Banca spion a Kremlinului, partenera sfătuitorului lui Nicușor Dan

Independentul a fost blamat public fiindcă însuși coordonatorul, din umbră sau oficial, al campaniilor sale electorale, Matei Păun, are contacte și afaceri cu președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, unul dintre apropiații și fidelii lui Vladimir Putin.

Andrei Caramitru, odinioară susținător al lui Nicușor Dan, a povestit că a fost uluit când a primit o propunere la o întâlnire de afaceri de la Păun. „Practic ce ne-a oferit atunci Matei Păun a fost foarte simplu. Mi-a spus că ne oferă o piață nouă în care se pot face milioane de euro pe an și să ne asociem cu el și cu partenerii, ce aveau niște nume cu niște conotații basarabene. «Avem o legătură extrem de apropiată cu Belarus și avem o relație aproape exclusivă cu Lukașenko, adică cam tot ce se face pe finanțări, proiecte mari eu le fac și aș vrea să mă asociez și cu o firmă mare din străinătate de undeva», mi-a spus Matei Păun. Ulterior, am făcut verificări prin firmă și am descoperit din analiză că omul scria niște postări superdure pro-Putin. Deja scria că Ucraina trebuie ruptă în două, că Rusia trebuie să se extindă mai mult în Europa, că România cumva trebuie să fie mai mult în zonă. Și atunci am decis să îl punem pe lista neagră și să nu mai avem vreo discuție cu omul ăsta. Nu ne putem permite să avem un președinte care după aia, nu știu, poate trebuie să-l consulte la orice decizie pe Matei Păun, iar după aceea acesta din urmă să îl sune poate pe Lukașenko”, a explicat Caramitru.

Candidatul Nicușor Dan a declarat că Matei Păun nu este prezent alături de el în actuala campania electorală, dar că îi mai cere sfaturi acestuia. „Mai cer sfaturi cu privire la diverse abordări strategice, pe niște chestiuni care sunt în anumite situații. Probabil că a avut o contribuție financiară de ordinul a 1.000-2.000 euro în campania din 2012”, a spus Nicușor Dan. Acesta nu vede nicio vulnerabilitate în privința activității apropiatului Matei Păun: „Nu cred că este o vulnerabilitate (...) În toată interacțiunea mea cu el nu se pune problema, nu am o suspiciune, absolut nimic. În niciun caz ceva care să mă influențeze pe mine (...) Când a reapărut această discuție (despre relația lui Matei Păun cu Federația Rusă n.n) l-am întrebat, a explicat, am fost mulțumit de răspunsurile lui, pe care nu le stăpânesc din punct de vedere tehnic...”.

Conexiunile ruse

„Exces de Putere” și „Jurnalul” prezintă tehnic „linia rusească” unde apare, clar, Matei Păun, apropiatul candidatului independent, Nicușor Dan. Matei Păun se regăsește ca managing partner și fondator al BAC România – o firmă de consultanță care se autodescrie „cu 20 de ani de succes în conectarea întreprinzătorilor locali cu investitori internaționali”. Firma are trei birouri, în București, Belgrad și Sofia, cel din țara noastră fiind deschis în 2004, și se laudă că „are acces la factori cheie de decizie și cunoaște condițiile și procedurile locale în derularea tranzacțiilor”.

Societatea are un portofoliu interesant de tranzacții în care a fost pe post de intermediar în tranzacții financiare între companii românești și investitori străini. Fiind vorba despre împrumuturi financiare, majoritatea între bănci și companii, BAC-ul lui Păun apare pe poziție de consultant. Pe lista expusă chiar de către BAC România suspecte sunt șase acorduri, derulate între 2014 și până în urmă cu câțiva ani, în care o bancă străină acordă unor companii românești, sub stricta consultanță a BAC România, finanțări, refinanțări și credite. Entitatea bancară se numește International Investment Bank, are sediul la Moscova, iar acționari sunt Federația Rusă, Cuba, Mongolia și… Republica Socialistă Vietnam. Capitalul băncii – 2 miliarde de euro.

Banca, coordonată acum direct de Rusia lui Putin, sare în ochi pe „lista-reclamă” a firmei coordonate de Matei Păun fiindcă este singura entitate bancară implicată în finanțări către societăți din România, derulate până în 2019. Mai mult, International Investment Bank (Mejdunarodnâi Investitsionâi Banka, de pe strada Mashi Poryvayevoy 7A, la 10 minute de mers de Kremlin) pare, după numărul mare al afacerilor consiliate, important client al BAC România. Practic, firma lui Păun se laudă că a intermediat credite de zeci de milioane de euro de la banca moscovită pentru firme din România. Într-o țară ca Rusia, să activezi pe piața bancară, mai ales când ești o firmă dintr-o țară NATO și UE, nu se poate fără a avea acordul serviciilor de informații de acolo.

International Investment Bank este singura entitate bancară implicată în finanțări către societăți din România, derulate până în 2019. Banca a primit sancțiuni din partea Parlamentului European. Motivaţia acestei sancţiuni este clar expusă de documentul votat de eurodeputati: prin intermediul băncii controlate de Federația Rusă, Kremlinul își extinde acțiunile de intelligence - a se citi spionaj – în Europa de Est. Statele Unite ale Americii au inclus International Investment Bank pe „lista neagră” a instituțiilor implicate în efortul de război declanșat de Federația Rusă contra Ucrainei.

Dar aceasta nu este singura legătură a lui Matei Păun cu lumea afacerilor de la Moscova. În 2007, presa din Rusia vorbea despre investițiile pe care le făcea fondul de investiții american FIREBIRD NEW RUSSIA FUND, LTD, cu sediul în insulele Cayman. Reprezentantul pentru Europa de Est – Matei Păun. O știre Interfax anunța că Fondul american de investiții Firebird a devenit proprietarul a 10% din Sotsgorbank. Printre acționarii de la această bancă era și Banca Centrală a Federației Ruse.

