(P) Alegerea perfectă pentru o petrecere, acasă sau la job. Transformă-ți viață după bunul tău plac împreună cu Akai

Tradiție Akai, tradiție japoneză de peste 90 ani. Aparatele electronice fac parte din viața noastră zi de zi insotindu-ne în mai toate locurile în care ne aflăm, iar distracțiile cu prietenii sunt iubite de noi toți și tânjim după aceste momente mai tot timpul.

Fie că dorim să acultam o melodie într-un stil ritmat sau să ne relaxăm în compania unor note muzicale blânde, fie că suntem la piscină, într-o drumeție, la petrecere, în pat sau chiar în bucătărie, uneori doar cu gând de relaxare, alteori degustând o cafea, așa cum ne-o dorim fiecare, toate acestea sunt posibile prin diversitatea gamei de produse Akai.

Cand ne dorim o evadare intr-o poienita, in padure, sau pur si simplu o plimbare, putem pune in rucsac o boxa micuta in diferite forme haioase care sa ne incante auzul si sa ne acompanieze la tot pasul.

Alaturi de prieteni pe malul piscinei ne bucuram de melodii si sunete fabuloase cu boxele portabile cu Bluetooth ce se comporta minunat chiar si in cazul stropirii cu apa. Cu manere ergonomice si design modern, optimizate cu functia Google Assistant si comenzi vocale Siri sunt alegerea ideala pentru dvs.

Pentru nostalgicii veritabili ai vremurilor apuse, gama de pick-up-uri reprezinta cadoul perfect in orice situatie.