Barna Tanczos: România a ratat termenul asumat pentru realizarea canalizării

De asemenea, termenul asumat de țara noastră în fața Comisiei Europene pentru realizarea investițiilor de colectare a apei potabile și menajere, a fost ratat în 2018.

"Vorbim de sănătatea României, de mediul înconjurător, cea mai importantă resursă care este apa, și vorbim de sănătatea noastră și a copiilor noștri pentru că toate apele contaminate, mai devreme sau mai târiu ajung înapoi, în organismul uman.

2018 a fost termenul asumat de România la momentul aderării ca stat membru, pentru realizarea 100% a investițiilor de conectare la apă menajeră și apă potabilă. Termenul a fost ratat, clar, și din momentul respectiv curg termenele de sancțiuni și infrigementurile care ne pedepsesc pentru nerealizarea acestor ținte.

Ca să înțelegem cum vede UE, în secolul 21, rezolvarea problemei apei potabile și apei menajere la nivelul unui stat membru, colectarea apelor uzate este realizată dacă 98% din apa uzată este colectată. Și procesul este dus până la sfârșit prin epurare dacă 99% din apa colectată este și epurată. Acesta este standardul, aici trebuie să ajungem. Trebuie să avem toate gospodăriile conectate la un sistem adecvat, individual, sau la un sistem de canalizare prin care se colectează apele uzate și ajunge într-un sistem de epurare care funcționează la parametri normali.

Este aproape imposibil de realizat în temen scurt și este imposibil de realizat fără bani. De accea sunt foarte importante de aceea sunt importante fondurile din Anghel Saligny, din PNRR care sunt asigurate prin Ministerul Mediului dar suntem într-o întârziere uriașă", explică acesta.

Circa 60% din populație este conectată la un sistem de canalizare sau are un sistem individual de colectare a apelor uzate.

"La nivel național, 60% din populație este conectată la un sistem de canalizare sau are un sistem individual de colectare a apelor uzate. SIstemele individuale nu știm dacă sunt adecvate sau nu, nu știm dacă funcționează la parametri optimi sau nu. Tocmai de aceea ne-am asumat prin PNRR să facem o reformă în acest domeniu, și ne-am asumat o inventariere gospodărie cu gospodărie a tuturor generatorilor de apă uzată, astfel încât, îmn câțiva ani să avem o evidență statistică exactă a tuturor celor care elimină în natură apă uzată.

Fără această evidență și fără control strict la nivel de gospodărie, nu vom frealiza niciodată procentele despre care am vorbit. De ce? Pentru că, chiar și în localitățile unde autoritatea locală a făcut efortul, a implementat un proiect, a cheltuit sute sau miliarde de euro pentru a realiza un sistem perfect de colectare și de epurare a apelor uzate, locuitorii nu se conectează. Nu se racordează la sistemele existente. Și atunci trebuie să vină și partea pecuniară. La un moment dat, trebuie să obligi cetățeanul să se conformeze. Cu siguranță sunt categorii de persoane care nu se racordează la aceste sisteme d in motive financiare. Și atunci am venit în PNRR cu un program prin care aproape 100.000 de gospodării pot fi conectate la rețelele existente, în cazul în care în gospodărie venitul minim pe cap de membru de familie nu depășește venitul minim la nivel național. Se vor suporta cheltuielile de racordare. Nu se vor da bani direct la gospodăria respectivă, ci la operatorul regional care va realiza conectarea. Atunci știm că banii se duc acolo unde trebuie să se ducă, pe lucrările de racordare. Deci racordarea este gratuită și se finanțează din PNRR", precizează Tzancos Barna.