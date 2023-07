Secretul murdar al Parlamentului: consumă 5.400 km de hârtie igienică pe an

Suma totală cheltuită se ridică la aproape 300.000 de lei și reprezintă necesitatea în materie a instituției până la finalul anului curent. Înainte de a încheia contractul, reprezentanții Camerei Deputaților le-au solicitat ofertanților să prezinte mostre, pe care să le verifice. Vizual. Încă 400.000 de lei sunt alocați pentru reparația și revizia aparatelor de control tehnic antiterorist.

Camera Deputaților a publicat, în 22 martie 2023, un anunț de participare, prin intermediul căruia și-a făcut cunoscută intenția de a cumpăra cantități impresionante de hârtie igienică și hârtie de prosop. Conform SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), achiziția a fost împărțită în șase loturi distincte, iar suma pusă, inițial, la bătaie, s-a ridicat la 384.612,04 lei fără TVA, respectiv la 457.688,3 lei cu TVA inclusă.

Astfel, primul lot viza cumpărarea a 84.450 de suluri de hârtie igienică, la o valoare estimată la 141.932,77 lei fără TVA. Al doilea lot viza achiziția a 1.000 de role de hârtie igienică hibrid, cu o valoare estimată la 21.008,4 lei fără TVA. Cel de-al treilea lot avea ca obiect 65.420 de bucăți de hârtie de prosop, cu un buget alocat de 169.478,99 lei fără TVA, în timp ce cel de-al patrulea lot viza 250 de bucăți de hârtie de prosop hibrid, în valoare de 6.303,52 lei fără TVA. Al cincilea lot cuprindea 2.300 de pachete de prosoape pliate „V”, în valoare de 23.199,28 lei fără TVA, iar ultimul lot avea în vedere achiziția a 1.000 de pachete de șervețele hibrid, în valoare de 22.689,08 lei fără TVA.

Afacerea, parafată cu două zile înainte de vacanță

Lotul al patrulea a fost anulat de către Camera Deputaților la data de 13 iunie 2023, pe motiv că au fost primite doar oferte inacceptabile sau neconforme, în joc rămânând celelalte cinci loturi, pentru care autoritatea contractantă a organizat o procedură simplificată de selecție de oferte. În data de 28 iunie, au fost atribuite toate loturile, împărțite în două contracte separate. Primul contract, în valoare de 264.536,3 lei cu TVA, care cuprinde hârtia igienică, hârtia de prosop și prosoapele pliate „V”, a fost adjudecat de compania SC Census Group SRL.

Al doilea contract, care vizează hârtia igienică hibrid și șervețelele hibrid, a fost adjudecat de către compania SC Fabi Total Group SRL, pentru 30.821 lei cu TVA. În total, valoarea acestor două contracte se ridică la 295.357,3 lei cu TVA, adică la 60.277 de euro.

Mostrele, verificate… vizual, înainte de a fi cumpărate

Conform caietului de sarcini, „în vederea dotării grupurilor sanitare aflate în spațiile administrate de Camera Deputaților, în clădirea Palatului Parlamentului, Direcția Administrativă și Centrul Internațional de Conferințe achiziționează hârtie igienică și hârtie prosop, materialele propuse pentru achiziție fiind cuprinse în fila de cheltuieli bugetate pentru anul 2023, la materiale de curățenie”. Acestea sunt cantitățile minime necesare, se mai arată în documentul citat, din care rezultă că, având în vedere că achiziția s-a finalizat în 28 iunie 2023, stocurile de hârtie igienică acoperă necesarul pe următoarele șase luni.

Interesant este că, în documentația de atribuire, se face mențiunea că „pentru produsele ofertate se va face o verificare vizuală a mostrei. În cazul în care, în urma verificării vizuale a mostrei, prin compararea caracteristicilor tehnice, produsul nu corespunde, oferta va fi declarată neconformă”.

Cele 84.450 de role de hârtie igienică sunt de hârtie superioară tip I, cu două straturi, lungimea unei role fiind de 30-32 de metri. În total, deputații vor avea la dispoziție 2.617.950 de metri lungime de hârtie igienică. Iar cele 1.000 de role de hârtie igienică hibrid au, fiecare, lungimea de 111 metri, în total 111.000 de metri. Adunând aceste lungimi, ajungem la 2.728,95 kilometri de hârtie igienică. Aceste produse, ca și celelalte prosoape și șervețele, urmează a fi livrate în tunelul de acces PA2 de la Palatul Parlamentului.

Mentenanță la controlul antiterorist de 400.000 de lei

În paralel cu această achiziție stringentă, Camera Deputaților a mai anunțat, pe 10 iulie, o alta. Este vorba despre contractarea de servicii de reparații la aparatele de control tehnic antiterorist, mai exact a echipamentelor radiologice.

Pentru aceste servicii, a fost pus la bătaie un buget estimat la 400.000 de lei cu TVA inclusă, din fonduri bugetare, iar procedura simplificată anunțată va fi organizată în data de 24 iulie 2023. Serviciile de verificare și reparații vizează aparatele de control bagaje cu raze X, constând într-un aparat Linescan 215 V, un aparat Linescan 215 III, un aparat HI-Scan 6040A, un aparat HI-Scan 6040I, un aparat Px6.4 XIS 6545/2010 și patru aparate XIS 6545/2016, la care se adaugă un aparat XIS 7858/2016. Sunt cerute verificări tehnice periodice și de calibrare a securității de detecție a metalelor la cele 9 porți de control acces.

O a treia cumpărătură, finalizată deja, este cea prin care Camera Deputaților a achiziționat, la data de 12 iulie 2023, mai multe calculatoare PC, monitoare și component PC cu medii de stocare, în valoare totală de 436.145,8 lei cu TVA (89.009,3 euro).

În caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții se precizează că „utilizarea unui calculator de tip desktop cu caracteristici superioare urmărește creșterea vitezei de procesare, elimină blocajele, permite utilizarea ultimelor versiuni ale sistemelor de operare și ale pachetelor software ce vor fi instalate. Tehnica de calcul folosită de către utilizatorii care își desfășoară activitatea în Camera Deputaților are un termen de garanție de patru ani”. În suma alocată intră 70 de computer, cu periferice, autoritatea contractantă arătând că, în prezent, are în exploatare calculatoare cumpărate în perioada 2002-2008, cu sisteme de operare Windows XP care nu mai are suport tehnic din 2014 sau cu sisteme de operare Windows 7, care nu mai are suport tehnic din ianuarie 2020.