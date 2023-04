Americanii de la Oshkosh pot rata o afacere de un miliard de euro la Romtehnica

Oshkosh, cu sediul în Wisconsin, încă spera că decizia armatei ar putea fi anulată, a declarat președintele companiei Tim Bleck pentru aceeași publicație pe 22 martie, într-un interviu. În februarie, compania a depus un protest la Biroul de Responsabilitate Guvernamentală față de noul contract acordat de armată, urmând ca o decizie în legătură cu acest demers să fie luată în luna iunie.

„Avem o forță de muncă ce va produce aceste vehicule până la sfârșitul anului 2024”, a spus Bleck, adăugând că firma poate accepta comenzi până la sfârșitul lunii noiembrie 2023. Compania americană Oshkosh Defense a anunțat la începutul acestui an că U.S. Army Contracting Command - Detroit Arsenal i-a plasat o comandă în valoare de 102 milioane de dolari pentru vehicule tactice ușoare care vor fi livrate către România, Lituania, Macedonia de Nord, Brazilia și Muntenegru. Vehicule blindate de luptă JLTV care urmează să fie livrate României din acest an vor intra în dotarea Forțelor pentru Operații Speciale (FOS), ca parte a unui contract în valoare de 227 milioane de lei (47 de milioane de dolari cu TVA inclus). În noiembrie 2020, Guvernul României a anunțat că va achiziționa, în regim de urgență, vehicule blindate din SUA pentru subunitățile de operații speciale, scopul declarat al acestei achiziții fiind de a elimina riscurile la adresa operativității acestor unități.

Oshkosh, înscrisă la o licitație de un miliard de euro

La sfârșitul anului 2021, Compania Națională Romtehnica și-a anunțat intenția de a organiza o licitație internațională pentru achiziționarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate 4X4 de tip ușor (ATBTU). Costurile estimate de achiziție sunt de aproximativ 4,58 miliarde de lei, fără TVA. Aceasta a atras nume grele din industria de apărare mondială, pe listă apărând companiile americane Oshkosh, care a propus vehiculul JLTV, General Dynamics, a cărei ofertă o reprezintă vehiculul Eagle, compania franceză Arquus care a venit cu blindatul ușor Sherpa și turcii de la Nurol Makina ve Sanayi SA a căror ofertă este transportorul NMS. Licitația pentru achiziționarea vehiculelor ar urma să fie organizată și finalizată anul acesta. Uzina Mecanică de la Moreni a fost auditată pe parcursul anului trecut de cele două companii americane pentru a putea deveni integrator de produs în cazul în care una dintre ale ar câștiga comanda lansată de România. De asemenea, și compania turcă a încheiat un Memorandum cu această uzină pentru a deveni integrator de produs. În ceea ce îi privește pe francezii de la Arquus, și ei au trecut pe la Moreni, dar deocamdată nu au făcut nimic public în ceea ce privește planurile lor.

În 2024 începe construcția noilor JLTV-uri

AM General are la dispoziție 18 luni, până în august 2024, pentru a începe construirea noilor JLTV-uri pentru armata SUA. Contractul cu AM General valorează aproximativ 8,66 miliarde de dolari pentru 20.682 de JLTV-uri și 9.8333 de remorci. AM General, care este deținută de firma KPS Capital Partners din 2020, își instalează acum infrastructura necesară începerii producției în campusul său de fabricație Mishawaka, care se întinde pe 38 de hectare, în Indiana.

Oshkosh a câștigat inițial contractul pentru fabricarea JLTV-urilor în 2015 pentru a înlocui flota de modele Humvee învechită, învingând atât producătorul acestora, AM General, cât și concurentul Lockheed Martin.