Mihaela Toader, CJ Ilfov: Timpul îndelungat de scriere și aprobarea unui proiect de infrastructură duce la întârzieri în implementarea acestuia

"La aceste proiecte pe care încercăm să le implementăm în acest exercițiu financiar și poate și în viitor, 2014,2020,2021,2027, problemele sunt de toate felurile. Unele vin din modul în care a fost gândită finanțarea. Vorbim de proiecte extraordinar de mari. Sigur că din perspectiva ministerului (fondruilor europene n.red.) și a beneficiarului, semnarea unui contract de peste 400 de milioane de euro este un succes. Pentru că și aceea este o muncă care nu se vede. Scrierea unui astfel de proiect durează 2-3 ani, cel puțin, după care rămâne în analiza Comisiei Europene, care durează vreo 2-3 ani.

Proiectul de la Ilfov a fost scris și depus către CE în 2017-2019, și aprobat în ianuarie 2021. După momentul aprobării acest proiect a trebuit actualizat împreună cu mininsterul și cu Comisia pentru că indicatorii tehnico-economici și toate valorile estimate în 2018 nu mai erau valabile. Și în 2020 aveam două contracte de execuție semnate, în acest meoment toate contractele de execuție sunt semnate pentru acest proiect major, deci am depășit și faza achizițiilor publice care este un punct de încrecare destul de complicat pentru orice autoritate și pentru constructori", spune Mihaela Toader.

Aceasta atrage atenția că este nevoie de o piață a construcțiilor specializată pentru implementarea unor proiecte foarte mari.

"În momentul în care pe un domeniu, cum este cel al apei și apei uzate, scoți în piață, într-un an, contracte de 400 de milioane de euro, ai nevoie de o piață a construcțiilor specializată, cu cifre de afaceri care să-i ajute să se califice la astfel de proceduri, cu forță de muncă și cu disponibilitate.

Pentru proiectul nostru major am trecut de partea cea mai complicată, din punct de vedere birocratic, și acum rămâne partea de implementare, unde sperăm ca operatorul să țină foarte aproape de constructor și să depășim momentele complicate din implementare.

Ne pregătim pentru celealte două proiecte, minore, sub 50 de milioane de euro fiecare, nu am beneficiat de sprijin din partea Jaspers pentru pregătirea lor, am făcut-o cu susținerea operatorului și ministerului, am încercat să simplificăm acest proces. Ne-am bazat și pe experiența anterioară, să avem contracte de proiectare și execuție ca să nu mai avem foarte multe proceduri, și credem că o să avem operatori în Ilfov. Avem o piață destul de bună pe partea de construcții, deși ne-am confruntat cu dificultăți, am avut proceduri la care nu s-a prezentat nimeni, au trebuit reluate dar sperăm că mecanismul de actualizare a prețurilor le oferă suficient confort astfel încât să fie determinați să vină", explică Administratorul Public al județului Ilfov.

De asemenea, dezvoltarea imobiliară este mai rapidă decât realizarea proiectelor de infrastructură dar este nevoie și de disciplină în acest domeniu.

"Rapiditatea cu care noi implementăm aceste proiecte nu poate să țină pasul cu dezvoltarea. Încercăm și în acest domeniu să punem un pic de disciplină. Și încercăm să ne corelăm și cu celalalte investiții, esențiale pentru Ilfov - infrastructura de drumuri, accesibilitate. Avem milione de cetățeni care tranzitează zilnic Ilfovul", conchide aceasta.