(P) PC Garage lansează propriul brand de carcase, AlphaGear by PC Garage

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România și în același timp un reper pentru toți cei pasionați de tehnologie, a anunțat lansarea AlphaGear – propria marcă de carcase, prin care își propune să ofere pasionaților de jocuri un raport calitate/preț cât mai bun.

Construirea sau achiziționarea PC-ului optim raportat la cerințele, nevoile și bugetul utilizatorului se poate dovedi adeseori o sarcină dificilă, care presupune printre altele analizarea scenariului de utilizare vizat, a duratei de utilizare, a volumului de lucru la care va fi supus și, mai recent, a aspectului estetic. Iar după parcurgerea tuturor acestor etape, atunci când se optează pentru sisteme realizate din componente achiziționate separat, urmează asamblarea și punerea în funcțiune, care necesită un anumit nivel de cunoștințe și pot rezerva surprize. PC Garage depune constant eforturi pentru a răspunde tuturor acestor dileme, prin desfășurarea de diferite campanii și activități de informare, derularea de promoții și fidelizarea unei comunități dedicate pasionaților de tehnologie. Mai mult decât atât, compania deține o echipă de specialiști pregătiți să ofere consultanță de calitate potențialilor clienți și oferă servicii de asamblare și testare la cele mai înalte standarde. În plus, are propria gamă de sisteme gata asamblate, proiectate pentru a asigura un raport calitate/preț excelent pentru fiecare sector de activitate și segment de preț în parte. Mergând pe același principiu, PC Garage lansează acum AlphaGear – propria marcă de carcase, ce conține pentru început trei modele: Sentinel, Archon și Oathkeeper.

AlphaGear Sentinel – cel mai accesibil model al gamei, cu un preț recomandat de numai 269,99 Lei, adoptă formatul Middle Tower ce poate adăposti plăci de bază mITX, mATX și ATX, ceea ce o face potrivită pentru o mare varietate de sisteme. Ea permite montarea de coolere CPU înalte de până la 160mm, de plăci video lungi de până la 300mm și conține 2 locașuri pentru unități de stocare de 3,5” sau 3 pentru 2,5” (2 sunt convertibile din cele de 3,5”). În cazul în care se optează pentru soluții de răcire cu apă, partea frontală a carcasei permite instalarea unui radiator de până la 360mm. Fluxul de aer este asigurat de nu mai puțin de 4 ventilatoare de 120mm, utilizatorul având posibilitatea de a adăuga, separat, încă 2. Pentru un aspect estetic modern și personalizabil, acestea sunt prevăzute cu iluminare LED RGB, căreia i se adaugă telecomandă și controller RGB, plus un panou lateral din plexiglas. Pe panoul frontal, se află 2 porturi USB 2.0, 1 USB 3.0 și cele 2 jack-uri de 3,5” pentru căști și microfon.

Cu un preț recomandat de 359,99 Lei, modelul intermediar Archon Clear permite montarea de plăci video mai lungi, de până la 380mm și a până la 4 unități de stocare – 2 de 3,5” și 2 de 2,5”. În plus, panoul lateral transparent este confecționat de această dată din sticlă, iar flexibilitatea în ceea ce privește răcirea cu apă este îmbunătățită. Astfel, este permită montarea unui radiator de până la 360mm pe partea frontală, 240mm pe cea superioară și respectiv 120mm pe cea din spate. Și de această dată, modelul este livrat cu 4 ventilatoare de 120mm, plus posibilitatea de a adăuga încă 2. Pe panoul frontal se află 2 porturi USB 3.0 și 2 conectori de 3,5”.

Vârful de gamă Oathkeeper are un preț recomandat de 449,99 Lei și este cel mai încăpător model ce poartă sigla AlphaGear by PC Garage. Aceasta permite montarea de coolere CPU înalte de până la 180mm și de plăci video lungi de până la 400mm. În plus, este posibilă instalarea a două radiatoare cu apă de până la 360mm, plus un al treilea de până la 240mm, iar celor 4 ventilatoare de 120mm incluse standard li se mai pot adăuga încă 5 de 120 sau 140mm. De asemenea, a fost extins suportul pentru plăci de bază până la formatul E-ATX, iar pe panoul frontal și-a făcut apariția și un port USB 3.1 Tip-C.

Toate cele 3 modele beneficiază de o perioadă de garanție de 24 luni, dispun de opțiuni pentru Wire Management și permit asamblare Premiu și Gold. Pentru mai mult informații, vizitați www.pcgarage.ro.

Despre PC Garage

Înființat în 2005, PC Garage este unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România. Acesta numără peste 30 000 de produse active, peste 250 000 de clienți înregistrați și reprezintă un reper pentru toți cei pasionați de produsele IT. Tot din pasiune a fost creat și forumul My Garage definit ca fiind comunitatea pasionaților de hardware, overclocking, modding și cai putere. Comunitatea My Garage înregistrează peste 60 000 de membri, aproximativ 450 000 vizite în fiecare lună și peste 1400 recenzii realizate de clienții PC Garage. Filosofia de afaceri a PC Garage presupune să ofere clienților săi, pe lângă produsele din ofertă, servicii specializate și de calitate.