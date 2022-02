Dan Stoian: Hunedoara are unul dintre cele mai bune sisteme de gestionare a deșeurilor

"La Hunedoara avem unul din cele 7 sisteme funcționale. Am pornit la drum în urmă cu 8-9 ani, când am semnat aplicația de finanțare, am fost la momentul respectiv cea mai mare aplicație din România, au fost alocate 70 de milioane de euro. Noi am reușit să atragem 55 de milioane și proiectul s-a purtat pe două componente.

Construirea infrastructurii și apoi operarea acesteia. Construirea infrastructurii a început prin a închide gropile neconforme. Județul Hunedoara avea 11 gropi neconforme, 9 dintre ele au fost închise pe programul Speed, după care am construit un sistem de dezvoltare și transfer în valoare de 17 milioane de euro la Petroșani și apoi am construit Centrul de management intergrat al deșeurilor de la Bârcea, lângă Deva, o investiție de peste 27 de milioane de euro.

Am fost controlați de tot ce înseamnă organisme naționale și internaționale pentru cei 55 de milioane de euro din fonduri europene, și nu am avut nici măcar un leu penalitate. Partea cea mai grea a fost când a trebuit să facem operațional acest sistem. Și funcționăm de 3 ani, avem județul împărțit în 4 zone, avem 2 operatori, Centru de management în care avem o celulă ecologică care va funcționa 8 ani. După 3-4 ani, avema doar 30% din celulă plină", explică Dan Stoian, director executiv ADI - Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor, Hunedoara.