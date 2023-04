Marcel Boloș: Avem un buget de un miliard de euro pentru sistemul de management integrat al deșeurilor

Capitala a pierdut circa 200 de milioane de euro pentru construcția incineratorului de deșeuri.

"Pentru București trenul a fost pierdut, și e păcat pentru că erau fonduri consistente alocate pentru deșeuri și incineratorul care a fost gândit, cu o alocare de aproape 200 de milioane de euro. Aici în cadrul demersurilor cu PMB, Consiliul Județean Ilfov și primăriile de sector, când eram în primul mandat, am discutat despre modul în care am putea implementa și să încercăm să ducem la bun sfârșit proiectul acest pentru București, însă n-am avut sorți de izbândă. Acest tren al finanțării, mai ales din perioada de programare 2014-2020, a fost cam pierdut", spune demnitarul.

Prin programul Dezvoltare durabilă, România dispune de un miliard de euro pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor.

"Deși am avut fonduri alocate aproape un miliard de euro pentru sistemul de managemnet al deșeurilor, nu am fost foarte harnici. Datorită condiționalităților pe care le-am avut, planurile județene de gestionare a deșeurilor au luat mult timp până când au fost elaborate. Și acum mai avem județe care sunt în curs de elaborare a acestor documente strategice. Ele sunt baza finanțărilor, atât prin programul operațional Infrastructură Mare, parte din politica de coeziune 2014-2020, cât și finanțările care se derulează acum prin intermediul PNRR. Urmează să continuăm finanțările prin programul operațional Dezvoltare durabilă, unde avem un buget de un miliard de euro alocat pentru sistemul de management integrat al deșeurilor.

Am venit în sprijinul autorităților județene și am încercat să facem această divizare a proiectelor. Am luat componentă cu componentă. Am avut dicuții cu autoritățile locale din județul Sibiu pentru a găsi soluții la finanțare hărții de colectare selectivă și stațiilor de transfer. Practic sunt autorități locale care fac demersuri pentru a ajunge la România mai curată și să ne îndreptăm ușor-ușor și spre zona de economie circulară și să vedem deșeurile, în special ca pe o resursă energetică.

Am avut aceste condiționări de la Comisia Europeană, elaborare a planurilor județene de gestionare a deșeurilor, inclusiv amplasarea acestor centre ede aport voluntar. Și după aceea noile concepte din PNRR cu insulele digitalizate de colectare a deșeurilor, acestea fac mașinăria implementării proiectelor posibil de urnit din loc", explică Marcel Boloș.