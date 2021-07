Alegeri tensionate, amenințări cu plângeri penale și acuzații. În cursa pentru șefia organizației Timiș a intrat celebrul Alin Popoviciu

Alegerile tensionate de la sfârșitul săptămânii trecute, de la nivelul Organizației municipale Timișoara a PNL, au toate șansele să fie precedate de un scandal și mai mare, odată cu organizarea alegerilor pentru filiala județeană. Unde, în cursa electorală, împotriva actualului lider interimar, Alin Nica, și-a anunțat candidatura și fostul președinte al CJ Timiș, din perioada regimului PDL-Băsescu, Alin Popoviciu, exclus din PNL Timiș în toamna anului trecut. Acesta din urmă a dat în judecată decizia conducerii interimare și amenință, inclusiv acum, că, dacă nu îi va fi acceptată candidatura, va deschide o nouă acțiune în instanță. Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a ieșit în evidență în primăvara acestui an, când a criticat măsurile instituite inclusiv de primarul USR-PLUS Dominic Fritz, cu privire la carantinarea orașului.

Situația tensionată din PNL, ocazionată de alegerile interne care anunță o bătălie crâncenă la Congresul din 25 septembrie, poate fi exemplificat cel mai bine cu întâmplările de la nivelul organizațiilor Timișoara și Timiș. Pentru Organizația Timișoara, duminică au avut loc alegeri, unde au candidat viceprimarul Cosmin Tabără și consilierul local Raul Ambruș, însă scandalul a izbucnit când s-a constatat că 150 de liberali susținători ai acestuia din urmă nu se regăseau le listele de votanți. Motiv pentru care, președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a dispus anularea alegerilor și reprogramarea lor la o dată ulterioară. Cei din sala de ședințe nici nu au vrut să audă de așa ceva, tabăra lui Raul Ambruș, care face parte din echipa de susținere a lui Ludovic Orban rămânând să continue votul. La final, Ambruș a fost declarat câștigător.

Alin Nica a reacționat imediat și a transmis că lucrurile nu vor rămâne așa, urmând să fie aplicate sancțiuni, excluderi din partid și… plângeri penale. Asta după ce ar fi dispărut inclusiv ștampila partidului. Raul Ambruș, la rândul său, a precizat că „şedinţa a îndeplinit toate condiţiile statutare şi că a fost întrunit cvorumul”. Este foarte posibil ca acest rezultat să fie atacat în instanță.

Erau trei pentru județ. A apărut și al patrulea

În calitatea sa de președinte al Consiliului Județean și de președinte interimar al PNL Timiș, Alin Nica se poziționează la alegerile interne din partid de partea premierului Florin Cîțu. El a preluat temporar conducerea filialei județene, după alegerile locale de anul trecut, când Nicolae Robu a pierdut alegerile pentru Primăria Timișoara.

Iar lucrurile nu se opresc aici, deoarece urmează alegeri inclusiv pentru conducerea filialei județene, pentru care a fost prelungit termenul de depunere a candidaturilor. Inițial, au fost trei candidaturi depuse – Alin Nica, Sorin Munteanu (primarul localității Buziaș) și deputatul Claudiu Chira. Ei bine, ieri și-a anunțat intrarea în cursă și celebrul Alin Popoviciu, fost președinte al Consiliuluii Județean, fost membru important al PDL în epoca Băsescu-Boc.

„Candidatura mea este motivată, în primul rând, de ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivelul filialei județene Timiş, a cărei conducere iresponsabilă și netransparentă vizează în exclusivitate interesele a trei oameni și anume: președintele interimar, Alin Nica, secretarul general Dănuț Groza și secretarul general adjunct Bogdan Ghelbere”, se arată în candidatura depusă de Alin Popoviciu, care mai spune că mai mulți primari liberali sunt nemulțumiți de ce se întâmplă în partid.

Litigiu în instanță. Dat afară din partid, pentru că nu și-a asumat pierderea alegerilor locale

Alin Popoviciu a fost exclus din PNL Timiș, în toamna anului trecut, după pierderea alegerilor de către Nicolae Robu, pentru funcția de primar al municipiului Timișoara, dar și pentru scorul slab obținut de PNL la alegerile pentru administrația locală județeană. Decizia de excludere a fost luată la propunerea lui Alin Nica și are legătură cu faptul că Popoviciu nu a renunțat la mandatul de consilier județean. Pe lista neagră s-a mai aflat și consilierul Călin Roman, despre care Alin Nica preciza, la acel moment, că „au probleme de imagine şi nu au renunţat la mandatele de aleşi în forul legislativ timişean, va fi demarată procedura de excludere din partid. (…)Vrem să schimbăm modul de a face politică. Toţi cei din nucleul zero trebuie să îşi asume eşecul alegerilor în Timişoara, aşa cum au făcut-o Nicolae Robu şi Dan Diaconu. Problemele de imagine nu trebuie să mai afecteze credibilitatea PNL şi a candidaţilor filialei. Dacă am face altfel, ar însemna doar să băgăm gunoiul sub preş, iar în politică trebuie să avem responsabilitate şi asumare”.

Alin Popoviciu a atacat decizia de excludere în instanță. Ieri, prin intermediul unei scrisori adresate liberalilor timișeni, același Popoviciu avertizează că urmează să mai deschidă o acțiune în instanță, în cazul în care candidatura sa la președinția PNL Timiș va fi respinsă.