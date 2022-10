1 an de violuri, 5 ani închisoare

În Argeș trăiește o tânără care a fost violată și apoi obligată să întrețină relații sexuale cu tatăl vitreg. După un an de coșmar, a încercat să se omoare și individul a dus-o la spital, iar ea le-a povestit cadrelor medicale ce a trăit. Mama ei a aflat tot atunci și a făcut plângere la poliție. Individul a fost condamnat și a ajuns după gratii, dar nu pentru viol, ci doar pentru agresiune sexuală. Magistrații au spus că nu există probe ale constrângerii fizice. De parcă mai puteau fi găsite după 12 luni.

De mică, tânăra a avut o viață cu grele încercări. Locuia într-o comună din sudul județului Argeș cu mama, tata și fratele mai mare și nu de puține ori a fost martora corecțiilor pe care tatăl i le aplica mamei. Era mai tot timpul beat și agresiv. Când părinții s-au despărțit, micuța, pe atunci în vârstă de 8 ani, a crezut că s-a sfârșit cu abuzurile, fără să știe că pentru ea chinul abia avea să înceapă. Mama și-a refăcut viața cu un individ care o abuza pe fată.

Prea frumos ca să fie adevărat

„După ce a plecat de la tata, mama a mers la bunica mea şi acolo am locuit o vreme. Ea şi-a găsit serviciu la Piteşti şi făcea naveta zilnic. Eu şi fratele meu am fost duşi la şcoala din satul în care ne-am mutat, la bunica. După trei ani, mama a cunoscut un alt bărbat şi a început să se vadă cu el, apoi s-au căsătorit şi ne-am mutat împreună. Era altfel decât tatăl meu: nu bea, se purta frumos cu mama, nu o jignea, nu o lovea, iar mie şi fratelui meu ne cumpăra de toate. Ne vorbea frumos, ne ajuta când era nevoie. Când fratele meu a intrat la liceu, i-a făcut cadou un telefon scump. Chiar se purta ca un tată adevărat, dar era prea frumos ca să fie adevărat. Aveam 14 ani când s-a întâmplat prima dată. Mama era schimbul III şi el a venit la mine în cameră. S-a băgat lângă mine în pat şi a zis că vrea să dormim împreună. Aşa a început totul”, le-a povestit fata anchetatorilor care au instrumentat dosarul de agresiune sexuală.

Mai bine moartă decât agresată

Mai bine de un an, tatăl vitreg, în vârstă de 42 de ani, a abuzat-o pe minoră. Profita de momentele în care erau singuri acasă, și nu erau puține, pentru că fratele mai mare al fetei locuia în gazdă ca să poată merge la cursuri, iar mama lor lucra în schimburi. Copila ajunsese să se teamă să rămână doar ea cu el, pentru că știa ce o să se întâmple! „Îi spunea că el nu vrea să îi facă rău, că o iubeşte. Îi cerea să nu zică nimănui. Ca să o convingă să ascundă totul, îi spunea că ea este de vină, că poartă bluze mulate, că merge nu ştiu cum... Ea chiar ajunsese să creadă asta. Se simţea vinovată şi faţă de mamă și nu voia să-i spună, ca să nu creadă că ea l-a provocat. Când pleca mama de acasă, minora era disperată. Nu ştia cum să scape şi uneori îl minţea că este bolnavă. Asta până când i-a trecut prin cap că dacă s-ar îmbolnăvi ar putea să scape. Într-o seară a înghiţit un pumn de pastile şi el a găsit-o leşinată. A dus-o la spital şi atunci s-a aflat totul. Mama venise după ei la spital. Femeia era îngrijorată, nu ştia ce se întâmplă cu fiica ei de a făcut un asemenea gest. A stat lângă ea până când şi-a revenit. Plângea speriată şi o tot întreba de ce a făcut o asemenea prostie. Atunci i-a spus”, a povestit pentru Jurnalul, unul dintre poliţiştii de Investigaţii Criminale care au audiat-o pe victimă.

Victima vrea să devină avocat

După ce s-a aflat totul, tatăl vitreg a fost reţinut de polițişti, iar instanța l-a plasat în arest la domiciliu! Mama fetei a divorţat și s-au întors în casa bunicii. În cursul anchetei au fost dezvăluite toate detaliile şi pentru că nu au existat probe ale constrângerii fizice, individul nu a fost acuzat de viol și a fost trimis în judecată pentru agresiune sexuală în formă continuată.

Magistraţii Judecătoriei Piteşti au ţinut cont de faptul că bărbatul o avea în grijă şi ar fi trebuit să o protejeze pe minoră așa că l-au condamnat la cinci ani închisoare, de unde el i-a trimis fetei o scrisoare. Pe o coală de hârtie albă, din plicul primit de mamă, agresorul a scris un singur cuvânt: „Iartă-mă!”.

Fata și mama ei încearcă să treacă peste această traumă, dar le spun apropiaților că este cumplit de greu. „În timpul procesului, fetei nu i-a fost uşor. A retrăit clipele prin care a trecut. A avut nevoie de consiliere psihologică, dar tot nu poate trece peste trauma suferită. Spunea că are coşmaruri şi că uneori îl visează când o abuzează. Din cauza suferinţei a avut probleme de adaptare în societate. Nu a reuşit să îşi facă prieteni şi nici să aibă un iubit. Când credea că a scăpat de coşmaruri, a primit o scrisoare de la el. Noi am aflat că, în penitenciar, el a luat-o pe calea bisericii. Merge mereu la slujbă, se roagă, citeşte multe cărţi religioase. Nu i-a scris ei personal, ci pe adresa mamei fetei, dar nu vor să facă plângere. Vor să se termine şi să lase totul în urmă, să ducă o viaţă normală. Sunt puţini cei care ştiu ce i s-a întâmplat şi aşa vor să rămână. Fata e la liceu în ultimul an și vrea să devină avocat”, a explicat pentru Jurnalul un apropiat al familiei fetei.

INFO

În anul 2021 au fost înregistrate 1.349 de cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 173 de băieți și 1.176 de fete. 502 au fost în mediul urban și 847 - în mediul rural. Tot în aceeași perioadă, 1.349 de minori au fost neglijați și exploatați.