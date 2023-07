Ionel Tescaru, președinte ANRSC: „Proiectul de la Ilfov este foarte dificil pentru că s-au făcut dezvoltări imobiliare înainte de a exista rețele de apă și canalizare”

"Cel mai bogat județ din România este Ilfov. Cele mai slabe servicii publice le are Ilfov, și de apă și de salubrizare.

Operatorul regional de apă a făcut eforturi foarte mari în ultimii 3-4 ani. Este un operator mic iar populația deservită este de circa 260.000 de locuitori, dintre care 80.000 populație urbană și 175.000 populație rurală.

Aceste servicii presupun tratarea apei, cumpărarea apei, transport apă uzată, epurare, etc. Și trebuie să plecăm de la un tarif care trebuie să acopere, prin lege, totalitatea costurilor pe care le face acest operator. Prin ultima lege care s-a modificat, Ordonanța 144 este stabilit acum că tariful trebuie să reprezinte maxim 2,5% din veniturile medii din raza de operare, din județul Ilfov.

În județul Ilfov este o dorință în toate serviciile să fie bune și moca. Costurile acestea au fost nu numai asumate că ne-a cerut CE. Acea strategie tarifară pe 3-5 ani reprezintă - faci bani pentru o stație de tratare. Până pui în funcțiune stația de tratare nu ai avut costuri pe tratare. Acum distribui apă de calitate, la nivel de secol 21, dar tratarea acelei ape costă. Vine consultantul care a făcut proiectul și spune - în momentul când ai apă de calitate, atât te costă în plus tratarea. Deci tot proiectul de investiții presupune o strategie tarifară aferentă investițiilor pe care le realizează. Tot timpul trebuie avut în vedere că aceste costuri trebuie recuperate prin tarif. În prezent este 6 lei, transportată, tratată, dezinfectate conducte în permanență. Nu știu ce alte produse sunt atât de scumpe. Este o condiție de finanțare a proiectului. Dacă nu respectă strategia tarifară, este o condiție de reziliere a contractului.

Legea permite, și ANRSC încurajăm acest lucru, să se constituie la nivelul fiecărui operator regional un fond de solidaritate 1% din costurile de exploatare. Acest fond de solidaritate este pus la dispoziția autorităților locale și trebuie ajutate persoane vulnerabile. Prin politica de reglementare noi încurajăm să fie subvenționate persoanele vulnerabile.

Operatorul regional din Ilfov este mic și are nevoie de sprijin

Nu sunt necesare doar fonduri europene pentru județul Ilfov, ci și surse proprii. Operatorul regional este mic și are nevoie, și este spirijinit în ultimii ani de CJ Ilfov, de organizare, de respectarea unei politici de dezvoltare urbanistică. A primit și reclamații. Se lovește de următoarea situație. S-au dezvoltat cartiere rezidențiale private. Tot domeniul este privat, străzile din cartier. Și încep reclamațiile pentru că apă-canal Ilfov duce apa și canalizarea până la marginea cartierului rezidențial. Și de aici începe nebunia. Rețelele interioare sunt private, de ce nu am presiune, a plouat, de ce nu se evacuează apa uzată. Am recomandat tuturor autorităților ca la toate cartierele rezidențiale să fie obligatoriu să aibă bazine de retenție la apele pluviale mari pentru a fi preluate de canalizarea pe care o deservește un operator regional. Din păcate nu este așa.

Și multe probleme încearcă, din mers și din resurse proprii, să le rezolve orice operator regional. Mai ales la județul Ilfov. Un km de conductă de apă, în care transportă apa cu aceleași costuri generale din țară, el distribuie apă la 1000 de locuitori, să spunem. Un km de conductă de apă în București distribuie și își recuperează costurile de la 100.000 de locuitori. Și serviciile din mediul rural nu sunt o afacere.Toate acestea sunt ținute de orașele mari. Proiectul de la Ilfov este foarte dificil pentru că s-au făcut dezvoltări imobiliare înainte de a exista rețele", spune reprezentantul ANRSC.