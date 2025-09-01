Agențiile de turism, furioase pe ministrul Economiei, care nu înțelege nimic din acest domeniu

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a cerut ministerului de resort să permită, prin lege, înființarea unui fond de garantare pentru agenții și a unuia pentru companiile aeriene, pentru a se putea recupera integral banii clienților și ai partenerilor, în cazul unui faliment, însă din 2018 până astăzi nu a fost niciun ministru capabil să înțeleagă nevoia acestor fonduri. Iar actualul ministru, Radu Miruță, nu înțelege nici diferența între problemele de moment ale unei companii și „înșelăciune” - fapt care a stârnit furia ANAT.

Mai mulți turiști români care au cumpărat vacanțe, în special în Grecia sau Turcia, de la agenția organizatoare (touroperator) Cocktail Holidays sau de la agenții revânzătoare ale pachetelor acesteia au început să aibă neplăceri, începând de vineri, din cauza neefectuării unor plăți.

Patronul Cocktail Holidays, Dan Goicea, este și vicepreședinte ANAT și unul dintre cei mai cunoscuți oameni din turismul românesc. Acesta a transmis, vineri, un comunicat prin care îi asigură pe clienți și pe parteneri că încearcă să depășească situația și va rezolva fiecare problemă în parte.

La Ministerul Economiei s-a creat o celulă de criză, pentru intervenție rapidă în cazul în care turiștii români ar fi dați afară din hoteluri sau nu s-ar mai putea întoarce în țară, neavând biletele de avion plătite. Până în prezent nu s-au înregistrat cazuri grave, iar ministerul monitorizează situația clienților agenției și ai partenerilor acesteia.

Legislația s-a schimbat, pentru a oferi garanții suplimentare

După un faliment din octombrie 2017 al uneia dintre cele mai mari agenții de turism - Omnia Turism - legislația s-a schimbat, astfel încât să existe mai multe garanții în cazul intrării în incapacitate de plată sau în insolvență a agențiilor care nu mai achită cazările și zborurile clienților. Dar companiile de asigurări refuză să lucreze cu agențiile de turism pe sume foarte mari și tocmai de aceea era nevoie de fondurile de garantare propuse ca soluție de ANAT.

Fondul de garantare al asiguraților funcționează în cazul polițelor RCA, după falimentele City Insurance și Euroins. Prin FGA s-au făcut plăți și se fac în continuare, pentru păgubiții celor două companii de asigurări. Așa ar fi trebuit să funcționeze și cele două fonduri de garantare pe care ANAT încearcă din 2018 să le legifereze, dar niciun ministru al Economiei nu a fost capabil să înțeleagă necesitatea legiferării.

Agențiile revânzătoare pot face plățile

ANAT a atras și acum atenția asupra situației critice care afectează atât turiștii, cât și agențiile de turism, cauzată de dificultățile financiare ale turoperatorului Cocktail Holidays, o situație delicată care necesită informare corectă și acțiune responsabilă ANAT subliniază că agențiile intermediare au responsabilitatea de a informa prompt turiștii cu privire la stadiul rezervărilor, dar nu sunt răspunzătoare pentru plata despăgubirilor sau pentru achitarea serviciilor neexecutate de turoperator.

În cazul în care agențiile intermediare achită din proprie inițiativă servicii pentru turiști, aceste plăți nu pot activa polița de insolvență, aceasta fiind un drept exclusiv al turiștilor. Agențiile devin creditori și se pot înscrie la masa credală, urmând ca recuperarea sumelor să se facă în funcție de patrimoniul companiei aflate în insolvență și de tipul de creditor, conform ierarhiei stabilite de lege - informează ANAT.

Situația putea fi evitată, din 2018

Această situație în care ne aflăm putea fi evitată. ANAT a semnalat încă din 2018, odată cu implementarea Directivei Europene privind pachetele de servicii de călătorie, lipsa unui mecanism real de garantare care să protejeze turiștii în cazul insolvenței turoperatorilor și companiilor aeriene. De-a lungul anilor, ANAT a făcut numeroase demersuri oficiale, solicitând autorităților crearea unor instrumente eficiente de protecție, atât pentru consumatori, cât și pentru stabilitatea industriei”, amintește asociația.

Anul trecut, după multiple consultări, s-a ajuns la o propunere concretă și funcțională: constituirea a două fonduri de garantare, unul pentru pachetele de servicii de călătorie și unul pentru biletele de avion, menite să asigure recuperarea integrală a sumelor plătite de turiști în caz de insolvență, mecanisme care preiau modele europene de succes și care au fost dezvoltate sub îndrumarea Asociației Europene a Fondurilor de Garantare - EGFATT.

Conducerea ANAT a avut numeroase întâlniri cu miniștrii Economiei - Radu Oprea, Bogdan Ivan și Radu Miruță - precum și cu echipele de specialiști din minister, iar proiectele de lege sunt finalizate și depuse la minister încă din august 2024, pregătite pentru adoptare. Cu toate acestea, Guvernul nu a considerat aceste măsuri prioritare, iar instrumentele existente - asigurările și scrisorile de garanție - nu asigură decât recuperarea parțială a pagubelor, expunând turiștii și agențiile la pierderi semnificative - transmite ANAT care consideră că statul român este direct responsabil pentru lipsa mecanismelor eficiente de protecție a turiștilor în caz de insolvență a turoperatorilor și companiilor aeriene.

Transpunerea incorectă a unei directive

„Prin transpunerea incorectă a Directivei Europene 2015/2302, statul a eșuat să asigure protecția integrală a consumatorilor, așa cum este prevăzută de lege. În consecință, turiștii afectați sunt perfect îndreptățiți să se îndrepte împotriva statului român, care răspunde în solidar până la completarea procentului de despăgubire de 100% asumat prin Directivă. Această situație întărește necesitatea urgentă ca autoritățile să adopte măsuri eficiente pentru protecția consumatorilor și stabilitatea industriei de turism” - mai spun patronii de agenții care anunță că pe fondul măsurilor de austeritate, al incertitudinii generale resimțite de populație, al scăderii semnificative a puterii de cumpărare și al lipsei de semnale privind relansarea economică se așteaptă ca astfel de situații să devină mai frecvente.

„De unde a apărut acest Miruță?”

Dar situația nu a fost înțeleasă de ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, care crede că e vorba despre o faptă penală - respectiv „înșelăciune”. Acesta s-a și grăbit să facă declarații care ar putea afecta grav activitatea agenției aflată deja în dificultate. ANAT a reacționat, explicând că nu e vorba despre ceea ce crede ministrul USR.

„Ministrul Miruță nu înțelege economia de piață: turismul suportă pagubele Turismul este o industrie în care reputația poate însemna succesul sau ruina. Să spui că dificultățile financiare ale Cocktail Holidays, un turoperator cu 32 de ani de activitate și o reputație solidă, reprezintă o «înșelăciune» este pură iresponsabilitate”, a transmis ANAT.

Președintele ANAT, Alin Burcea, este și mai tranșant: „De unde a apărut acest domn ministru, care le știe pe toate? De ce nu se preocupă să creeze un Fond de garantare pentru serviciile plătite de turiști, așa cum i-am propus de la ANAT? De ce dăm declarații bombastice pentru presă, în loc să facem treabă? Domnule ministru, reveniți-vă și lucrați pentru turism, nu împotriva lui. În două luni, activitatea dv. în turism este zero” - i-a transmis Burcea ministrului Miruță, în același comunicat de presă.

Situația turiștilor e monitorizată de Ministerul Economiei

Ministerul Economiei a transmis, vineri seara, că la nivelul celulei de criză care a fost constituită, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții agenției Cocktail Holidays și cu alte entități relevante, care au în derulare pachete de servicii turistice, au fost identificați 677 de turiști români aflați în străinătate.

„Pentru majoritatea au fost deja găsite soluții, astfel încât să se întoarcă în țară în cursul acestui weekend, la finalizarea sejururilor”, au anunțat reprezentanții ministerului.

Vineri erau în analiză situațiile altor 87 de turiști români, pentru care se caută soluții adecvate în vederea asigurării revenirii în țară.

Celula de criză monitorizează permanent situația și menține legătura cu turoperatorul și agențiile partenere, pentru a oferi sprijin acolo unde este nevoie. Nu are atribuții directe de repatriere.

Pentru plecările programate în zilele următoare, agenția a transmis că toți turiștii au fost informați în legătură cu posibilele inconveniente.

„După ce ne vom asigura că niciun turist român nu are probleme, vor fi demarate verificări pentru a stabili cauzele situației și măsurile necesare”, a mai transmis ministerul de resort.

