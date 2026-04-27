Conferința Națională România Inteligentă „PROTECȚIE PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE – ROMÂNIA PE DRUMUL SPRE ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN”, va avea loc miercuri, 29 aprilie 2026, începând cu ora 09:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, “The Mark”, Clădirea Turn, etaj 2, Calea Griviței nr. 84-98, sector 1, București. Evenimentul va fi moderat de Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

În cadrul acestui eveniment ne propunem ca, împreună cu reprezentanți ai autorităților, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai pacienților, societății civile și ai industriei farmaceutice, să creștem nivelul de conștientizare privind necesitatea realizării unui Plan de eliminare a cancerului de col uterin în România, în acord cu politicile europene și internaționale.

Vorbim despre una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite și eliminate ca problemă de sănătate publică. Din 2020, acest obiectiv este asumat global prin strategia Organizației Mondiale a Sănătății: 90% vaccinare, 70% screening, 90% tratament.

La nivel european, acest angajament este susținut prin Planul European de Combatere a Cancerului, care vizează eliminarea cancerului de col uterin până în 2030.

România este astăzi într-un paradox: are cel mai mare impact al cancerului de col uterin din Uniunea Europeană, dar și una dintre cele mai accelerate perioade de reformă din ultimul deceniu, fiind înregistrate progrese importante în ceea ce privește accesul la vaccinare și programele de depistare precoce.

Datele arată o realitate îngrijorătoare: aproximativ 9–10 femei sunt diagnosticate zilnic cu cancer de col uterin în România, iar 5 femei își pierd viața în fiecare zi din această cauză. Incidența este de aproximativ 36 de cazuri la 100.000 de femei, de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.

În acest context, conferința marchează lansarea unui White Paper care propune o foaie de parcurs cu pași concreți pentru eliminarea cancerului de col uterin în România.

Subiecte de dezbatere:

• Lansare White Paper pentru eliminarea cancerului de col uterin în România

• Identificarea măsurilor de creștere a ratelor de vaccinare și a accesului la servicii de screening

• Exemple de bune practici europene și internaționale

• Stabilirea unor direcții concrete ale planului de eliminare a cancerului de col uterin în România

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live secvențe din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă" și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook.

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.