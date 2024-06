România a băgat un miliard în Programul tomata, ca să importăm roșii din Siria și ketchup din Japonia

Deși Guvernul mobilizează tot mai multe resurse financiare pentru sprijinirea producătorilor autohtoni, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor, pentru că importurile au continuat să crească, bătând de la an la an recorduri după recorduri. În ultimii zece ani, deficitul comercial în comerțul cu roșii proaspete și prelucrate a depășit 586 de milioane de euro. Lucrurile nu arată mai bine nici în ceea ce privește usturoiul, unde importurile au crescut continuu, deși statul derulează de mai mulți ani o schemă de sprijin financiar pentru producători.

După cum arată statistica, importurile de roșii proaspete și prelucrate vor bate în acest an comercial (1 octombrie 2023 - 30 septembrie 2024 toate recordurile. Numai în perioada 10 octombrie 2023 - 6 iunie 2024 România a importat o cantitate de 65.720 de tone de roșii proaspete și procesate în valoare de 90 de milioane de euro, depășind deja valoarea importurilor pe întregul an comercial 2022-2023. Principalul furnizor a fost Turcia, de unde am adus 55.770 de tone, în special roșii proaspete, pentru care am plătit 72,93 de milioane de euro. Dacă importurile din Turcia controlează piața românească de foarte mulți ani și nu mai reprezintă o surpriză, în schimb surprinzător este faptul că am importat roșii și produse pe bază de roșii din Siria, Iran, Egipt, Albania, Serbia și chiar din Ucraina. De exemplu, conform datelor furnizate de Direcţia Generală Taxare şi Uniune Vamală (TAXUD) din cadrul Comisiei Europene, importurile din Siria au totalizat 306.186 de euro. După Turcia, în topul țărilor de unde aducem roșii și produse din roșii figurează Albania (430.000 de euro), Iran (4,64 de milioane de euro), China (3,75 de milioane de euro) Ucraina (1,59 de milioane de euro), Egipt (un milion de euro) și Serbia (302.000 de euro).

Cum au evoluat importurile

Anul comercial 2022-2023

România a importat în anul comercial 1 octombrie 2022 - 30 septembrie 2023, roșii proaspete și procesate în valoare totală de 101,8 milioane de euro. Aceasta este cea mai mare valoare a importurilor de tomate din ultimii 10 ani. Cantitatea totală importată a fost de 76.182 de tone. Turcia, cel mai mare furnizor de tomate proaspete, a livrat pe piața românească 62.779 de tone, valoarea lor fiind de 84,85 de milioane de euro. De asemenea, China a vândut 5.455 de tone de pastă de tomate în România, valoarea importurilor fiind de 7,34 de milioane de euro, în timp ce al treilea furnizor a fost Egiptul, cu 4.272 de tone de pastă și suc de tomate, în valoare de 6,02 milioane de euro.

Anul comercial 2021-2022

În perioada 1 octombrie 2021 - 30 septembrie 2022, valoarea importurilor s-a ridicat la suma de 70,62 de milioane de euro, în țară intrând 63.333 de tone de roșii proaspete și procesate. Partea leului a revenit Turciei, țară de unde am adus 52.992 de tone, în valoare de 59,37 de milioane de euro. De asemenea, în topul țărilor de unde au venit cele mai mari importuri mai regăsim Egiptul, de unde am cumpărat pastă de tomate în valoare de 4,77 de milioane de euro, și China, de unde am importat tot pastă de tomate în valoare de 3,62 de milioane de euro. Piața a fost testată și cu un lot mic de 35 kg de ketchup importat tocmai din Japonia, valoarea lui fiind de 262 de euro.

Balanța comercială în comerțul cu roșii proaspete și prelucrate

An comercial Import (mil. euro) Export (mil. euro)

2023-2024 90 1,85

2022-2023 101,80 3,02

2021-2022 70,62 2,96

2020-2021 67,12 1,34

2019-2020 58,68 1,15

2018-2019 48,38 0,74

2017-2018 50,48 0,23

2016-2017 48,29 0,62

2015-2016 35,10 0,12

2014-2015 28,34 0,10

Total 598,81 12,13

Deficit comercial: 586,68 de milioane de euro

Importurile de usturoi cresc de la an la an

Un alt program este cel pentru sprijinirea producătorilor autohtoni de usturoi. Demarat în 2019, și pentru acest program s-au alocat importante resurse financiare. Numai pentru 2023-2024, schema de ajutor de stat a prevăzut alocare a 8,32 de milioane de euro, iar săptămâna aceasta au mai fost alocate 4,23 de milioane de euro pentru acoperire parțială a pierderilor suferite de producători din cauza războiului din Ucraina. Deși există acest sprijin financiar, el nu a reușit să echilibreze balanța comercială, importurile continând și în cazul usturoiului să crească. Numai în prima jumătate a acestui an importurile s-au ridicat la suma de 2,74 de milioane de euro. Potrivit datelor TAXUD, importurile au atins anul trecut un maxim istoric, ele ridicându-se la 6,68 de milioane de euro. Ele au crescut permanent în ultimii ani, urcând de la 3,04 milioane de euro în 2020 la 4,35 de milioane de euro în 2022. Cel mai mare exportator pe piața românească este China, de unde numai anul trecut am importat 1.353 de tone, în valoare de 2,15 milioane de euro. De asemenea, și Turcia este un jucător important pe piața usturoiului, de aici aducând anul trecut 1.424 de tone, valoarea lui fiind de 1,22 de milioane de euro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹