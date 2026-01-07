Modernizarea Aeroportului Craiova transformă județul Dolj într-un pol major de creștere

Investițiile masive pentru extinderea aeroporturilor și modernizarea serviciilor transformă aviația într-un pilon strategic al dezvoltării economice. Un exemplu emblematic este inaugurarea, la sfârșitul anului trecut, a noului terminal al Aeroportului Internațional „George Constantinescu” din Craiova, eveniment marcat și de conferința națională „România - Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene”, organizată de Antena 3 CNN sub marca Income Magazine Corporate. Evenimentul a reunit lideri politici, reprezentanți ai administrației publice, experți din domeniile aviație și mediul de afaceri, într-un dialog despre viitorul conectivității aeriene din România.

Noul terminal al Aeroportului Internațional „George Constantinescu” din Craiova a fost realizat Consiliul Județean Dolj, printr-o investiție de 100 de milioane de euro, finanțată, în mare parte, din fonduri europene. Terminalul se întinde pe aproximativ 32.000 de metri pătrați, pe mai multe niveluri, și include:

zone de check-in și self check-in;

fluxuri separate Schengen și non-Schengen;

sisteme moderne de Securitate;

spații comerciale și food-court;

platforme și căi de rulare noi pentru operarea simultană a mai multor aeronave;

parcări și drumuri de acces extinse.

În plus, investiția include un parc fotovoltaic cu 3.803 panouri, fiecare cu o putere instalată de circa 585 Wp, conectate la 22 de invertoare, consolidând componenta de sustenabilitate a proiectului.

Lia Olguța Vasilescu: „Peste câțiva ani vom putea avea câteva milioane de pasageri”

În cadrul conferinței, primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a dezvăluit că planurile sunt ca în viitor numărul pasagerilor care să folosească aeroportul din Craiova să fie de ordinul milioanelor.

„Putem spune că de astăzi avem în sfârșit un aeroport european la Craiova, care îndeplinește absolut toate condițiile, cele mai noi tehnologii, mărimea necesară. S-a spus mult în ultima perioadă că e prea mare pentru Craiova și că de ce ne trebuia așa mare. E adevărat că e cel mai mare terminal regional din România, pe de altă parte însă cred că dezvoltarea turistică a orașului și, nu numai, faptul că am reușit prin conexiunea cu Bucureștiul pe care o avem prin drumul expres și celelalte conexiuni care urmează, ne duce la gândul că peste câțiva ani vom putea avea câteva milioane de pasageri pe an care să circule pe acest aeroport.

Craiova e situată la fix 200 de kilometri de București, de Sofia și de Belgrad, la confluența a trei capitale europene. Dezvoltarea din ultimii ani a atras mulți bulgari și mulți sârbi aici, care au început să se obișnuiască cu orașul și care au descoperit și acest aeroport pe care pot să-l folosească mult mai ușor decât aeroporturile din țara lor. E mai simplu pentru bulgarii din nord să ajungă la Craiova decât la Sofia sau pentru sârbii din estul Serbiei, normal că aveam nevoie de un aeroport care să dezvolte întreaga regiune, nu numai pe plan național.

Pentru noi, care avem un număr foarte mare de turiști în ultima perioadă, azi veți găsi 60-70 de autocare în zona stadionului, foarte multe mașini în zona aeroportului, veți înțelege că ar fi mai simplu pentru noi ca toate acestea să vină cu avionul. E foarte ieftin, sunt curse low cost, sunt mulți turiști străini din toate colțurile lumii - am avut stupefacția să găsim turiști din Singapore sau Las Vegas, și era absolut necesar un astfel de terminal la noi aici”, a declarat Lia Olguța Vasilescu în cadrul conferinței.

Sorin Grindeanu mizează pe creșterea importanței economice a municipiului Craiova

Prezent la eveniment, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și fost ministru al Transporturilor, a subliniat impactul strategic al investiției asupra județului Dolj.

„Mai e de lucru la drumul expres de la Craiova la Târgu Jiu, mai este de lucru la drumul expres care ne duce de la Craiova spre Mehedinţi, spre Caraş-Severin şi care leagă Craiova de Lugoj şi, nu în ultimul rând, dacă tot avem invitaţi din Bulgaria, cred că e absolut necesar să începem să discutăm foarte serios de drumul de la Craiova la Calafat, astfel încât legătura spre Bulgaria să se poată face la standarde cât se poate de înalte. Cu toate aceste investiţii şi cu cele care vor să vină, sunt convins că municipiul Craiova şi judeţul Dolj vor deveni un şi mai important pol de creştere pentru ţara noastră şi asta este o treabă extrem de importantă”.

Sorin Grindeanu a mai amintit că proiectul de la Craiova a fost demarat în perioada în care ocupa funcția de ministru al Transporturilor:

„Sunt foarte bucuros că mă aflu azi la deschiderea acestui terminal cu care am început o serie de contracte semnate ca ministru al Transporturilor. Dar niciunul de anvergura terminalului de la Craiova. Este cea mai mare investiţie. Felicit echipa, felicit constructorii, a fost o muncă importantă. Dar să ştiţi că lucrurile nu erau posibile dacă nu exista administraţia locală, atât Consiliul Judeţean, cât şi Primăria Municipiului Craiova, prin Costin Vasile şi Olguţa Vasilescu care au ştiut să facă lucrurile aşa cum trebuie şi să se termine astăzi această investiţie”, a mai spus Sorin Grindeanu.

„Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova este cel mai important proiect de investiţii din întreaga Oltenia. Nu o să fiu deloc modest, dar noi am făcut ce unii nici nu gândeau. (...) Acum noi, oltenii, de data asta ne-am pus nu cu apa, ci cu aerul. Şi făcurăm din el poartă către lumea întreagă”.

președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile

Aeroportul Craiova, hub aerian strategic pentru sud-vestul României

La rândul său, directorul Aeroportului Internațional Craiova, Sorin Manda, a declarat că noul terminal reprezintă un punct de plecare pentru dezvoltări viitoare.

„Privim această investiţie ca pe un punct de plecare pentru viitoarele etape de dezvoltare ale aeroportului, care includ extinderea reţelei de destinaţii, creşterea frecvenţelor de zbor, modernizarea continuă a infrastructurii şi consolidarea rolului Aeroportului Internaţional Craiova ca principal hub aerian al sud-vestului României”. „Sunt foarte multe forțe ale binelui care și-au dat mâna aici pentru dezvoltarea regiunii și a Aeroportului Internațional Craiova. Avem fonduri europene, o cofinanțare din partea Consiliului Județean Dolj, un credit contractat împreună cu Consiliul Județean, întins pe următorii 15 ani, dar și intervenția Guvernului României, în luna mai, când Sorin Grindeanu era ministrul Transporturilor. Toate acestea au făcut posibil ca astăzi să inaugurăm și să începem operarea”, a mai spus Sorin Manda. Potrivit acestuia, dezvoltarea infrastructurii rutiere va consolida poziția Craiovei ca pol regional. „Craiova este un punct important pe hartă, un hub de dezvoltare. Oltenia este, în acest moment, regiunea cu cea mai mare dezvoltare. Autostrada ne leagă deja de București, iar alte drumuri expres spre Târgu Jiu și Lugoj sunt în licitație, ceea ce va poziționa Craiova în centrul acestei regiuni”, a subliniat directorul aeroportului.

„Undeva la finalul anului 2021, când am preluat mandatul la Ministerul Transporturilor, împreună cu Bogdan Mîndrescu, secretar de stat responsabil pe zona aero din minister, am dat drumul la niște proiecte blocate. Efectiv blocate. Exemplul cel mai bun e cel de aici, de la Craiova. Au fost, și a venit doamna primar și mi-a spus atunci că de cel puțin 20-30 de ori a fost întors proiectul de la Craiova, acesta, care astăzi s-a terminat, de către vechea conducere a ministerului. Am dat drumul la finanțări și am semnat contracte pentru Craiova, Timișoara, Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Târgu Mureș, Iași, Tulcea, Constanța, Sibiu, pentru că POIM cuprindea zone care puteau fi folosite și pentru finanțări în zona de aeroporturi. Acel program s-a finalizat la sfârșitul anului trecut și a fost o cursă contracronometru ca toți să terminăm cât mai mult din lucrări să poată fi accesate acele sume. Cel de aici, de la Craiova, e cel mai mare. Din punctul meu de vedere, la modul în care se dezvoltă Craiova, la modul în care autoritățile locale înțeleg să dezvolte, atât CJ, cât și Primăria, să dezvolte județul și municipiul, în scurt timp cei care spun că e un terminal prea mare pentru ce are nevoie Craiova, vor fi contraziși, n-am niciun fel de dubiu din acest punct de vedere”.

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților

Transporturile aeriene din România, pe un trend ascendent

În cadrul evenimentului, Ioan Măriuța, director general al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava”, a vorbit despre evoluția accelerată a traficului aerian din nordul țării și despre extinderea recentă a rețelei de zboruri.

„(…) am inaugurat revenirea bazei cu două aeronave, cu șase destinații suplimentare, pe lângă cele șapte pe care le aveam deja. În total sunt 13 destinații operate de pe Aeroportul Suceava. Preconizăm o creștere semnificativă: estimăm că vom închide acest an cu aproximativ 800.000 de pasageri, iar anul viitor undeva la 1,2 - 1,3 milioane de pasageri”, a declarat Ioan Măriuța. Directorul aeroportului din Suceava a explicat și modul în care proximitatea față de Ucraina a fost transformată într-un avantaj pentru dezvoltarea regiunii, în contextul războiului declanșat în țara vecină. „Există, bineînțeles, o dezvoltare pe orizontală. Numărul hotelurilor a crescut, la fel și capacitățile de cazare. Putem vorbi chiar și despre curse turistice de vară, iar tour-operatorii beneficiază de prezența ucrainenilor. Sunt din ce în ce mai multe destinații sezoniere de vară și mai mulți operatori aerieni, iar în multe cazuri constatăm că majoritatea pasagerilor sunt ucraineni. Este o creștere a traficului binevenită, și nu numai”, a mai spus Ioan Măriuța.

Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor avea terminale noi

În cadrul conferinței, autoritățile au anunțat că România va beneficia de terminale noi, atât la Aeroportul Băneasa, cât și la Otopeni și Suceava, precum și de ample lucrări de modernizare pe numeroase alte aeroporturi din țară.

Întrebat când va fi realizat un nou terminal la Aeroportul Internațional Henri Coandă, Bogdan Mîndrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România și director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, a explicat că proiectul se află într-o etapă incipientă, dar clar definită. „În momentul de față, este în derulare licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare a unui nou terminal la Otopeni, urmând să fie desemnat câștigătorul. Durata estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectării este de aproximativ doi ani, însă sper ca cei care vor câștiga licitația să poată face acest lucru cât mai rapid. De asemenea, vreau să subliniez că vom avea un terminal nou și la Băneasa, nu doar la Otopeni”, a spus Bogdan Mîndrescu. Asociația Aeroporturilor din România (AAR) promovează și apără interesele aeroporturilor civile din România în vederea dezvoltării și eficientizării activității acestora, a creșterii traficului și veniturilor.

