Ciprian Ciucu: Trebuie găsite soluții urgente, altfel nu vom mai avea unde să depozităm gunoiul

"Un sector produce mai mult gunoi decât două județe la un loc. De ce? Pentru că activitatea economică are densitate foarte mare. Și dacă problema este atât de mare încât nu poate fi rezolvată integral, la nivel de PMB, sau prin acțiune comună, e bine că putem găsi individual soluții. Cum un județ își poate găsi singur soluții și un sector ar trebui să poată același lucru. Așteptăm, în perioada următoare, o ordonanță de urgență care să ne dea nouă, primarilor de sector, posibilitatea să căutăm și să găsim soluții. La nivelul sectorului 6 am luat decizia să scoatem la licitație serviciul de colectare și transport la groapă, plus sortare, în următoarele două săptămâni. Am atașat și 130 de ghene îngropate, care intră în sarcina viitorului operator să le monteze. Noi avem studiul de fezabilitate deja făcut, el va suporta doar investiția, se va colecta pe 4 fracții, cu obiectivul de a scoate ghenele din bloc.

Mai avem încă 1.000 de puncte astfel identificate și dorim să depunem proiectul pentru a putea să avem colectare. Este foarte importantă colectarea la nivelul populației pentru că este mult mai ușor când ajunge la sortare. Importante sunt sursele de finanțare. Dacă ele există, noi să o să putem face acest lucru la nivelul sectorului 6.

Altfel, suntem într-o situație de cvasi-monpol la nivel de București. Este un monopol de facto, nu că așa și-a dorit cineva. În care avem un prestator, este vorba de Eco Sud, care este singurul care are o groapă de gunoi unde putem să ducem gunoiul. Și acum există acest blocaj pentru că Consiliul General a reglementat prețul pentru tona de gunoi la 22 de euro, iar aici este 42-44 de euro. Unii plătim mai mult alții plătesc mai puțin. Din punctul meu de vedere, prețul fixat de Consiliul General este mic raportat la nevoi, dar prețul pe care îl cer ei este mare. Nu putem să dăm 42-44 de euro pe tonă este mult prea mare și nu îl poate justifica. Poate justifica undeva la 35-36 de euro. Am putea accepta prețul acesta.

De aceea, primarii de sector împreună cu Primăria Generală trebuie să gândim ceea ce vom face iar rezuzltatele a ceea ce face mazi vor trebui să apară în 2-3 ani. Poate trebuie să venim cu o investiție. Noi nu ne permitem acum o investiție de 400-500 de milioane de euro. Nu avem atâția bani, în bugetele noastre cumulate. Trebuie să găsim o formă de concesiune a acestui serviciu pe un număr mai mare de ani iar un operator mare, la nivel mondial, oricare ar fi el, să vină pe o procedură de achiziție publică și să-i concesionm acest serviciu, și să-și asume investiția. Esten nevoie de studiu de oportunitate dar măcar începem pentru prima dată să stăm la masă și să căutăm soluții reale pentru această problemă. Pentru că nu vom mai avea unde să ducem gunoiul", avertizează edilul.

Totodat[, el a explicat situația Primăriei Capitalei vizavi de deșeuri și de ce acestea trebuie rezolvate de primăriile de sector.

"Este adevărat că în ultimii 20 de ani, poate chiar mai mult, Primăria Capitalei nu a mai avut capacitatea să se ocupe de colectarea deșeurilor la nivelul întregului oraș. Fiind și foarte mare, și foarte complex, și foarte dens, s-a delegat către sectoare partea de ridicare a gunoiului și transport, și curățenie stradală, deszăpezire. În momentul acela, s-a delegat doar jumătate, doar costul, în sensul că primăriile de sector trebuie să plătească sau să susțină din tarifele pentru populație ridicarea gunoiului, trebuie să asigure curățenia stradală. Dar proprietarul deșeurilor a rămas Primăria Capitalei. Ceea ce înseamnă că Primăria Capitalei trebuia să fie cea care găsea o soluție pentru groapă și pentru depozitare. Dar nu Primăria Capitalei era cea care urma să plătească dacă nu îândeplinea aceste lucruri. Și nu le-a îndeplinit.

Domnul ministru arna Tánczos Barna când a venit a fost ca un cataliator. Am avut discuție francă și cu primarul general, și cu ceilalți primari, și ne-a întrebat ce facem? Și noi, primarii de sector, am zis dați-ne nouă această problemă pentru că e clar că noi suntem mult mai interesați să o rezolvăm, pentru că noi suntem cei care plătim din bugetul nostru și reglementăm tariful la nivelul populației. Deci noi suntem interesați efectiv să găsim soluții."