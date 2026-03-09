Jocuri video lansate în 2026: Cele mai importante lansări

Printre acestea se numără continuări ale unor francize celebre, reinterpretări ale unor serii clasice și proiecte aflate în dezvoltare de ani buni. Potrivit publicației TechSpot, citate de useit.ro., unele dintre aceste titluri au fost inițial programate pentru 2025 daru au fost amânate pentru acest an.

Un alt aspect remarcat de specialiști este că nu toate jocurile așteptate în 2026 vor necesita sisteme hardware extrem de performante, în contextul în care industria adoptă inteligența artificială.

Pe internet, comunitățile de gaming discută intens despre viitoarele lansări, iar fanii își exprimă nerăbdarea pentru apariția unor titluri anunțate de mult timp.

Lansări care atrag atenția gamerilor

007: First Light

Printre cele mai așteptate jocuri ale anului se numără 007: First Light, un titlu care propune o interpretare originală a personajului James Bond. Spre deosebire de alte jocuri inspirate din filme, acesta spune o poveste originală despre primii ani ai agentului secret, înainte de a deveni celebrul spion cunoscut publicului. Primele detalii sugerează un mix între realismul filmului Casino Royale și elemente clasice ale universului Bond, precum cazinouri luxoase, organizații misterioase și scene spectaculoase de acțiune.

Replaced

Un alt titlu intens așteptat este Replaced, aflat în dezvoltare încă din 2018. Jocul combină estetica pixel art cu elemente grafice moderne într-un gameplay 2.5D. Acțiunea are loc într-o versiune alternativă și distopică a Americii anilor 1980, unde jucătorul controlează o inteligență artificială prinsă, fără voia sa, într-un corp uman.

Revenirea unor francize populare

Fable

Pe lista lansărilor importante se află și Fable, relansarea celebrei serii RPG apărute în urmă cu aproximativ două decenii. Ultimul joc al francizei, Fable III, a fost lansat în 2010 și nu a reușit să impresioneze pe deplin fanii. Între timp, dezvoltatorul original, Lionhead Studios, și-a încetat activitatea în 2016. Noul proiect este realizat de Playground Games, studioul britanic cunoscut pentru seria Forza Horizon.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4

Fanii strategiilor în timp real așteaptă și lansarea Warhammer 40,000: Dawn of War 4, primul titlu major al seriei după aproape un deceniu de la apariția Warhammer 40,000: Dawn of War III. Noul joc promite bătălii la scară largă, construcția de baze și revenirea facțiunilor celebre precum Space Marines, Adeptus Mechanicus, Necrons și Orks.

Extensii și continuări pentru jocuri populare

Diablo IV: Lord of Hatred

În 2026 va apărea și Diablo IV: Lord of Hatred, o extensie pentru Diablo IV programată pentru lansare pe 28 aprilie. Pachetul promite să extindă lumea jocului și să continue povestea principală, introducând regiunea Skovos, două clase noi – paladinul și warlock-ul – precum și sisteme suplimentare de progresie și personalizare a personajelor.

Jocul cel mai așteptat al deceniului

Grand Theft Auto VI

Probabil cel mai anticipat titlu din industria gamingului rămâne Grand Theft Auto VI. Dezvoltat de Rockstar Games și publicat de Take-Two Interactive, jocul trebuia inițial să fie lansat în 2025. Compania nu a confirmat încă o dată exactă, însă a anunțat că titlul este programat pentru 2026.

Primul trailer a generat deja milioane de vizualizări și a alimentat așteptările fanilor, care consideră noul Grand Theft Auto drept una dintre cele mai importante lansări ale deceniului în gaming.