Iarnă grea în România: Ministrul Energiei promite ajutor 100 lei pentru 1 milion de oameni în 2026

Șoc prețuri gaze după plafonare: Ce spune Bogdan Ivan despre scăderea lor în 2026

România a trecut printr-o iarnă extrem de grea, cu consum record de energie și importuri masive de gaze naturale. La conferința „Energie și Sustenabilitate. Consolidare și Durabilitate 2026” de la Antena 3 CNN, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și experți au detaliat planurile pentru ieșirea din criză, noile prețuri la energie după 31 martie și continuarea marilor proiecte de investiții.

După expirarea plafonărilor la gaze, un milion de persoane cu venituri nete sub 2.500 lei vor primi ajutor de 100 lei pe lună în sezonul rece 2026-2027, de la octombrie 2026 până în martie 2027.

„Lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie 2027, tot sezonul rece, pentru că în timpul verii sunt multe facturi care nici nu ajung la suma de 100 de lei și atunci nu este cazul. Vorbim de aproximativ 1.000.000 de oameni care au venituri nete sub 2.500 de lei, iar în proiecția de buget pe anul 2026 asta am prevăzut, un sprijin pentru oamenii cu veniturilor cele mai mici. O formă care să nu îi ia în calcul nu poate să existe în materie de energie și gaze naturale”, a declarat ministrul.

Accentul cade pe creșterea producției interne pentru scăderea prețurilor: Mintia și Iernut intră în funcțiune în 2026, plus proiecte de 2.000 MW noi până la finalul anului.

„Avem deja Mintia, care va intra în producție în prima jumătate a acestui an, avem Iernut, unde Romgaz a promis că intrăm în producție tot anul acesta, și avem deja proiecte pentru aproximativ 2.000 de megawați până la finalul lui 2026. Toate acestea vor duce, în mod natural și sănătos, la scăderea prețurilor”, a explicat Ivan.

În privința prețurilor la gaze după plafonare, ministrul anticipează o creștere maximă de 10%, dar autoritățile rămân vigilente.

„Săptămâna viitoare vom avea o discuție finală pe acest mecanism. Dacă vedem riscul unei creșteri mai abrupte, vom lua în calcul intervenția în piață, inclusiv printr-un mecanism de plafonare a adaosului pe lanțul de producție, transport și distribuție”, a spus el. Președintele ANRE a subliniat impactul pozitiv asupra economiei românești.

Pentru prosumatori în 2026, legea adoptată anul trecut a fost retrimisă de președinte pentru reexaminare, cu o formă „mai echilibrată și mai complexă”, a concluzionat Bogdan Ivan.