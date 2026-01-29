Abonamente pentru călătoriile cu avionul

Tendința de a călători cu avionul este în creștere, în România, ceea ce face ca prețul biletelor de avion să scadă, prin ofertele și pachetele promoționale de servicii lansate de companiile aeriene și de platformele care vând bilete ale companiilor. O analiză făcută de platforma Vola arată că un român are, în medie, cel puțin un zbor pe an, într-o piață în care 1 din 5 zboruri este anulat sau amânat.

Prețurile biletelor pot varia cu zeci de procente în doar 24 de ore, permițând utilizatorilor să finalizeze rezervarea ulterior, fără modificarea tarifului.

Sute de zboruri sunt anulate, în fiecare an, din cauza vremii neprielnice, a conflictelor din diverse zone ale lumii, din cauza protestelor angajaților din diverse țări sau alte cauze, iar pasagerii trebuie să fie protejați, mai ales atunci când pierd legăturile de pe aeroportul unde sunt în tranzit. Legislația s-a îmbunătățit, în ultimii ani, în toate țările, companiile aeriene fiind obligate să ofere recompense sau sprijin pasagerilor care ajung într-o astfel de situație, dar cei care călătoresc des cu avionul au nevoie și de altfel de soluții, precum posibilitatea de a plăti mai puțin pentru biletele de avion sau gratuități, ca recompense, dacă un zbor le-a fost anulat.

Pentru a veni în sprijinul călătorilor, platforma a lansat un nou program, numit „Upgrade”, prin care se oferă posibilitatea de a cumpăra abonamente anuale pentru zborurile cu avionul. Abonamentul anual costă 34,99 de euro și combină economii directe, flexibilitate la rezervare și siguranță în cazul evenimentelor neprevăzute. Programul este conceput pentru orice tip de călător și le permite membrilor să maximizeze beneficiile fiecărui zbor, fără efort suplimentar, chiar și într-o piață în continuă schimbare.

Protecție la anularea zborurilor

Noul produs este gândit pentru toți cei care vor să călătorească mai des, mai sigur și mai eficient din punct de vedere financiar, indiferent dacă zboară o dată sau de mai multe ori pe an. Astfel, s-a preluat și în România un model deja validat în alte industrii, adaptat la realitățile actuale ale pieței de travel, compania care l-a lansat fiind lider de piață în România, cu o prezență puternică și în Polonia, Bulgaria și Moldova.

În ultimii ani, compania s-a concentrat pe dezvoltarea unor servicii fintech inovatoare, cum ar fi Fast Refund, Trip Protect și Flex, menite să protejeze clienții de incertitudinea călătoriilor, punând accentul pe dezvoltarea tehnologică a platformei și lansarea aplicației „GoVola”, centrul inovator al companiei și cea mai complexă platformă de căutare și rezervare a zborurilor ieftine și flexibile din regiune. La doar câteva luni de la lansare, aceasta a devenit una dintre cele mai descărcate aplicații de travel din România și Polonia.

Unul dintre cele mai importante beneficii pentru cei care călătoresc des este protecția automată în cazul anulărilor și întârzierilor. Într-un context în care aproximativ 1 din 5 zboruri poate fi anulat sau amânat, „Upgrade” include serviciul „Trip Protect de la Vola”, care oferă automat un bilet de avion în cazul unor evenimente neprevăzute, eliminând costurile suplimentare și procesele birocratice asociate situațiilor de criză și asigură continuitatea călătoriilor, indiferent de circumstanțe.

Mai multe călătorii, mai puțini bani

Cei care plătesc abonamentul devin membri „Upgrade” și beneficiază de reduceri la rezervările curente și viitoare, economisind sute de euro pe an, în funcție de numărul de călătorii, iar programul oferă mai multe tipuri de soluții de protecție a călătorilor și flexibilitate, în cazul anulărilor unor zboruri.

Abonamentul oferă reduceri directe și economii recurente pentru fiecare zbor. „Prin programul Upgrade, membrii beneficiază de 15 euro reducere la primul zbor, aplicată imediat la activarea abonamentului, precum și de 10 euro reducere la fiecare rezervare ulterioară. În funcție de frecvența călătoriilor, aceste beneficii pot genera economii de sute de euro pe an, o sumă care depășește valoarea abonamentului și transformă fiecare rezervare într-o decizie mai eficientă din punct de vedere financiar. În majoritatea situațiilor, valoarea abonamentului este, practic, recuperată începând cu al doilea zbor rezervat prin program”, explică reprezentanții companiei.

Reduceri și pentru membrii familiei, prieteni sau angajați

Alt avantaj important al programului este că beneficiile nu sunt limitate exclusiv la titularul abonamentului. Reducerile și protecțiile incluse în „Upgrade” pot fi utilizate și pentru membri ai familiei, prieteni sau angajați, chiar și în situația în care titularul nu călătorește, extinzând astfel valoarea reală a abonamentului.

Prin acest program, se marchează trecerea de la simpla rezervare de bilete la un model de tip abonament, care combină economii financiare, flexibilitate și siguranță într-o singură soluție. Programul este conceput pentru a răspunde realităților actuale ale pieței de travel și pentru a le oferi călătorilor mai mult control, predictibilitate și liniște, indiferent de destinație sau frecvența zborurilor.