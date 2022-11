Ioan Mang: Eu cred că ne străduim în fiecare zi să producem sub consum. De ce?

Acesta spune că proiectul de lege pentru construirea de capacități eoliene offshore va intra în dezbatere la Senat.

"Am constituit un grup de lucru pentru offshore eolian, un proiect de legepe care noi l-am emis se află la Comisia juridică., urmează apoi să intre în dezbatere și vom trimite și la ministerele de resort pentru a participa la dezbaterile care vor fi în Parlament. Această lege stabilește cadrul și modalitatea de atribuire a concesionărilor. Va merge la Senat, care este prima cameră care va dezbate acest proiect de lege.

În ceea ce privește ordonanțele, săptămâmna viitoare avem la Camera Deputaților, în comisii, Ordonanța 119 cu toate amendamentele care au fost elaborate și depuse. Sper, într-un timp cât mai scurt, să stabilim și cadrul legal pentru ceea ce urmează anul viitor în privința prețurilor și a modalităților de livrare a energiei electrice către populație și către societățile comerciale. Pentru că nu ne dorim nici falimentarea economiei românești, cu prețurile care au fost în ultimele perioade pe bursă", explică Ioan Mang.

Acesta atrage atenția că doar energia nucleară produce aproape de capacitate, celelalteavând randamente extrem de scăzute.

"La ora 9.48, consum 7.722 MW, producție 6.596, deci un deficit de aproximativ 1.200 MW. Singurul domeniu care produce la peste 90% din capacitate este cel nuclear. Din păcate. la eolian producem sub 10% din capacitate, adică 257 MW din trei mii și ceva, cât este puterea instalată. Hidroelectrica produce a patra parte din capacitate, 1647 MW din 6.600 MW instalați.

Pe gaze stăm mai bine, 1.523 MW produși din două mii și ceva instalați, deci peste 50%. La cărbune 1.601 MW din 3.000 MW putere instalată. După 2025, dacă ministerul nu reușește să convingă la Bruxelles factorii de resort, că angajamentul făcut de fostul guvern a fost o mare greșeală. Nimeni nu ne-a impus să închidem producția pe cărbune dar unii s-au angajat să o facă, fără să pună nimic în loc. După 2025, putere instalată pe cărbune vom avea de 1.100 MW, fără cei 600 ajungem la 2.000 deficit. O astfel de situație nu știu cât suportă conectivitatea, dacă vom putea importa mai mult de 2.000 MW", spune acesta.

Ioan Mang trage un semnal de alarmă asupra faptului că producem mai puțin decât consumăm.

"Ar trebui să demarăm foarte rapid alte surse de energie, atâît regenerabilă, dar mai ales surse de energie în bandă, adică surse care produc încontinuu energie electrică. Și, de asemenea, să nu închidem centralele electrice pe cărbune care încă mai pot produce. La 3.000 MW putere instalată, producem doar 1.600, dacă ceilalți 1.400 nu îi putem produce atunci putem închide. Dar dacă mai pot să producă 400-500 MW nu cred că ar trebui închis și i-aș sugera domnului ministru să aibă cel puțin o persoană în minister pe care în fiecare zi să-i întrebe pe marii producători, care sunt ai statului. Ei pot fi îmntrebați în orice moment de ce produc sub 30% , 20% din capacitate. Nu cred că este normal să se întâmple acest lucru. Un pic dacă am produce mai mult, n-am avea nevoie de import. Eu cred că ne străduim în fiecare zi să producem sub consum. Noaptea, când consumul scade mult, scade și producția. De ce?", se întreabă deputatul.