Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov: "Avem una dintre cele mai tinere populații la nivelul UE și din România. Aceste lucruri sunt și o mare provocare"

"Ilfovul este un județ în plină transformare. Datele Eurostat arată că este județul cu cea mai mare creștere a populației din UE. Avem peste 40% creștere a populației din ultimii 10 ani. Avem una dintre cele mai tinere populații la nivelul UE și din România. Aceste lucruri sunt și o mare provocare pentru că apare presiunea faptului că foarte mulți oameni se mută în județul Ilfov și este nevoie în zona de educație, și nu numai. Una corectă, cu viziune și strategie pe termen scurt, mediu și lung. Nu poți să faci lucrurile de pe o zi pe alta, trebuie să faci o planificare atât pentru nevoile imediate cât și pentru nevoile care vin din proiectele pe termen mediu și lung", spune acesta.

CJ Ilfov are proiecte de investiții în infrastructura educațională.

"CJ împreună cu președintele am luat decizia să privim cumva în două direcții. În primul rând ar trebui să ne axăm pe infrastructură educațională. CJ investește multe fonduri în reabilitare, le extindem pe cele existente. Avem contracte de asociere cu primăriile din județul Ilfov. Avem contracte de asociere în valoare de 30 de milioane de euro pecare CJ le finanțează în proporție de 90%. Sunt parteneriate cu primăriile pe care le facem în vederea construirii de grădinițe, creșe, licee, școli. Fără logistică nu ai cum să mergi mai departe cu programe pentru elevi.

CJ oferă asistenă tehnică în vederea obținerii de finanțări europene sau guvernamentale tot primăriilor. CJ are atribuții, conform legii, în domeniul educației dar nu deține în domeniul public școlile, grădinițele, liceele și nu le administrează. Sunt adiministrate de primăriile din județul Ilfov, așa este în fiecare județ, aceasta este legislația națională.

S-au obținut finanțări importante în județul Ilfov și se obțin în continuare. Avem pe fondul de mediu, reabilitare și eficientizare energetică la clădiri publice-unități de învățământ. Avem prin PNRR proiectele de 250.000 de euro pe fiecare localitate/unitate de învățământ pentru mobilier și echipamente de dotare a laboratoarelor. Laboratoare de biologie, chimie, fizică, informatică. Avem parteneriatul cu Universitatea Politehnică pentru construirea unui campus nou școlar unde elevii din învățământul profesional dual să-și poată continua pregătirea pentru a avea o meserie", explică Ștefan Rădulescu.

Aceasta este o direcție de creare a infrastructurii necesare pentru a putea merge mai departe cu proiecte și programe pentru elevi.

Elevii din mediile defavorizate sunt sprijiniți pentru a evita abandonul școlar.

"A doua direcție este aceea de a ne axa pe elev. Și am creat diverse proiecte și programe prin care să sprijinim elevii pe tot parcursul învățământului, de la clasa 0 până la clasa a XII-a. Am avut anul trecut un proiect pilot prin care am identificat zonele vulnerabile și am făcut un parteneriat cu câteva primării. Ne dorim în continuare acest proiect pentru că ne-am dat seama că este unul de succes. Am oferit rechizite, manuale, caiete și tot necesarul pentru a începe anul școlar. Sunt, din păcate, copii care provin din familii defavorizate și trebuie să ne aplecăm atenția și asupra acestei categorii, în mod deosebit, pentru a preveni abandonul școlar, care nu este ridicat în județul Ilfov dar să extirpăm și această cangrenă", afirmă vicepreședintele CJ Ilfov.

Există și un proiect de consiliere vocațională pentru elevii de clasa a VIII-a.

"Avem pentru elevii de clasa a VIII-a un proiect de consiliere vocațională astfel încât elevii să fie testați pentru a identificat abilitățile, înclinațiile lui și ca elevul, împreună cu părinții și familia, să ia o decizie responsabilă când alege un liceu de profil uman sau real, sau o școală profesională, să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Avem un parteneriat foarte bun cu inspectoratul școlar Ilfov iar profesorii îmbrățișează aceste idei și le folosesc. Tot timpul găsim noi soluții, astfel încât să punem în centrul atenției elevul și să obținem cele mai bune rezultate", conchide reprezentantul administrației locale.