În ultimul an fiscal, George Becali precizează că a vândut două terenuri, contra sumei totale de 377.000 de euro, iar un alt teren a fost donat, anul acesta, către Teodora Becali.

George Becali a acordat împrumuturi în nume personal în valoare totală de 39.590.000 de euro. Becali mai are promisiuni de vânzare din partea a șase persoane juridice în cuantum total de 27.050.000 de euro. Trăgând linie, se poate observa că valoarea acestor active se ridică la 66.640.000 de euro.

Un detaliu de culoare din această declarație de avere constă în aceea că milionarul Gigi Becali încasează o pensie de fost membru al Parlamentului European în sumă de 71.666 de lei pe an. Iar alt detaliu interesant este că Becali deține opt mașini: Land Rover din 2019, Land Rover din 2014, Mercedes Benz din 2016, două Mercedes Benz din 2017, Mercedes Benz din 2019, Bentley din 2018 și Martz din 2019, toate dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare.

Soția, salariată la Cameră, soțul deputat

Tot la AUR, tot la Camera Deputaților, din partea organizației de București, a candidat și a obținut un mandat de parlamentar Mihai Marian Enache. Cititorii noștri s-au mai întâlnit cu acest nume de politician, după ce, în vară, Enache a candidat fără succes la Primăria Capitalei, din partea partidului condus de George Simion.

În declarația de avere pe care Mihai Adrian Enache a completat-o și depus-o la Biroul Electoral Central pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 1 decembrie 2024, se precizează că acesta a încasat, în ultimul an fiscal, un salariu de 114.318 lei pe an de la… AUR, dar și o indemnizație de 50.080 de lei pe an de la Consiliul Local al Sectorului 4 din București.

Soția viitorului deputat AUR, Diana Enache, figurează ca salariată la Camera Deputaților, cu o leafă încasată în ultimul an fiscal de 62.400 de lei.

Mihai Andrei Enache mai declară, în acest document, daruri de botez de 9.500 de euro și 65.000 de lei.

Al patrulea loc la Camera Deputaților primit de organizația AUR București este ocupat de Lidia Vadim Tudor, fata celebrului lider PRM Corneliu Vadim Tudor. Aceasta nu deține absolut nimic, în declarația sa de avere de candidat, nici în ceea ce privește proprietăți imobiliare, mașini, bani în conturi, plasamente sau investiții, bunuri de valoare, datorii, dar nici în ceea ce privește vreun venit încasat în ultimul an fiscal.

2020 - ales deputat PSD. 2024 - ales deputat SOS România

SOS România, partid condus de Diana Ivanovici-Șoșoacă, intră în Camera Deputaților, din partea Organizației de București, cu Dumitru Coarnă. Acesta este unul dintre cei mai performanți traseiști politici ai actualei legislaturi. Ales, în anul 2020, pe listele PSD, acesta a fost exclus din partidul condus de Marcel Ciolacu. După o perioadă de parlamentar neafiliat, Dumitru Coarnă s-a afiliat grupului parlamentar al AUR.

Apartenența la partidul lui George Simion a lui Dumitru Coarnă nu a durat prea mult, iar despărțirea politică a fost una contondentă. Atât de contondentă, încât, în această toamnă, Dumitru Coarnă a formulat acuzații extrem de grave la adresa lui George Simion, chiar de la tribuna Parlamentului. Între timp, fostul pesedisto-aurist s-a înscris în SOS România și a fost reales, duminică, 1 decembrie 2024.

Tot la Camera Deputaților, din partea Capitalei, SOS România a câștigat un al doilea loc de deputat, care va fi ocupat de Mariana Vârgă, fost președinte al Tribunalului Argeș. Conform declarației de avere, Vârgă are trei case în Bascov, București și Vâlcea, achiziționate în perioada 2015-2017, iar ca venituri, în ultimul an fiscal, precizează drepturi salariale restante de 9.500 de lei de la Tribunalul Argeș, 10.700 de lei ca avocat în Baroul București și o pensie de serviciu de 264.000 de lei pe an. Soțul Marianei Vârgă, Ioan Vârgă, a încasat, ca executor judecătoresc, 510.600 de lei în ultimul an fiscal.

Și nou-intratul partid parlamentar, Partidul Oamenilor Tineri (POT), are, la București, două mandate de deputat. Primul este ocupat de Răzvan Mirel Chiriță, care se prezintă, în declarația de avere, cu două terenuri achiziționate în anul 2021, cu o casă și cu un apartament, achiziționate, de asemenea, în anul 2021. Chiriță mai susține că a înstrăinat, prin executare silită, un teren și un autoturism, în schimbul sumei de aproximativ 240.000 de lei. În ultimul an fiscal, noul deputat a încasat salarii de la două firme și de la Asociația Provilegio, dar și dividende de 295.082 de lei de la una dintre aceste companii.

Al doilea deputat POT este un pensionar, ceea ce este cel puțin ciudat, având în vedere numele partidului. Se numește Daniel Grofu, are două apartamente și două mașini, iar, în ultimul an fiscal, a realizat venituri de 11.036 de lei din pensie.

Un alt om de afaceri deschide lista de la Senat

Tot la București, la Senat, opoziția suveranistă are o ofertă la fel de interesantă. Spre exemplu, primul pe lista de senatori AUR este Petrișor Gabriel Peiu. Acesta declară, în declarația sa de avere, că are opt terenuri intravilane, două case, dintre care una cumpărată anul trecut, și un apartament.

În conturi și depozite bancare, noul parlamentar are economii de 1.318.961,06 lei și de 6.167,82 euro. Peiu mai deține titluri de stat și acțiuni la diferite companii în cuantum de 65.289,97 euro și de 7.053.829,3 lei.

În ultimul an fiscal, Peiu a realizat venituri salariale de 68.289 lei de la UNSTPB, 93.480 de lei de la BTF, drepturi de autor de 150.525 de lei, inclusive de la Realitatea Media, precum și dividende în sumă de 933.925,93 de lei.

Un alt post de senator de București, din partea AUR, va fi ocupat de Niculina Stelea. Aceasta lucrează la Camera Deputaților, de unde a încasat, în ultimul an fiscal, un salariu de 79.787 de lei, dar a mai lucrat ți pentru propria sa firmă, SC N&N Consult SRL, de unde a încasat 13.667 lei pe an. Soțul a fost salarizat de o asociație de proprietari cu 48.000 de lei pe an.

Niculina Stelea a ridicat dividende de 90.000 de lei de la două companii și a mai realizat venituri de 110.496 de lei din pensii.

Al treilea senator AUR de București se numește Octavian Bădescu. Acesta se laudă în declarația sa de avere cu o colecție de ceasuri în valoare de 50.000 de euro, cu o colecție de bijuterii în valoare de 10.000 de euro și cu lingouri de 100.000 de euro. Ca venituri, în ultimul an fiscal, scrie că a realizat 40.000 de lei din salarii, o sumă neinteligibilă din contracte, la care se adaugă 250.000 de lei din vânzări.

AUR mai are, la București, ca senator, pe Antonio Andrusceac, care ocupă și în prezent calitatea de parlamentar.

Pe de altă parte, SOS România are un singur post de senator de București, în persoana Dianei Ivanovici Șoșoacă. Rămâne de văzut dacă aceasta va prelua funcția sau va prefer să rămână europarlamentar, în această urmă ipoteză, locul său în Senat urmând a fi ocupat de avocata Cosmina Cerva. POT nu va avea niciun post de senator din partea organizației de București.

USR populează Senatul cu Clotilde Armand și Cristian Ghinea

Surprize interesante au loc și în tabăra pro-UE aleasă, la București, în Senatul României. Aici, USR București primește două locuri în Camera superioră a Parlamentului. Primul este ocupat de celebra Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1.

Al doilea loc este ocupat de fostul ministru al Fondurilor Europene din guvernele Cioloș și Cîțu, Cristian Ghinea. „Jurnalul” a dezvăluit, tot săptămâna trecută, că Ghinea vine în această funcție, direct din calitatea de încasator de contracte de consultanță cu USR, din subvenția încasată de acest partid de la statul român.

Cristian Ghinea a candidat și a câștigat un post de senator al României. Din declarația sa de avere, rezultat că, în ultimul an fiscal, a încasat venituri de natură salarială, de la o companie al cărei nume nu este prezentat în clar în acest document, de 23.319 lei, adică 1.043,25 de lei pe lună. În acest timp, firma pe care o patronează a încasat de la USR, în 2023, pentru consultanță politică, nu mai puțin de 368.028,61 lei (74.440,2 euro). Iar, potrivit bilanțului contabil depus la data de 31 decembrie 2023, compania a realizat un profit net de 133.828 de lei. Ghinea este unicul asociat al acestei firme, ceea ce înseamnă că întregul profit i se cuvenea. Cu toate acestea, în declarația de avere citată, nu se face nici măcar o singură mențiune cu privire la dividendele respective.

Daniel Constantin a lăsat PNL fără deputați la Teleorman

De la București, ne mutăm la Teleorman, unde liderul organizației județene a PNL, celebrul Daniel Constantin, a dat dovadă de o adevărată dibăcie politică în această campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Constantin a fost atât de eficient, încât a reușit să scoată PNL Teleorman din Camera Deputaților. Aici, liberalii nu au obținut nici măcar un post de deputat, cu toate că lista a fost una generoasă.

PSD a obținut două mandate, iar AUR trei mandate. PNL, USR, SOS România, UDMR și POT nu au reușit să câștige niciun mandat.

Cel mai rău este pentru PNL, a cărui listă a fost deschisă de însuși Daniel Constantin, deputat în Parlamentul României în actuala legislatură, dar care, după alegerile de duminică, rămâne fără „colegi”. Și la propriu, și la figurat, deoarece, odată cu el, va rămâne pe dinafară și deputatul PNL Corneliu Cozmaciuc.

