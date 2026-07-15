Lovitură pentru fanii Grand Theft Auto: Rockstar Games amână din nou GTA VI

Noua dată de lansare a fost stabilită pe 19 noiembrie 2026, în locul datei inițiale din luna mai.

O aștepare de 13 ani

Acțiunile companiei au scăzut cu peste 8% după anunț, însă directorii și analiștii susțin insistent ideea că, în cele din urmă, totul va merita.

GTA VI este unul dintre cele mai așteptate jocuri video de la lansarea GTA V, în urmă cu mai bine de un deceniu. GTA V a vândut peste 220 de milioane de exemplare și este al doilea cel mai bine vândut joc lansat vreodată.

Ultima întârziere înseamnă că fanii vor fi așteptat 13 ani.

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De ce întârzierea va crește vânzările?

Sigur, întârzierea ar putea inspira o altă rundă de meme-uri, dar întârzierile sunt frecvente în lumea jocurilor (în special cu Take-Two), iar analiștii pariază că vor crește de fapt vânzările întrucât noua dată este atât de aproape de sezonul sărbătorilor.

O lansare în noiembrie va contribui, de asemenea, la stimularea vânzărilor de console de Black Friday 2026 deoarece jucătorii își asigură mașinile cu care se pot deplasa prin Miami.

În timp ce fanii ar putea fi nervoși de o nouă amânare a lansării GTA VI, CEO-ul Take-Two, Strauss Zelnick, afirmă că „este întotdeauna dureros când mutăm o dată”, dar „nu am regretat niciodată în retrospectivă”, potrivit morningbrew.com.