Ioan Mang: Realizarea investiției în energie verde se poate urgenta prin încredințarea lucrărilor fără licitații

"În cadrul Comisiei pentru industrie am avut mai multe legi legate de acest domeniu. Am trecut deja pe circuit un proiect pentru energia eoliană offshore, am depus pe circuit și un proiect de lege pentru producția de hidrogen. Săptămâna trecută am avut în discuție un proiect de lege care să faciliteze, s-a votat în plen, sprijinirea de către stat a investițiilor la Unitățile 3 și 4 de la Cernavordă.

De asemenea, a mai fost un proiect de lege trecut prin comisie, săptămâna trecută, care sprijinea continuarea lucrărilor la acele obiective energetice care erau realizate într-un procent de minim 70%, care au fost blocate și nu mai puteau fi reluate din cauza schimbării de prețuri. L-am facilitat deoarece se urgentează realizarea investiției prin posibilitatea de a încredința direct lucrarea fără licitații către constructorul care a lucrat sau pentru un alt constructor cu experiență în domeniu. Același lucru se poate aplica și investițiilor în domeniul nuclear.

Toate aceste măsuri au fost gândite pentru a ușura termenul de continuare a unor invetiții și de începere a investițiilor noi. Cred că tema energiei eoliene și a energiei solare este foarte importantă. Sunt de acord că ar trebui să ne gândim și la stocare și să sprijinim în continuare prosumatorii pentru că la prosumatori problema foarte importantă este că sunt șanse de a scădea consumul. Nu neapărat de a crește producție de energie electrică.

Astăzi avem aproape 27% din total putere instalată pe eoalian și solar. Din păcate, producția de energie electrică, chiar dacă este foarte mică - 30% din puterea instalată, în cazul eolianului și a solarului producția este mult mai mică, undeva pe la 10-15%. Atunci când vorbim de eolian și solar să vorbim și cu călugării, cu preoții să se roage să avem soare, vânt, ploaie, ca să umplem bazinele, și în acest mod să sperăm că am putea să trecem de această situație în care suntem în continuare, de importatori neți.

Stăm bine ca cifre. Stăm bine cu posibilitatea de producție de energie electrică regenerabilă, nu știu câte state din Europa ne depășesc. Dacă adăugăm și hidroelectrica, producția pe bază de apă a energiei electrice, plus solar și eolian, cred că depășim 60% din capacitatea de producție.

Zilele trecute am avut în discuție un proiect de lege care permite utilizarea unei suprafețe mai mari de 50 de hectare pentru producția de energie fotovoltaică dar va trebui să vedem foarte clar lucrurile, să nu ne trezim după aceea că nu mai avem terenuri suficiente pentru producția de alimente", atrage atenția deputatul Ioan Mang.