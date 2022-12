Constantin Toma, primar Buzău: Dacă nu vom scoate risipa din sistem, nu vom avea nicio șansă să facem ceva

"Digitalizarea nu va salva România. S-a mai găsit un cuvânt magnific. Digitalizăm și ajungem deja la nivelul Germaniei. Sustenabilitate și fonduri europene. Dacă nu vom scoate risipa din sistem, nu vom avea nicio șansă să facem ceva.

Vă dau un exemplu de unde a început această poveste cu Kaizen. Eram foarte puțin oameni în Primăria Buzău în 2016. Avem organigrama blocată și acum, de 6 ani. Și a trebuit să ne adaptăm la situație. Practic avem cea mai mică echipă din România, raportată la populație, la o primărie. Pentru un amărât de certificat de urbanism, de care are nevoie toată lumea, că dărâmi un gard, îți faci o casă, orice trebuie să ai certificat de urbanism. Era pentru circuitul acesta 17 persoane. Documentul făcea vreo 850 metri în geometria pirmăriei și, bineînțeles, timpul de răspuns era cu mult peste cele 30 de zile maximum care îl oferă legea.

După ce s-a introdus experimental acest sistem, am ajuns de la 17 persoane la 4 persoane. Ce ar fi însemnat digitalizarea? 17 popândăi, primarul fiind ultimul, cu semnătura electronică, cu calculatorul în față ajungea în dreptul tău solicitarea, apăsai pe buton, cu ceilalți 16 care semnaseră înaintea ta. Deci am eliminat 13 oameni care erau în sistem iar răspunsul este în medie de 9 zile în acest moment, pentru cetățean, pentru certificatul de urbanism. Dacă multinaționalele ne-ar dat și bazele de date, timpul de răspuns ar fi mult mai scurt. Din păcate, noi am reușit să ne digitalizăm înaintea lor sau nu vor să ne dea aceste date, chiar dacă după lege ar trebui să facă treaba asta", explică primarul.

Totodată, acesta precizează că digitalizarea este bună după ce anterior s-a făcut curățenie în rândul personalului.

"Digitalizarea este bună dar la noi s-au adunat straturi-straturi în 30 de ani de funcționari publici, mai mult sau mai puțini buni. S-au mărit organigramele extraordinar de mult, nu e nevoie ded atâția oameni pentru activitățile de acolo, pentru că nu este eficient. Chiar dacă noi avem și Institutul Național de Administrație Publică și Secretariatul General al Guvernului, și ANFP, chiar dacă suntem obligați de lege, din 2 în 2 ani să ne trimitem funcționarii la cursuri, și fiecare funcționar public local sau central are probabil o jumătate de metru cub de certificate care nu-i ajută la nimic pentru că se aleg doar stațiunile și hotelurile. Am fost și eu odată și al doilea an am interzis tot. Toată lumea era la plajă. Eram la Jupiter, inclusiv cu angajații primăriei care nici n-au mai ținut cont că sunt acolo. Acest sistem ne ajută formidabil să răspundem cetățenilor.

Se fac multe în Buzău dar în primii patru ani nu am avut mulți bani, nu s-au făcut multe investiții. Și probabil, implementarea acestui sistem a dus, mai mult decât la asfaltări, și la acel scor formidabil. Am fost cel mai ales primar din România, la nivelul municipiilor 78,07%, ceea ce a fost surprinzător și pentru mine. Cetățeanul te înjură și are dreptate pentru că, ridici ștacheta și el este din ce în ce mai nemulțumit. Dar se trage linie din 4 în 4 ani. Baza acestor înjurături, pe o altă aplicație, pe măsură ce eram mai înjurat, le dezvoltam și rezolvam prin Kaizen", afirmă Constantin Toma.