Nicoleta Pauliuc, senator PNL: Pacientul oncologic trebuie să aibă posibilitatea de a-și alege psihologul

La nivelul Casei de Sănătate au început deja discuțiile pentru normele de implementare a serviciilor psihologice pentru bolnavii de cancer.

"Doresc ca prin aceste norme să lase posibilitatea pacientului oncologic să-și aleagă psihologul. Pentru că între psiholog și pacient, între psiholog și aparținător trebuie să se creeze o legătură. Și dacă nu există această legătură nu poți să mergi ma departe pentru că tu, pacient trebuie să ai confortul să poți să vorbești, să-ți spui experiențele, să te lași înțeles de către psiholog. Pentru că există la nivelul populației din România, percepția că cel care merge la psiholog are o problemă. E bolnav, și nu vorbește deschis despre consilierea psihologică.

Am vorbit de telemdicină. E adevărat Trebuie să ținem pasul cu tot ce înseamnă nou pentru că e un plus de confort pe care îl aduce pacientului oncologic. Dar trebuie să nu uităm că nu toată populația României are posibilitatea să aibă acces la telemedicină. Un obiectiv al guvernului este registrul pacientului oncologic. În momentul în care vorbim d e sănătatea pacienților nu trebuie să ne raportăm numai din punct de vedere economic. Nu trebuie să urmărim banii pe care îi cheltuim ci trebuie să vedem exact dacă acești bani cheltuiți sunt cheltuiți cu cap. Dacă avem acest registru al pacienților oncologici",

De asemenea, trebuie ca politicile de sănătate să se aplice țintit pe tipul de cancer și pe particularitățile pe regiuni.

Senatoarea a explicat că lucrează la un proiect de lege privind dreptul pacientului la medicină personalizată, medicul să aibă empatie.