Andrei Robert Mihai, administrator public CJ Ilfov: Prin PNRR a fost lansat un apel pentru dotarea tuturor unităților de învățământ cu echipamente digitale

"Prin PNRR a fost lansat acel apel pentru dotarea tuturor unităților de învățământ cu echipamente digitale, IT, materiale didactice. În județul Iflov, 39 de UAT-uri din 40 au depus proiecte prin PNRR pentru a achiziționa echipamente digitale să fie dotate sălile de clase, laboratoarele. A 40-a nu a depus, e vorba decomuna Dărăști, dar avem deja și acolo o documentație pregătită pentru reabilitarea școlii care include și dotarea acesteia și nu mai avea rost să vină pe acest program.

Inclusiv Consiliul Județean a depus un proiect pentru școlile pe care le administrează și pentru Palatul Copiilor de la Buftea. În momentul în care se vor achiziționa aceste echipamente, de la laptopuri, table smart, servere, dotarea laboratoarelor de informatică, școlile din județul Ilfov vor fi mult mai bine pregătite pentru digitaliare", explică acesta.

Totodată, CJ Ilfov vrea să dezvolte o platformă pentru pregătirea elevilor de liceu pentru examenele de bacalaureat.

"Avem și o idee de proiect, tot pe partea de educație, gândim să dezvoltăm o platformă pentru pregătirea elevilor de liceu pentru bacalaureat. Am încerca, deocamdată e doar o idee, am avut o discuție la nivelul Consiliului Județean, și la Ministerul Educației, încercăm să găsim o soluție. Am vrea să avem o colaborare cu profesori care să ne asigure conținut pe această platformă. Elevii care se pregătesc de bacalaureat să poată intra în platformă, să existe niște teste pentru examenele de bacalaureat și să se pregătească în acest sens. Să sperăm că vom reuși să punem în practică această platformă. Vom încerca inițial la nivelul județului Ilfov și vom vedea dacă avem succes", precizează Andrei Robert Mihai.