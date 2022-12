Mihaela Udrescu: Să depistezi un pacient că este pozitiv la hepatita C, și apoi să nu aibă acces la tratament, este cumplit

Observ că e multă politică, eu vin de la firul ierbii, sunt medic practician, iar dacă mă duc acum la cabinet și întocmesc un bilet de trimitere către laborator, inclusiv cu marker de hepatită virală, pacientul respectiv se programează. Accesul la laborator este destul de greoi. Din cabinetul meu de medic de familie am trăit niște situații mai deosebite alături de pacienții mei, tânără infectată cu virus C care nu se încadra la tratament și care și-a procurat tratament, a făcut împrumut ca să poată să fie tratată.

Am avut pacienți cu care am luptat cu ei să meargă la tratament și au acceptat cu greu să meargă să-și facă tratament, pe motiv că se simt bine, nu-i doare nimic, au alte treburi mai importante. Această infecție virală este un ucigaș tăcut. Și chiar în proiect ne lovim de aceste situații. În momentul în care sunt îndrumați de medicul de familie către stadializare, refuză. Că nu au bani, nu au timp, au treabă în grădină. Motivele sunt diverse. Am fost cu caravana, în comunități pentru stadializare, pentru persoane greu deplasabile. Și aici au fost greu de convins. După testare au fost persoane care au fost depistate pozitiv, s-au dus acasă și au spus acest lucru, s-a întâmplat să se lase cu un divorț pentru că este o stigmă socială. Așa este înțeleasă în momentul de față.

Lucrurile sunt mult mai nuanțate. Medicul de familie să devină acel influencer în mediul în care activează, ar fi o soluție. A doua soluție ar fi informarea corectă pe nivelul de înțelegere al oamenilor astfel încât să înțeleagă că această infecție nu este o tragedie. Nu este o stigmă. Oricare dintre noi o poate avea. Dacă ei vor înțelege, cu siguranță lucrurile vor fi mai facile pentru noi.

Pe de altă parte, sunt 17n centre pentru tratarea hepatitei C. Accesul la tratament să fie ceva mai facil, la spitalul cel mai apropiat. Și, de ce nu, încet-încet, un test rapid de viremie. Să-și facă stadializarea cât mai aproape de casă și să intre direct în tratament pentru stadiile ușoare. Screeningul se adresează omului sănătos. Dacă nu există o susținere din partea comunității, a ONG-urilor, ca aceste lucruri să primeze, nu se vor îndeplini așa cum trebuie. Și, să-l depistezi pozitiv, iar apoi omul acela să nu aibă acces la tratament..

