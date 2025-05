Peste 40 de filme în selecția Festivalului Filmului European!

Printre filmele din selecție se numără 11 documentare, 13 filme regizate de femei și 2 filme – coregizate de femei.

Deschiderea celei de-a 29a ediții a Festivalului Filmului European este rezervată proiecției filmului

„A Sudden Glimpse to Deeper Things”, marele câștigător al celei mai recente ediții a Festivalului de film de la Karlovy Vary. Admirația nedisimulată nu exclude nici de această dată licențele stilistice. Cunoscut printre altele pentru documentarele dedicate lui Orson Welles și Alfred Hitchcock, regizorul Mark Cousins explorează cu abilitate de detectiv, fler de terapeut și ochi de pictor de cadre resorturile creativității unei artiste fascinante, Wilhelmina Barns-Graham. Artista modernistă își găsește în Cousins un portretist devotat și plin de vervă, care deconstruiește pentru a recompune și pune întrebări fără pretenția de a deține răspunsuri. Mulțumită lui, formele geometrice și culoarea devin o nebănuită, continuă aventură.

După „Cum să fiu mort, dacă-s viu?” al Ilincăi Călugăreanu, prezent în programul ediției 27, proiectăm și anul acesta un titlu în premieră mondială absolută: documentarul „Arma secretă” în regia lui Dragoș Turea. După debutul cu „Grădina sovietică”, cineastul din Republica Moldova revine cu un film dedicat unui experiment sovietic având la bază echipament psihotronic, pe care regizorul nu s-a ferit să-l testeze el însuși. Actual și descumpănitor. a declarat Cătălin Olaru, directorul artistic al FFE.

Continuă tradiția de a avea un ambasador al Festivalului, iar anul acesta rolul de ambasadoare îi revine cineastei Ioana Mischie, artistă inovatoare, care avansează noile tehnologii în cinematografie și storytelling, a cărei activitate se concentrează pe proiecte transmedia care îmbină film, realitate virtuală și media interactivă.

Cea mai recentă creație imersivă a sa, Human Violins: Prelude, a fost selectată în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, secțiunea oficială „Cannes Immersive”, anul trecut, fiind considerată printre cele mai bune opt experiențe VR din întreaga lume.

Ioana Mischie va realiza clipul de promovare al FFE, inspirat de tema ediției și de spiritul vizionar al cinematografiei contemporane europene, îmbinând creativ estetica artistică şi inovația tehnologică într-un poem audio-vizual.

Proiecțiile vor avea loc începând cu 8 mai în București, urmate de ediții locale speciale în nouă orașe din România: Brașov (9 – 11 mai, Centrul Cultural Reduta), Timișoara (15 – 18 mai, Cinema Studio), Sfântu Gheorghe (17 – 18 mai, Cinema Arta by Cityplex), Botoșani (22 – 25 mai, Cinema Unirea), Deva (23 – 25 mai, Centrul Cultural Drăgan Muntean), Iași (23 – 25 mai, Muzeul Vasile Pogor – Casa Junimii), Chitila (30 mai – 1 iunie, Amfiteatrul din Parcul Valea Mangului), Târgu Jiu (30 mai – 1 iunie, Cinema Sergiu Nicolaescu) și Târgu Mureș (30 mai – 1 iunie, Muzeul Județean Mureș - Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia).

În București, Festivalul se desfășoară între 8 – 18 mai, la Sala Luceafărul (Gala de deschidere, pe 8 mai), Cinema Elvire Popesco (9 – 15 mai) și Cinemateca Eforie (9 – 11 și 16 – 18 mai).

Programul complet al proiecțiilor din București și din țară este disponibil în anexă.

În București, biletele pentru filmele proiectate la Cinemateca Eforie și Cinema Elvire Popesco pot fi achiziționate de la casele de bilete ale acestora sau online, de pe platforma Eventbook, iar pentru Sala Luceafărul (pentru Gala de deschidere), de la casa de bilete și online, de pe www.bilet.ro.

La Timișoara, biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Cinematografului Studio sau online, de pe www.eventbook.ro.

În celelalte orașe, accesul la proiecții este gratuit.

ANEXA – PROGRAMUL FILMELOR

BUCUREȘTI

JOI 8 mai – Gala Festivalului Filmului European

Sala Luceafărul

19:00 O neașteptată întrezărire a unor lucruri mai profunde / A Sudden Glimpse to Deeper Things – r: Mark Cousins / Marea Britanie / 2024, 88' (doc.)

VINERI 9 mai

Cinema Elvire Popesco

17:30 Terapie de familie / Family Therapy / Odrešitev za začetnike – r. Sonja Prosenc / Slovenia, Italia, Norvegia, Croația, Serbia / 2024, 122’

20:00 Un film neterminat / An Unfinished Film – r: Lou Ye / Germania, Singapore / 2024, 106’

Cinemateca Eforie

17:30 Scurtmetraje britanice / BAFTA Shorts – Marea Britanie / 2023 / 120’

20:00 Insula roșie / Red Island / L'île rouge – r: Robin Campillo / Franța, Belgia / 2023, 117'

Goethe Institut

18:30 Lumea e mare, iar salvarea se ascunde după colţ / The World Is Big and Salvation Lurks Around the Corner / Svetat e golyam i spasenie debne otvsyakade – r: Stephan Komandarev / Bulgaria, Germania / 2008, 105’

SÂMBĂTĂ 10 mai

Cinema Elvire Popesco

11:00 Mica prințesă Itty Bitty / Itty Bitty Princess / Prinsessa Pikkiriikki – r: Lauri Maijala / Finlanda / 2024, 75’ (film de familie)

16:30 Excavatoare și dramă / Bagger Drama – r: Piet Baumgartner / Elveția / 2024, 96'

18:30 Luna / Moon / Mond – r: Kurdwin Ayub / Austria / 2024, 93'

20:30 Toxic / Akiplėša – r: Saulė Bliuvaitė / Lituania / 2024, 99'

Cinemateca Eforie

15:00 Regina Lear / Queen Lear / Kraliçe Lear – r: Pelin Esmer / Turcia / 2019, 84’ (doc.)

17:00 Yvone Kane – r: Margarida Cardoso / Portugalia, Mozambic / 2014, 117' (doc.) + Q&A

19:30 Banzo – r: Margarida Cardoso / Portugalia, Franța, Țările de Jos / 2024, 127' + Q&A

DUMINICĂ 11 mai

Cinema Elvire Popesco

13:30 Am scris întâmplător o carte / I Accidentally Wrote a Book / Véletlenül írtam egy könyvet –

r: Nóra Lakos / Ungaria, Țările de Jos / 2024, 98' (film de familie)

16:00 Drumul de întoarcere / Memory Lane / De Terugreis – r: Jelle de Jonge / Țările de Jos, Belgia / 2024, 98'

18:00 Vaietul / The Wailing / El Llanto – r: Pedro Martín Calero / Spania, Franța, Argentina / 2024, 107'

20:30 Baia Diavolului / Devil's Bath / Des Teufels Bad – r: Veronika Franz, Severin Fiala / Austria, Germania / 2024, 121'

Cinemateca Eforie

17:00 Printre palmieri, bombele sau Căutând reflecții în câmpul toxic al abundenței / Among the Palms the Bombs, or: Looking for Reflections in the Toxic Field of Plenty – r: Lukas Marxt, Vanja Smiljanić / Austria, Germania / 2024, 85’ (doc.)

19:00 RETRO Ernst Lubitsch – r: Ernst Lubitsch / Germania / 1919, 130'

un eveniment Arhiva Activă x Arhiva Națională de Filme x Goethe-Institut:

Prințesa stridiilor / Die Austern prinzessin

Păpușa / Die Puppe

LUNI 12 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Torpila suedeză / The Swedish Torpedo / Den Svenska Torpeden – r: Frida Kempff / Suedia / 2024, 120'

20:30 Oase și nume / Bones and Names / Knochen und Namen – r: Fabian Stumm / Germania / 2023, 104'

MARȚI 13 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Fata cu acul / The Girl with the Needle / Pigen med nålen - r: Magnus von Horn / Danemarca, Polonia / 2024, 123’ (doc.)

20:30 Arma supremă / Ultimate Weapon – r. Dragoș Turea / Republica Moldova / 2025, 77' (doc.) +Q&A

MIERCURI 14 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Légua – r: Filipa Reis, João Miller Guerra / Portugalia, Franța, Italia / 2023, 119'

20:30 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

JOI 15 mai

Cinema Elvire Popesco

17:30 Steaua albastră / The Blue Star / La Estrella Azul – r: Javier Macipe / Spania, Argentina / 2023, 128'

20:00 1489 – r: Shoghakat Vardanyan / Armenia / 2023, 76' (doc.) +Q&A

VINERI 16 mai

Cinemateca Eforie

18:30 Sophia Antipolis – r: Virgil Vernier / Franța / 2018, 98'

20:30 Sub o stea norocoasă / Wishing on a Star – r: Péter Kerekes / Italia, Slovacia / 2024, 99'

SÂMBĂTĂ 17 mai

Cinemateca Eforie

14:00 Scurtmetraje Virgil Vernier: Orléans (2012), Sapphire Crystal (2019), Imperial Princess (2024), Franța / 137'

16:30 Tinerețe (Vremuri grele) / Youth (Hard Times) / Qing chun (Ku) – r: Wang Bing / Franța, Luxemburg / 2024, 227' (doc.)

20:30 Așa cum e noaptea / Where the Night Stands Still / Come la notte – Liryc Dela Cruz / Italia, Filipine / 2025, 75’

DUMINICĂ 18 mai

Cinemateca Eforie

17:00 Tinerețe (Întoarcerea acasă) / Youth (Homecoming) / Qing chun (Gui) – r: Wang Bing / Franța, Luxemburg / 2024, 152' (doc.)

20:00 O sută de mii de miliarde / 100,000,000,000,000/ Cent mille milliards – r: Virgil Vernier / Franța / 2024, 77'

Brașov: 9 – 11 mai / Centrul Cultural Reduta

VINERI 9 mai – Gala de deschidere

18:00 Oase și nume / Bones and Names / Knochen und Namen – r: Fabian Stumm / Germania / 2023, 104'

SÂMBĂTĂ 10 mai

15:30 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears' Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

17:30 Dahomey – r: Mati Diop / Franța, Senegal / 2024, 68' (doc.)

19:00 Interceptat / Intercepted – r: Oksana Karpovych / Canada, Franța / 2024, 95' (doc.)

DUMINICĂ 11 mai

15:00 Dilili la Paris / Dilili in Paris / Dilili à Paris – r: Michel Ocelot / Franța, Germania, Belgia / 2018, 95’ (film de familie)

17:00 Terapie de familie / Family Therapy / Odrešitev za začetnike – r. Sonja Prosenc / Slovenia, Italia, Norvegia, Croația, Serbia / 2024, 122’

19:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

Timișoara: 15 – 18 mai / Cinema STUDIO

JOI 15 mai – Gala de deschidere

20:00 Terapie de familie / Family Therapy / Odrešitev za začetnike – r. Sonja Prosenc / Slovenia, Italia, Norvegia, Croația, Serbia / 2024, 122’

VINERI 16 mai

18:00 Așa cum e noaptea / Where the Night Stands Still / Come la notte – Liryc Dela Cruz / Italia, Filipine / 2025, 75’

20:00 Interceptat / Intercepted – r: Oksana Karpovych / Canada, Franța / 2024, 95' (doc.)

SÂMBĂTĂ 17 mai

16:00 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears' Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

18:00 Printre palmieri, bombele sau Căutând reflecții în câmpul toxic al abundenței / Among the Palms the Bombs, or: Looking for Reflections in the Toxic Field of Plenty – r: Lukas Marxt, Vanja Smiljanić / Austria, Germania / 2024, 85’ (doc.)

20:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

DUMINICĂ 18 mai

16:00 Mica prințesă Itty Bitty / Itty Bitty Princess / Prinsessa Pikkiriikki – r: Lauri Maijala / Finlanda / 2024, 75’ (film de familie)

18:00 Program de scurtmetraje britanice / BAFTA Shorts – Marea Britanie / 2023 / 120’

20:00 O neașteptată întrezărire a unor lucruri mai profunde / A Sudden Glimpse to Deeper Things – r: Mark Cousins / Marea Britanie / 2024, 88' (doc.)

Sfântu Gheorghe: 17 – 18 mai / Cinema Arta by Cityplex

SÂMBĂTĂ 17 mai – Gala de deschidere

19:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

DUMINICĂ 18 mai

Sala 1

17:30 Africa Star – r: Adonis Floridis / Cipru / 2024, 120’

20:00 Dahomey – r: Mati Diop / Franța, Senegal / 2024, 68' (doc.)

Sala 2

17:00 Torpila suedeză / The Swedish Torpedo / Den Svenska Torpeden – r: Frida Kempff / Suedia / 2024, 120'

19:30 Printre palmieri, bombele sau Căutând reflecții în câmpul toxic al abundenței / Among the Palms the Bombs, or: Looking for Reflections in the Toxic Field of Plenty – r: Lukas Marxt, Vanja Smiljanić / Austria, Germania / 2024, 85’ (doc.)

Botoșani: 22 – 25 mai / Cinema Unirea

JOI 22 mai – Gala de deschidere

19:00 Julie nu vorbește / Julie Keeps Quiet / Julie zwijgt – r: Leonardo van Dijl / Belgia, Suedia / 2024, 97'

VINERI 23 mai

15:00 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears' Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

17:00 Femei pe fugă / Gone Running / Futni mentem – r: Gábor Herendi / Ungaria /2024, 105’

19:00 Oase și nume / Bones and Names / Knochen und Namen – r: Fabian Stumm / Germania / 2023, 104'

SÂMBĂTĂ 24 mai

15:30 Dilili la Paris / Dilili in Paris / Dilili à Paris – r: Michel Ocelot / Franța, Germania, Belgia / 2018, 95’ (film de familie)

17:30 Dahomey – r: Mati Diop / Franța, Senegal / 2024, 68' (doc.)

19:00 Terapie de familie / Family Therapy / Odrešitev za začetnike – r. Sonja Prosenc / Slovenia, Italia, Norvegia, Croația, Serbia / 2024, 122’

DUMINICĂ 25 mai

15:00 Și porcii merg în Rai / Even Pigs Go to Heaven / Nosila je rubac črleni – r: Goran Dukić / Croația, Macedonia / 2022, 86'

17:00 Niciodată să nu spui niciodată / Never Say Never / Nikdy nehovor nikdy – r: Branislav Misík / Slovacia, Cehia / 2023, 104’

19:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

Deva: 23 – 25 mai / Centrul Cultural Drăgan Muntean

VINERI 23 mai – Gala de deschidere

19:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

SÂMBĂTĂ 24 mai

15:00 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears' Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

16:30 Africa Star – r: Adonis Floridis / Cipru / 2024, 120’

19:00 Julie nu vorbește / Julie Keeps Quiet / Julie zwijgt – r: Leonardo van Dijl / Belgia, Suedia / 2024, 97'

DUMINICĂ 25 mai

15:00 Dilili la Paris / Dilili in Paris / Dilili à Paris – r: Michel Ocelot / Franța, Germania, Belgia / 2018, 95’ (film de familie)

17:00 Femei pe fugă / Gone Running / Futni mentem – r: Gábor Herendi / Ungaria /2024, 105’

19:00 Torpila suedeză / The Swedish Torpedo / Den Svenska Torpeden – r: Frida Kempff / Suedia / 2024, 120'

Iași: 23 – 25 mai / Muzeul Vasile Pogor – Casa Junimii

VINERI 23 mai – Gala de deschidere

19:00 Terapie de familie / Family Therapy / Odrešitev za začetnike – r. Sonja Prosenc / Slovenia, Italia, Norvegia, Croația, Serbia / 2024, 122’

SÂMBĂTĂ 24 mai

15:30 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears' Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

17:00 Femei pe fugă / Gone Running / Futni mentem – r: Gábor Herendi / Ungaria /2024, 105’

19:00 Interceptat / Intercepted – r: Oksana Karpovych / Canada, Franța / 2024, 95' (doc.)

DUMINICĂ 25 mai

15:30 Dilili la Paris / Dilili in Paris / Dilili à Paris – r: Michel Ocelot / Franța, Germania, Belgia / 2018, 95’ (film de familie)

17:30 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

19:00 Oase și nume / Bones and Names / Knochen und Namen – r: Fabian Stumm / Germania / 2023, 104'

CHITILA: 30 mai – 1 iunie / Parcul Valea Mangului

VINERI 30 mai – Gala de deschidere

21:00 Niciodată să nu spui niciodată / Never Say Never / Nikdy nehovor nikdy – r: Branislav Misík / Slovacia, Cehia / 2023, 104’

SÂMBĂTĂ 31 mai

21:00 Femei pe fugă / Gone Running / Futni mentem – r: Gábor Herendi / Ungaria /2024, 105’

DUMINICĂ 1 iunie

21:00 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears' Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

TÂRGU JIU: 30 mai – 1 iunie / Cinema Sergiu Nicolaescu

VINERI 30 mai – Gala de deschidere

19:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

SÂMBĂTĂ 31 mai

15:00 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears' Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

17:00 Torpila suedeză / The Swedish Torpedo / Den Svenska Torpeden – r: Frida Kempff / Suedia / 2024, 120'

19:30 Un film neterminat / An Unfinished Film – r: Lou Ye / Germania, Singapore / 2024, 106’

DUMINICĂ 1 iunie

15:00 Dilili la Paris / Dilili in Paris / Dilili à Paris – r: Michel Ocelot / Franța, Germania, Belgia / 2018, 95’ (film de familie)

17:00 Africa Star – r: Adonis Floridis / Cipru / 2024, 120’

19:30 Femei pe fugă / Gone Running / Futni mentem – r: Gábor Herendi / Ungaria /2024, 105’



TÂRGU MUREȘ: 30 mai – 1 iunie / Muzeul Județean Mureș – Secţia de Arheologie și Istorie (Cetate), Sala Multimedia

VINERI 30 mai – Gala de deschidere

19:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

SÂMBĂTĂ 31 mai

17:00 Torpila suedeză / The Swedish Torpedo / Den Svenska Torpeden – r: Frida Kempff / Suedia / 2024, 120'

19:30 Oase și nume / Bones and Names / Knochen und Namen – r: Fabian Stumm / Germania / 2023, 104'

DUMINICĂ 1 iunie

17:00 Africa Star – r: Adonis Floridis / Cipru / 2024, 120’

19:30 Julie nu vorbește / Julie Keeps Quiet / Julie zwijgt – r: Leonardo van Dijl / Belgia, Suedia / 2024, 97'