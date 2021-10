85% din țară ar putea rămâne fără polițiști

Legea care impune obligativitatea certificatului verde la locul de muncă poate crea o problemă gravă de securitate națională, dacă polițiștii, jandarmii, pompierii, militarii și cadrele medicale refuză să se vaccineze și aleg să plece din sistem. Deficitul de personal este de peste 20% în aceste domenii, de peste zece ani. Aceeași problemă este și în sistemul de educație, unde în unii ani a fost un deficit de peste 15.000 de cadre didactice, iar în multe cazuri s-a apelat la personal necalificat, chiar și cu studii liceale, pentru a nu închide unele școli din mediul rural. Restul de peste 6.000 de profesori, învățători și educatori sunt pensionari. La posibilele demisii în masă se va adăuga și legea care va elimina posibilitatea cumulului pensiei cu salariul. O situație similară este în domeniul medical, tot în mediul rural, adică pe 85% din suprafața României.

Deficitul de personal în Poliție este acum de peste 20.000 de angajați, adică peste 20% din câți polițiști ar trebui să avem. Doar jumătate dintre polițiști sunt vaccinați, iar unii deja au declarat că nu acceptă obligativitatea vaccinării sau a certificatului verde pentru a mai merge la muncă. Însă statistica fără analiza situației reale din teren nu arată adevărata dimensiune a blocajului care urmează după intrarea în vigoare a legii. „Va fi o mare problemă, pentru că oamenii au două soluții: ori pleacă, ori se vaccinează. Dacă ar pleca 50% din efective, am funcționa pe avarie, cu mai puțin de 50% din schemă, dacă ne referim la operativi. Problema cea mai gravă este că din 20.000, 10.000 avem deficit în mediul rural, adică un deficit de peste 50%, ceea ce nu se va putea acoperi, nici măcar dacă aducem din sursă externă. Se va bloca sistemul”, a explicat, pentru Jurnalul, Dumitru Coarnă, fost lider al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), actualmente deputat PSD.

Cine ne mai apără de infractori

Angajările din sursă externă și soluția reducerii perioadelor de școlarizare pentru polițiști au creat mari probleme, din 2006 până acum. S-au descoperit printre cei intrați astfel și infractori sau persoane cu grave probleme de comportament, care au creat deja foarte multe situații tragice în Poliție, în ultimii ani. Au existat și multe conflicte între tinerii absolvenți ai școlilor de Poliție și cei intrați prin încadrare din sursă externă. Oricum, numărul celor care au intrat până acum prin încadrare din sursă externă nu a fost niciodată mai mare de 3.000 pe an, cu mari eforturi și riscuri asumate de un sistem deja aproape în colaps din cauza lipsei de personal. Încă din noiembrie 2019, de când a-nceput să se dezbată viitoarea lege care ar interzice cumulul pensiei cu salariul, polițiștii au fost primii care au protestat împotriva acestei modificări legislative, arătând că așa ceva ar distruge sistemul. Anul acesta, în aprilie, un om a murit la o terasă din Pitești. A fost ucis de polițiștii care nu au știut că aplicarea forței, cu supramăsură, poate să ucidă. Un bărbat de 63 de ani a devenit recalcitrant când forțele de ordine au încercat să-l scoată de pe o terasă unde izbucnise un incendiu. Dar, în loc să-l salveze, l-au sugrumat. Omul a decedat în urma asfixiei mecanice, conform legiștilor. Agentul care l-a pus la pământ pe bărbat este unul dintre absolvenții școlii de poliție cu program redus, din promoția 2018. Deficitul de personal era și în aprilie de peste 25.000 de oameni din Poliția Română, iar din această cauză s-a recurs la încadrarea din sursă externă a peste 2.000 de agenți fără cursuri de specializare și a altor câteva mii care intră după școala redusă la jumătate, după criza de personal din 2017, când au ieșit masiv la pensie cei care îndeplineau criteriile. Astfel de orori precum cea de la Pitești se pot repeta oricând, mai ales dacă vor fi încadrați din sursă externă cei 10.000 de polițiști care vor dispărea acum din mediul rural, dacă refuză să accepte obligativitatea certificatului verde la locul de muncă.

Poate intra oricine, din sursă externă

Excesul de forță, în relația polițiștilor sau a jandarmilor cu cetățenii neînarmați și care nu reprezintă un pericol, a crescut în intensitate și în numărul de cazuri filmate și date publicității, în ultimul an. Dincolo de efectele pandemiei și ale restrângerii drepturilor și libertăților, care creează „Efectul Lucifer”, demonstrat de psihologul Philip Zimbardo, în 1971, polițiștilor români le lipsește esențialul: stagiul complet de pregătire. Din cauza deficitului de personal, menținut constant la 25-30.000, în ultimii 10 ani, s-a recurs fie la încadrări din surse externe, fie la scurtarea perioadei de școlarizare. Astfel, din sursă externă au intrat în poliție peste 1.000 de persoane, în anul 2016, în timpul guvernării lui Dacian Cioloș, apoi sindicatele din Poliție au cerut o minimă pregătire pentru cei care sunt trimiși pe stradă, acolo unde ar trebui să cunoască proceduri, legislație, dar mai ales cum să evalueze corect situațiile în care se află și cum să interacționeze cu cetățenii. În doar șase luni de pregătire practică, un novice nu se poate pregăti pentru a deveni polițist, dar nu s-a ținut cont de acest lucru, în ultimii ani. Moartea bărbatului de 63 de ani care doar ar fi vrut să stea la o terasă, în luna aprilie, arată unde duce dezastrul din poliție: la uciderea oamenilor nevinovați, doar pentru că devin recalcitranți. Dar au fost și multe cazuri în care s-au descoperit traficanți de droguri sau membri ai unor rețele de crimă organizată care au intrat în Poliție prin încadrare din sursă externă în ultimii ani și care au fost prinși de DGA și DIICOT. Ceea ce se poate întâmpla în continuare, mai ales cu un astfel de deficit care ar fi creat de legea certificatului verde.

Fără școală și fără pregătire militară

O altă idee „genială” a celor care au votat deja legea în Senat, ieri, este ca polițiștii să fie înlocuiți cu jandarmii, iar dacă și în Jandarmerie este un deficit de personal de peste 5.000 de oameni, la care s-ar adăuga cei care ar alege să plece din sistem acum, s-ar putea încadra tot din sursă externă, doar că în cazul Jandarmeriei nu va fi nevoie nici de cursuri de formare, nici măcar de pregătire militară prealabilă. Practic, va putea intra oricine vrea... „Eu am propus Ministerului să reducem perioada de școlarizare la șase luni, pentru următorii patru ani, dar la pompieri și la jandarmi, se pot angaja militari angajați pe bază de contract, ca la MApN. Salariile sunt mai mici, condițiile sunt mai precare, dar poate intra oricine. MApN funcționează din 2003 pe sistemul acesta cu militari plătiți, dar nu vin cu pregătire militară, tocmai că nu se mai face armata obligatoriu, din 2003”, mai explică Dumitru Coarnă. Într-o astfel de situație, de infractori ar putea să ne mai apere niște oameni fără niciun fel de pregătire pentru Poliție sau Jandarmerie, despre care nu se cunosc multe lucruri, dar care vor fi vaccinați. Iar această situație devine posibilă după ce în primăvara acestui an se cerea din sistem revenirea la stagiul complet de pregătire pentru polițiști, pentru a se evita situațiile critice la care s-a ajuns de mai multe ori din cauza agenților încadrați din sursă externă. „Vina este a instituției, pentru că nu mai punem accent pe recrutare și pe școlarizare. Trebuie să regândim sistemul de învățământ și recrutarea personalului. Înainte vedeam din ce zone vin recruții, vedeam dacă ei corespund sau nu, pentru că aveam timp, nu ne grăbea nimeni. Încadrarea din sursă externă nu este o soluție, pentru că nu putem face pregătire cu oamenii o lună, ca apoi să-i trimitem în stradă. Soluția de compromis a fost să comasăm cursurile la un singur an, pe o perioadă scurtă, dar trebuie regândit sistemul”, explica, pentru Jurnalul, Florin Vîlnei, liderul Sed Lex. Polițiștii nu sunt pregătiți nici pentru a ști cum să reacționeze în situații critice, din punct de vedere psihologic. „Mă întreb cum poate să intre o curriculă consacrată, de doi ani, în șase luni de pregătire. Există un număr de ore de tragere, un număr de ore de pregătire fizică, un număr de ore de penal, din doi ani în șase luni? Încape doar dacă renunțăm la foarte mult din pregătire, pentru a face școală ca pentru chatiste sau dansatoare la bară. Nu putem invoca nicio criză, pentru că în felul ăsta am putea s-o facem și de două săptămâni. Și în zona selecției, primul lucru pe care trebuie să-l facă cei care îi selectează, pentru a le da puterea este să înlăture sadicii, instabilii emoțional, indivizii care nu au cinste și loialitate față de instituție. Dacă un astfel de zombie are frustrări, prima victimă pe care se poate defula este bătrâna care vinde arpagic”, a explicat psihologul criminalist Tudorel Butoi, pentru Jurnalul.

Penurie de medici și asistenți medicali la sate

Spitalele și dispensarele, care abia s-au mai redresat în ultimii trei ani, asigurându-le românilor din mediul rural o parte din necesarul de îngrijiri medicale, s-ar putea închide peste noapte, în lipsa medicilor, a asistenților medicali, a infirmierilor și a moașelor. Deși peste 80% din personalul medical este vaccinat acum, acest procent este altul în cazul satelor care oricum aveau mari probleme din cauza lipsei de asistență medicală. Din procentul de 80%, peste 50% reprezintă medicii și asistenții medicali din orașele mari. La fel ca în cazul polițiștilor, deficitul de personal este enorm în mediul rural și tot aici se poate rămâne fără soluții, cu foarte multe unități sanitare care se vor închide, pentru că a aduce personal medical din mediul urban înseamnă și să li se asigure transport, cazare și alte facilități. Asta în condițiile în care nu mai sunt bani la bugetele locale și se cere rectificare bugetară la final de an pentru a se mai putea plăti salariile în sistemul bugetar. Se va adăuga și în cazul lor legea care va interzice cumulul pensiei cu salariul, astfel încât pensionarii care cât de cât mai rezolvă o parte a acestei probleme vitale pentru toată populația României ar putea fi eliminați din sistem, iar dintre medicii și asistenții medicali tineri sunt puțini dispuși să se deplaseze în zone ale țării unde este nevoie de ei și să se stabilească acolo pentru a-și practica meseria. Un exemplu concret este municipiul Tulcea, unde Consiliul Județean a făcut eforturi colosale, astfel încât să aducă doar câțiva medici dispuși să lucreze la Spitalul Județean, iar pentru a-i „momi” să se mute în oraș, CJ Tulcea a alocat buget anual pentru a le asigura acestora locuințe și bonusuri în bani, astfel încât spitalul să poată funcționa în continuare. Chiar și așa, ar fi mult mai greu de adus medici și asistenți într-o localitate izolată din județ unde medicii și asistenții medicali tineri sunt mai puțin dispuși să se mute. Cele mai multe probleme din sistemul medical sunt rezolvate acum tot cu pensionarii care sunt dispuși să lucreze în continuare, deși ar putea să stea acasă. Dacă pleacă din sistem nevaccinații și pensionarii, România intră în colaps.

Mii de suplinitori și cadre universitare, la „plata cu ora”

Învățământul, atât cel universitar, cât și cel preuniversitar, ar rămâne fără câteva mii de profesori, atât după legea care introduce obligatoriu certificatul verde, cât și după cea care va interzice cumulul pensiei cu salariul. În România avem un deficit de circa 11-16.000 de profesori, anual, iar școlile și liceele din țară, mai ales cele din mediul rural (care reprezintă 85% din suprafața țării, cu 53% din populație), s-ar putea închide. La fiecare început de an școlar, directorii de școli aleargă, efectiv, după suplinitori, iar cea mai mare parte a catedrelor rămase neocupate se acoperă cu pensionari, care sunt dispuși să muncească în continuare, deși ar trebui să-și permită odihna, după o viață de muncă. În ultimii trei ani au fost circa 8.000 de profesori pensionari în sistemul de învățământ. Fără cei care nu vor să accepte certificatul verde, la care se vor adăuga pensionarii, s-ar produce un blocaj ce nu s-ar putea rezolva peste noapte, pentru că problema lipsei oamenilor rămâne neschimbată. „Sunt comune în care profesorii tineri nu pot să ajungă, pentru că nu-și permit să se mute sau să facă naveta în altă localitate.

În cazul profesorilor, salariile sunt atât de mici, încât ar munci fără plată dacă și-ar face teste, acestea costându-i circa 900 de lei pe lună dacă fac teste rapide, la 48 de ore, sau 1.800 de lei pe lună dacă ar face teste PCR la 72 de ore. Pentru suplinitori sau lectorii universitari încadrați la plata cu ora, sumele depășesc veniturile obținute din această activitate. Dacă aceștia aleg să renunțe, înlocuitori nu se pot găsi prea ușor.

Profesorul Adrian Streinu-Cercel a declarat, în Senatul României, că este greșită abordarea în legătură cu obligativitatea certificatului verde pentru muncă. De asemenea, a cerut introducerea în acest certificat a posibilității de a demonstra că au anticorpi și cei care au fost asimptomatici, dar sunt imunizați natural.