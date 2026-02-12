„Romance scam”, noua înșelătorie pe rețelele sociale: Un bărbat a fost păcălit cu 3.000 de lei

În realitate, în spatele profilului se afla o femeie de 41 de ani, care ar fi folosit fotografii atractive – posibil generate cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) – pentru a câştiga încrederea victimei.

Bărbatul a sunat la 112, după ce tânăra cu care discuta pe o rețea de socializare i-ar fi mărturisit că vrea să îşi pună capăt zilelor.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că nu era vorba despre o tentativă de suicid, ci despre o schemă de înşelăciune.

Potrivit IPJ Buzău, o femeie de 41 de ani, din localitatea Pârscov, şi-ar fi creat un cont fals folosind fotografiile unei tinere din Berca. De pe acest profil ar fi început o relaţie virtuală cu bărbatul, căruia i-ar fi spus o poveste dramatică: părinţii şi fratele ar fi murit într-un accident rutier, iar ea a rămas singură, copleşită de probleme şi depresie.

Impresionat şi dornic să o ajute, bărbatul i-ar fi trimis, în mai multe tranşe, suma totală de 3.000 de lei, într-un cont bancar indicat de aceasta. Ulterior, femeia ar fi susţinut că vrea să se sinucidă, ceea ce l-a determinat pe bărbat să ceară ajutorul autorităţilor.

Poliţiştii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.

Cum funcţionează metoda „romance scam”

Potrivit anchetatorilor, „romance scam” este o metodă tot mai frecventă de fraudă pe reţelele sociale şi aplicaţiile de întâlniri. Escrocii creează profiluri false, folosind imagini atrăgătoare, adesea furate sau generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, şi încearcă să câștige încrederea potențialelor victime.

După ce stabilesc o conexiune emoţională cu aceasta, încep solicitările de bani. Pretextele sunt diverse: urgenţe medicale, taxe vamale, bilete de avion, investiţii sau alte situaţii dramatice. De cele mai multe ori,escrocii refuză apelurile video sau întâlnirile faţă în faţă, invocând faptul că se află în străinătate ori că au probleme tehnice.

Semnale de alarmă

Semnalele de alarmă sunt clare, avertizează poliţiştii: declaraţii de dragoste rapide, cereri de mutare a conversaţiei pe platforme private, solicitări de bani sau carduri cadou, poveşti dramatice şi fotografii perfecte.

Autorităţile recomandă să nu fie trimişi bani persoanelor cunoscute doar online, să fie verificată autenticitatea fotografiilor prin căutarea inversă a imaginii şi să fie sesizată poliţia în cazul unei suspiciuni de fraudă, potrivit observatornews.ro.