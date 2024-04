Conferinţa Naţională România Inteligentă „Stil de viață sănătos, investiții în viitor“

Conferința națională ”Stil de viață sănătos, investiții în viitor“, marți, 16 aprilie 2024, ora 11:00 are loc la Centrul de conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Cladirea Turn, Calea Grivitei nr 84-98, etaj 2, Sector 1, Bucuresti.

Conferința este transmisă live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro si pe paginile de Facebook ale Antenei 3 CNN

https://www.facebook.com/Antena3Oficial și Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro.

Speakeri invitați:

Natalia-Elena Intotero, Ministrul Familiei, Tineretului s iEgalitatii de Sanse Victor Dragusin Primarul Municipiului Alexandria Octavian Teodorescu, Director SC Servicii Publice Alexandria Monica Anisie Președinta Comisiei pentru Învățământ din Senatul României Nicoleta Pauliuc – senator proiect de lege privind educatia nutritionala Raluca Costache, Project Manager Asociatia pentru Responsabilitate Sociala Plan B, proiect ”Akademia Kinderland” Dr. Simona Carniciu, doctor în științe medicale și medic primar în diabet, nutriție și boli metabolice Cristina Voinea, profesor de biologie la Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria, Andi Gheța – producător local de miere și cătină Anamaria Claudia Stan – elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat”, Alexandria Larisa Văituș – elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială nr. 7, Alexandria Silvia Gabriela Marin – părinte preșcolar din proiect, medic stomatolog

Dezbaterea este moderată de Adrian Ursu.