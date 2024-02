Producătorii români de zahăr, în pericol din cauza importurilor de zahăr din Ucraina

Proprietara fabricii de zahăr Luduș a dezvăluit în cadrul conferinței România 3.0 că produsele companiei au fost eliminate de la raft de un jucător important din piața de retail din cauza prețului mai mare decât cel al produselor din Ucraina.

„S-a discutat foarte mult despre Investalim, noi suntem aplicanți – într-un clasament intermediar suntem locul 17 și nu știm dacă toți banii sunt pentru acest proiect alocați sau nu. În ce privește fabrica de la Luduș – anul acesta am semnat cu 500 de fermieri pentru 8.000 de hectare. Mai avem cereri, dar suntem la capacitate maximă. Și ne ocupăm cu problema zahărului din Ucraina. Am reușit să vindem producția cu mare greutate. Un mare lanț din retail a reziliat cu noi pentru că ne-au obligat să lăsăm prețul la fel ca materia primă care vine din Ucraina. Am făcut mai multe sesizări, dar fără răspuns, se știe că firmele aduc prin Bulgaria și Ungaria, sunt mai multe companii care fac asta. E un import mascat, un vid de legislație: plătesc TVA în țările în care merg, ele nu se pot opri – se face vama intracomunitar. Dacă ne uităm în supermarketuri din România vedem promoții la zahăr din Ucraina, deși ar trebui să fie interzis. Sunt prețuri de dumping a declarat Mihaela Neagu, proprietara fabricii de zahăr de la Luduș.