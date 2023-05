Alexandru Rafila: "Am propus, în noua lege a salarizării, includerea personalului auxiliar în categoria personalului medical"

"Iașul reprezintă, și tradițional, una dintre cele mai importante zone de efervescență medicală din România. Doar vreau să mă gândesc la formația mea de microbiolog și de începuturile carierei mele la Institutul Cantacuzino. Profesorul Cantacuzino și-a început cariera medicală la Iași. Chiar și personalități mari din istoria medicală a României au găsit în Iași locul în care au putut să profeseze și să se dezvolte profesional, și ulterior să își desăvârșească pregătirea ș activitatea la nivel național", spune demnitarul.

Acesta precizează a acum România dispune de resurse pentru investiții în sistemul de sănătate.

"Nu sunt lucruri spectaculoase care se pot întâmpla într-un an în sistemul medical, indiferent de țară, nu numai din România. Cred însă că trebuie să continuăm procesul pe care l-am început în urmă cu un an și jumătate. împreună cu colegii mei de la Ministerul Sănătății pentru că ne găsim într-o perioadă favorabilă pentru sistemul medical din România pentru că există resurse care trebuie fructificate fără precedent în ultimii 30 de ani. Mă refer la investițiile în sistemul de sănătate. Însă ceea ce noi am început, și lucrul care cred că este cel mai important ca să putem să facem într-adevăr o reformă a sistemului de sănătate, este legată de partea de resursă umană.

Numai cu universitățile de medicină putem să facem parcursul dezvoltării sistemului de sănătate. Altfel, aceste investiții pe care le facem acum, le-am început acum și vor fi finalizate în câțiva ani nu vor avea impactul pe care ni-l dorim. Fără un corp medical care să poată să utilizeze noile tehnologii, să ofere pacienților servicii medicale de altă natură decât cele care sunt oferite astăzi, din punct de vedere al condițiilor de spitalizare dar și al tipului de investigații, diagnostic, tratament care trebuie realizat nu o putem să facem mare lucru", afirmă Rafila.

Salariile medicilor nu sunt o problemă dar trebuie rezolvate cele ale personalului auxiliar.

"Salariile medicilor nu cred că sunt o problemă în momentul de față. Pentru personalul mediu, da. O problemă pe care o avem încă de la începutul acestei guvernări este legată de includerea personalului auxiliar în categoria personalului medical pentru că există discrepanțe foarte mari de venituri între personalul medical și cel care este considerat nemedical dar care, la rândul lui, este esențial pentru realizarea activității medicale în spitale. Noi am propus în noua lege a salarizării includerea acestui personal în categoria personalului medical și am discutat cu toate sindicatele din domeniu. Cred că dacă această variantă a legii pe care noi am propus-o, pentru sectorul sanitar, lucrurile vor fi în regulă", arată ministrul.

