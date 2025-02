Caracatiţa din portul Constanţa. „Eu te susţin până-n pânzele albe! "

Din documentele obţinute de Mediafax reiese că anchetatorii au reuşit să se infiltreze în mijlocul caracatiţei ce a pus stăpânire pe Portul Constanţa. Ancheta dezvăluie cum oameni de afaceri, politicieni şi angajaţi din Port negociau contracte, parcele, culoare şi FUNCŢII.

Anchetatorii ar deţine zeci de probe certe ale presupuselor fapte de luare şi dare de mită a funcţionarilor din port. Există sute de înregistrări realizate de anchetatori sub acoperire.

DUMITRACHE ION, care deţine calitatea de preşedinte al Organizaţiei Municipale a Partidului Social Democrat (PSD) Constanţa, îşi folosea influenţa sa în scopul obţinerii pentru sine, dar şi pentru alţii foloase necuvenite, spun procurorii.



Într-o înregistrare din dosar, obţinută de Mediafax, aflăm că DUMITRACHE ION îl asigura pe Mihai Teodorescu, directorul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, că nu va fi înlocuit din funcţie. Mihai Teodorescu ar fi finul Laurei Vicol, conform unui profil realizat de defapt anul trecut. Dumitrache ce avea propriile interese în port ( n.r. conform procurorilor) îl asigura pe Teodorescu că are influenţă politică la nivel înalt şi poate interveni pe lângă Mihai Tudose şi Paul Stănescu ( n.r. oameni din conducerea PSD).

DUMITRACHE ION îi prezenta nişte infomaţii din care ar reieşi că TEODORESCU MIHAI ar urma să fie schimbat cu un anume „CATANĂ”, iar în momentul în care TEODORESCU MIHAI îi răspunde că el are cunoştinţă că organizaţiile locale ale Partidului Social Democrat (PSD) Constanţa sunt interesate de schimbarea lui, DUMITRACHE ION neagă vehement acest lucru şi începe prezentarea unei modalităţi în care acesta, folosindu-se de calitatea sa şi de rezultatele bune în alegeri, va putea interveni pe lângă numiţii „TUDOSE” şi PAUL STĂNESCU în scopul susţinerii numitului TEODORESCU MIHAI pentru păstrarea în acest post („Eu te susţin până-n pânzele albe! Ăăă... FELIX m-a sunat mai acum vreo două zile şi mi-a zis că s-a văzut la CPN, aşa...la care io n-am ajuns, ăăă şi dom’ ministru i-a ...(n.n. neinteligibil)... şi mie mi-a zis de asta, de directorul oper... operaţional aici... să-i dau un om. Şi io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar...partea asta de... să susţin. ...( n.n. neinteligibil)... nu mă interesează”).



Din dialogul celor doi reiese şi că DUMITRACHE ION şi organizaţiile locale ale Partidului Social Democrat (PSD) Constanţa au o influenţă majoră în procedurile de numire în funcţiile din CN APM Constanţa, spun anchetatorii.



Redăm stenogramele discuţiei:



„(...) DUMITRACHE ION: Ăăă, e, mai e şi cu Marina, dar, ă... acolo discutăm. Mă interesează...cum se pune problema, că e un zvon cu CATANĂ, cu ceva?/TEODORESCU MIHAI: Ce zvon cu CATANĂ?/DUMITRACHE ION: Că te-ar schimba?/TEODORESCU MIHAI: Că voi vreţi să mă schimbaţi. (...)/TEODORESCU MIHAI: În afară de domnul ministru, la cine credeţi c-ar mai trebui să discutăm, ca să fie... sau la cine puteţi dumneavoastră să înaintaţi o discuţie de genul acesta, ca să...

DUMITRACHE ION: Păi...TUDOSE ... m-am întâlnit cu el, PAUL STĂNESCU, să vorbesc.../TEODORESCU MIHAI: Adică la...la cine credeţi dumneavoastră c-ar fi ok să mai.../(...)/DUMITRACHE ION: Eu te susţin până-n pânzele albe! Ăăă... FELIX m-a sunat mai acum vreo două zile şi mi-a zis că s-a văzut la CPN, aşa...la care io n-am ajuns, ăăă şi dom’ ministru i-a ...(n.n. neinteligibil)... şi mie mi-a zis de asta, de directorul oper... operaţional aici... să-i dau un om. Şi io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar...partea asta de... să susţin. ...( n.n. neinteligibil)... nu mă interesează. /TEODORESCU MIHAI: Eu unu’... (...)/DUMITRACHE ION: Îmi asum. Îmi asum, aşa cum.. Eu o să discut cu el să-i spun: „Băi, nu te băga pă APC. Ia-ţi, ai pus la (n.n. neinteligibil) ia-ţi AN…ANR-ul, alea dar.../TEODORESCU MIHAI: ANR-ul? Dar cine a luat ANR-ul până la urmă? Că eu tot nu înţeleg mişcarea asta (n.n. neinteligibil). Te rog să mă crezi că nu am înţeles-o. (...)”

(n.n.: la min. 18:45 al înregistrării, IFIMOV OTILIA părăseşte încăperea)

(în intervalul min. 20:19-20:33, discuţia nu prezintă interes pentru cauză.)

TEODORESCU MIHAI: Bun. Atunci măcar ca să ştiu, cu FELIX poţi s-o...reglezi?/DUMITRACHE ION: Păi...categoric./TEODORESCU MIHAI: Ca să nu existe discuţii? Şi la Bucureşti am înţeles, pă aripa Stănescu, pă aripa Tudose.../DUMITRACHE ION: Da. Da’ şi preşedintele, ai văzut că nu e...nu e aşa, şi mai ales acuma, când am câştigat alegerile la municipiu, nu poţi să...! Că i-am bătut cu 4% diferenţă pă AUR pe USR, că zicea Tudose: “Bă, cum ai făcut, bă, acolo?!” Am luat alalteieri masa cu el, cu EDUARD MARTIN, cu CRISTINA… Şi zice: “Cum ai reuşit, bă, că ne-ai dat (...neinteligibil...), ne uitam şi nu ne venea să credem!” (...)/DUMITRACHE ION: Hai mă, ce...Când ne-am văzut..ăăă...când am fost la domn’ ministru şi mi-a dat... Că şi alea două locuri care în C.A. nu le-am (n.n. neinteligibil) Şi unu’ îi a lu’ CATANĂ şi i-a zis lu’ BOGDAN “bă, mi-l scoţi de-acolo, că e al Constanţei”. Şi asta lu’....săptămâna viitoare să ne ocupăm şi să trimitem doi oameni în C.A./TEODORESCU MIHAI: Io ţi-am zis data trecută. (...)



Din interceptările procurorilor aflăm Dumitrache Ion avea interese directe în cea ce se întâmpla în „ograda" lui Teodosie de la CN APM Constanţa.



Un alt plan al discuţiei dintre cei doi este reprezentat de interesul lui DUMITRACHE ION ca TEODORESCU MIHAI să o numească pe IFIMOV OTILIA la ,,achiziţii” sau pe un alt post/funcţie important/ă în cadrul CN APM Constanţa:

„

”(...) DUMITRACHE ION: (n.n. neinteligibil) Da. Ce părere ai de OTILIA asta? Unde....?/(...)/ DUMITRACHE ION: Nu poa’ să revină acolo unde a fost? Nu poate,,,?/TEODORESCU MIHAI: La Achiziţii. Vrei? /(...) TEODORESCU MIHAI: Nu ştiu, într-un loc. Avem două locuri libere. Nu vrei să negociem pentru ea un post de director să stăm liniştiţi?/DUMITRACHE ION: Păi pe ce să... asta bătem acuma, dar.. /TEODORESCU MIHAI: Păi da, dar trebuie să luăm amândoi acceptul. Io trebuie să mă duc cu... să zic, că nu pot să-l sar pe... tre să mă duc să-i zic./DUMITRACHE ION: Păi mergem împreună la Bucureşti. /(...) TEODORESCU MIHAI: Întreab-o ce vrea din astea două libere, dacă vrea ăla de proiecte, dacă vrea ăsta de operaţiuni portuare, dacă crede că poate să le ducă. Dacă nu, ştii că este discuţia asta majoră acuma cu contractul cu Tridentul şi cu ce va urma. Eu am un Memorandum care tocmai s-a aprobat azi de guvern, pe lângă alte lucruri, care îmi aprobă mai multe posturi, mai multe.. şi trebuie să schimb organigrama. O discutăm organigrama împreună dacă vrei…/DUMITRACHE ION: Da. Păi e mai bine aşa./TEODORESCU MIHAI: Da. Şi... creăm ceva frumos şi-am terminat povestea. /DUMITRACHE ION: (n.n. neinteligibil) Eu, dacă am bătut palma cu tine să ştii că nu mă interesează în mod deosebit, chiar dacă (n.n. neinteligibil) să vin eu să pun. Nu mă interesează. Dacă eu ştiu că tu... şi am bătut, că nu am.. io nu am chestii care să abată aşa şi nu o să vin vreodată. (...)

N.N. – în interiorul biroului intră IFIMOV OTILIA, care se aşează pe scaun la birou.

(...) TEODORESCU MIHAI: Cu ION. Cu ION. Noi nu am făcut public aici pentru că am aşteptat să treacă perioada respectivă. Eu voi modifica organigrama. Ce îţi doreşti exact?/IFIMOV OTILIA: Eu ţi-am zis că-s... vorbesc la per-tu. (n.n. neinteligibil)/TEODORESCU MIHAI: Da, te rog./IFIMOV OTILIA: Ţi-am zis: în achiziţii sunt trup şi suflet. Tu m-ai văzut acuma, dacă sunt lângă TASE şi gândeşte-te că am (n.n. neinteligibil)/TEODORESCU MIHAI: Dar noi acuma avem în negocieri două posturi de director. Uite acuma. /IFIMOV OTILIA: Aoleo!/TEODORESCU MIHAI: Chiar acuma. Chiar acuma. Lor li s-a dat ca şi organizaţie un post, mie mi s-a cerut o garanţie. Că aşa se întâmplă. /DUMITRACHE ION: Păi normal./TEODORESCU MIHAI: Dacă nu, mai creăm un post, că nu e nicio problemă. Te gândeşti ce ai vrea şi vii mâine şi îmi spui?/IFIMOV OTILIA: Care posturi le aveţi?/DUMITRACHE ION: Director operaţii.../TEODORESCU MIHAI: Director operaţioni a lu’ AMIRALUL şi ăla al lui CĂRUNTU, care e liber, ăla al lui CĂRUNTU. Ştii, că e cu preluare./(...) DUMITRACHE ION: Ăştia sunt cele două libere, dar dacă tu vrei s te-ntorci la vechea dragoste.../TEODORESCU MIHAI: Exact./DUMITRACHE ION: Te duci acolo./IFIMOV OTILIA: Mă, mă... /TEODORESCU MIHAI: Da’, da’ mă laşi să-ţi creez departament atunci, ca să fie ok./IFIMOV OTILIA: Da! Da!/TEODORESCU MIHAI: Cum a fost înainte, nu?/IFIMOV OTILIA: Păi da!/TEODORESCU MIHAI: OK!/DUMITRACHE ION: Deci Mihai, (...neinteligibil...) departament şi-atunci.../IFIMOV OTILIA: Ştii din ce cauză-ţi spun că... directore, azi sunteţi, mâine nu sunteţi. Io am fost super OK, mi-am făcut treaba, a fost ce-a fost cu VIZAN, că... nu ştiu.../DUMITRACHE ION: Lasă, mă.../TEODORESCU MIHAI: Lasă, mă, hai, de morţi numai de bine!/IFIMOV OTILIA: Da. Aşa./TEODORESCU MIHAI: Lasă-i, dă, dă.../DUMITRACHE ION: Deci... Bagă-i departament şi.../TEODORESCU MIHAI: Deci vrei să-ţi fac departament?/IFIMOV OTILIA: Şi, da, şi sunt alături de tine, înţelege odată!/(...) IFIMOV OTILIA: Vreau să fii şi tu împăcat, că crede-mă că ştiu să fiu alături! Şi-ai înţeles tot! Deci citez../(...) TEODORESCU MIHAI: Băi! Să nu uiţi, că i-am promis omului, dacă TASE nu dă ce trebuie, îl dau cu capu’ dă masa aia!/IFIMOV OTILIA: Nu, păi asta face! Nu, nu pleacă .../TEODORESCU MIHAI: Da? Deci nu pleacă până nu rezolvă punctu’ dă vedere, da? Te rog io frumos, ca mâine să-i dau drumu’!/DUMITRACHE ION: (...neinteligibil...)./TEODORESCU MIHAI: Că tre’ să-nchidem treaba mâine, te rog io frumos!/IFIMOV OTILIA: Deci io de ce-am coborât şi-am rămas acuma?/TEODORESCU MIHAI: Da? Că ăsta bagă numai în belele!/IFIMOV OTILIA: Păi ăsta e un nenorocit! Io m-am săturat, m-am înjurat cu el, m-am făcut în tot felu’, deci nu mai...(...)/DUMITRACHE ION: Da, ştiu. Mâine să…trec o etapă...Doi...Ăăă, de mâine, hai să luăm în discuţie treaba cu MARINA, că voi aţi pierdut procese şi dac-ajungem, vorbesc serios... APC-u’ va pierde bani mulţi.../TEODORESCU MIHAI: Ok./DUMITRACHE ION: Şi…ăăă… tot ăstuia i-ai dat-o, da’ nu io da ăstuia, dă-i lu’ OTILIA să vină să-ţi arate cu totu’, că OTILIA ştie foarte bine şi pe juridic şi pe contracte şi pe tot./TEODORESCU MIHAI: Da mă, ea vrea pe Achiziţii la (n.n. neinteligibil), da’ era mai bună aici, mă. Băi ascultă-mă ce zic! Treaba ei, io (n.n. neinteligibil)/DUMITRACHE ION: Da. (...)/DUMITRACHE ION: Cu PORTU’ TOMIS trebuie cu caietu’ de sarcini şi (n.n. neinteligibil) experienţă similară cu (n.n. neinteligibil) MARINA, ca să poată să vină operatoru’ (n.n. neinteligibil) şi-acolo te duci şi semnezi (n.n. neinteligibil, vorbeşte în şoaptă) (...)/TEODORESCU MIHAI: Şi-a…şi-atuncea o rugăm tot pă…/DUMITRACHE ION: OTILIA…/TEODORESCU MIHAI: Pă OTILIA să facă caietu’?/DUMITRACHE ION: Păi de-asta zic că ea e bună acolo, că mai mult ai nevoie decât la prostu’ ăsta. Ăsta dacă nu...îl trimiţi la Operaţiuni şi puneţi un om care să fie....

N.N. – precizare: în momentul în care DUMITRACHE ION precizează „Ăsta dacă nu...îl trimiţi la Operaţiuni”, indică cu mână stângă spre scaunul ocupat de obicei de VIŞAN GEORGE GABRIEL când îşi desfăşoară activitatea de serviciu.

(sursa: Mediafax)