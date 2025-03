5 brânzeturi pe care ar trebui să le consumi pentru a pierde în greutate

Brânza te poate ajuta să te simți mai mulțumit cu o dietă cu conținut scăzut de calorii.

Mozzarella, brânza elvețiană, ricotta și brânza de vaci sunt mai bogate în proteine, iar feta poate fi folosită în cantități mai mici din cauza aromei sale puternice.

Fiind atent la conținutul de proteine, grăsimi și calorii, pentru a alege o brânză care îți sprijină eforturile de slăbire.

Brânza este o sursă de nutrienți importanți, inclusiv proteine, care te ajută să te simți sătul, la care se adaugă și minerale, cum ar fi calciul și fosforul. În plus, brânza adaugă savoare meselor, astfel încât să nu te simți trist în timp ce reduci caloriile. Cheia este să înveți ce brânzeturi să alegi și cum să le încorporezi în planul tău alimentar.

Cele mai bune brânzeturi pentru pierderea în greutate

Orice brânză se poate încadra într-un plan de dietă personalizat pentru a răspunde nevoilor dtale.

Brânza de vaci

Datorită conținutului său ridicat de proteine, dieteticienii recomandă de obicei brânza de vaci pentru persoanele care încearcă să slăbească. O porție de 1 cană de brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsimi (1%) oferă aproximativ 28 de grame de proteine. Aceasta este cu mult peste cantitatea găsită în majoritatea celorlalte brânzeturi, ceea ce o face o alegere bună dacă vrei să vă crești aportul de proteine. Proteinele te ajută să te mențini satul mai mult timp și sunt esențiale pentru construirea și menținerea masei musculare, o componentă cheie pentru pierderea în greutate.În plus, brânza de vaci conține calciu și fosfor, nutrienți importanți pentru oase puternice.

Există multe modalități de a include brânza de vaci în dieta ta. O poți adăuga la produse de copt sau la aluatul de clătite, o poți încorpora în caserole, îl poți întinde pe pâine prăjită sau o poți savura într-un castron cu toppinguri dulci sau sărate. Combină brânza de vaci cu fructe de pădure proaspete pentru o gustare de după-amiază, bogată în nutrienți.

Mozzarella

Mozzarella este o brânză semimoale, obținută în mod obișnuit din lapte de vacă sau de bivoliță. Este o alegere bună pentru pierderea în greutate deoarece are un conținut relativ scăzut de calorii în comparație cu alte brânzeturi cu o cantitate similară de proteine.

Poți opta pentru brânzeturi mozzarella cu conținut scăzut de grăsimi sau fără grăsimi. Mozzarella este folosită cel mai frecvent în bucătăria italiană, cum ar fi pastele și pizza, dar se asortează la fel de bine cu biscuiți și fructe.

Feta

Feta este o brânză moale făcută în mod tradițional din lapte de oaie sau de capră. Este un element de bază în bucătăria grecească dar are o gamă largă de utilizări culinare. Feta este o sursă bună de calciu, un nutrient care aduce beneficii sănătății oaselor. Brânza feta poate fi o alegere bună pentru persoanele care doresc să slăbească deoarece are mai puține calorii și grăsimi decât multe alte soiuri de brânză. În plus, brânza feta are o aromă puternică, astfel încât o cantitate mică poate fi folosită pentru a îmbunătăți aroma generală a mesei.

Adaugă această brânză aromată la următoarea salată, preparat de paste sau în tigaie cu legume prăjite. De asemenea, poți coace bucăți de feta pentru un aperitiv cremos.

Brânză elvețiană

Brânza elvețiană este o brânză tare făcută din lapte de vaci. Are o aromă puternică și un aspect unic, conținând adesea găuri de diferite dimensiuni. Conținutul său ușor mai mare de proteine ​​o face o alegere bună pentru pierderea în greutate, deoarece poate fi mai sățioasă decât brânzeturile cu

mai puține proteine ​​pe uncie. În special, Swiss are, de asemenea, un conținut scăzut de sodiu, cu doar 53 de miligrame pe uncie, ceea ce îl face o alegere potențial bună pentru cei care urmează o dietă cu conținut scăzut de sodiu.

Brânză Ricotta

Brânza ricotta este făcut din zer, un produs secundar al procesului de fabricare a brânzei. Ricotta poate fi savurată în mod similar cu alte brânzeturi moi, cum ar fi brânza de vaci sau mascarpone. Este de obicei făcută din lapte de vacă sau de capră, și este o sursă bună de proteine. O porție de ½ cană de ricotta cu lapte integral conține 186 de calorii, 13 grame de grăsime și 9 grame de proteine.

De la mâncăruri de paste coapte la ovăz lăsat peste noapte, nu lipsesc rețetele sănătoase de ricotta, potrivit eatingwell.com.