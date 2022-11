Thorsten Fastenau, vicepreședinte PNG: În Marea Neagră se pot construi parcuri eoliene în circa 6 ani

"Cred că baza de dezvoltare ar dura 3 ani, acesta ar fi un termen realist, cu sprijinul autorităților, și apoi un an și jumătate pentru pregătiri, adică de construcții la fața locului. În zilele noastre, perioada de un an este perioada normală de construcție. Deci, dacă începeți acum, în 5-6 ani aveți totul pregătit. În Marea Neagră cred că se pot instala parcurile într-un timp destul acceptabil", explică reprezentantul PNE AG, societate germană care dezvoltă parcuri eoliene pe apă și pe uscat.

PNE AG a dezvoltat în România, până acum 8 parcuri eoliene, cu o capacitate instalată de peste 2.500 MW.

"PNE este o companie cu o experiență de peste 25 de ani în energie regenerabilă. Suntem prezenți în 13 țări, de pe 4 continente, cu mai mult de 500 de angajați. Producem mai mult de 3000 MW energie regenerabilă și avem investiții până la 33 de milioane de euro. Compania noastră are sediul la Hamburg, Germania. Suntem cunoscuți în România.

Avem o echipă care lucrează în eneregie regenerabilă, cu o experiență cumulată de peste 150 de ani. Activitatea noastră respectă lanțul de valori în energie regenerabilă. Am început cu dezvoltare, acum putem finanța, putem și construi și, bineînțeles, putem și vinde și operaționaliza. Putem furniza și service după instalarea fermelor eoliene.

Avem și în activitatea de finanțare foarte mulți arhitecți, foarte mulți investitori lucrează. În compania noastră, energia eoliană este preferată. Am reușit să dezvoltăm 8 parcuri aici, cu o capacitate de peste 2.500 MW și am început toate aceste activități de la zero, adică am avut doar o hartă corespunzătoare mării și de acolo am pornit și am dezvoltat totul", precizează Thorsten Fastenau.

Pentru dezvoltarea proiectelor de avengură, axate pe fermele eoliene, este importantă relația cu autoritățile pentru crearea cadrului necesar.

"Aceste proiecte au fost, în principal, în partea de nord. Nu ne vom opri aici, bineînțeles, avem proiecte foarte mari. Am început cu 300-400 MW și am extins. Am dezvoltat proiecte cu capacitate în jur de 1000 MW. Foarte multe lucruri sunt necesare pentru a avea o dezvoltare de succes a unei ferme eoliene, chestiuni legate de siguranță.

Este necesar să stabilim o relație bună cu toate autoritățile competente și să dezvoltăm rerglementările necesare și cadrul legal pentru dezvoltarea energiei eoliene", spune acesta.

Totodată, construirea turbinelor eoliene s-a schimbat, fundația acestora fiind deosebit de importantă.

"Ceea ce vedem în ultimii 22 de ani, și anume dezvoltarea acestor turbine, dimensiunea acestor turbine, așa cum a evoluat din 1998 până în 2020. Și am ezvoltat ferme offshore de la 15 MW. Eu am început cu turbine care produceau 3 MW, adică de 5 ori mai puțin. Bineânțeles, acum avem o grămadă de alte provocări.

Fundația este un aspect absolut esențial în dezvoltarea acestei activități. Mă aștept să lucrăm încă vreo câțiva ani la aceste soluții fixe, după care vom vedea fundații care plutesc din ce în ce mai mult. Există diverse dezvoltări pe care le putem urma și vedem unde ne duce următoarea generație de turbine. La începutul acestor dezvoltări offshore analizăm zona industrială", conchide vicepreședintele companiei germane.

PNE AG a fost îmnființată îmn 1995 și dezvoltă parcuri eoliene pe uscat și pe mare. Modelul de afaceri include planificarea, construirea, finanțarea, operarea și vânzarea parcurilor eoliene. Societatea este activă în Germania, precum și în țări precum Ungaria, Franța, Turcia și SUA.