Bilanț la sfârșit de mandat. Jumătate dintre senatori termină legislatura cu datorii de peste 32 de milioane de lei

Alegerile parlamentare bat la ușă, teoretic scrutinul urmând să aibă loc pe data de 6 decembrie, iar actualul Legislativ își încetează mandatul pe data de 21 decembrie. La patru ani de când au fost aleși, actualii parlamentari se dovedesc a fi datori vânduți la bănci sau la diferite persoane fizice și juridice. Cel puțin, la Senat, dintre cei 135 de parlamentari, aproape jumătate au astfel de credite neachitate, menționate în cele mai recente declarații de avere, întocmite în vara acestui an. Datoriile sunt în lei, euro, dolari americani sau franci elvețieni și se ridică, în total, la suma de peste 32 de milioane de lei. Câțiva aleși cu notorietate conduc topul datornicilor din Senat, printre care se numără și fostul ministru social-democrat al Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici.

În acest moment, în Senatul României activează un număr total de 135 de parlamentari, dintre care 68 de la PSD, 31 de la PNL, 13 de la USR, 9 de la UDMR și 14 senatori neafiliați. Dintre aceștia din urmă, șase aparțin Partidului Mișcarea Populară, restul fiind ex-senatori PSD sau parlamentari ALDE ori Pro România. “Jurnalul” a studiat toate declarațiile de avere depuse de senatori în cursul lunii iunie a acestui an, rezultând că, dintre cei 135 de parlamentari ai Camerei Superioare, nu mai puțin de 73 au datorii, în moneda națională sau în valută, în valoare absolută la zi de 32.707.717,56 de lei. Din care datoria propriu-zisă în lei este de 6.698.841,06 lei, iar în valută de 4.209.737,07 euro, 569.300 de dolari SUA și 702.872 franci elvețieni (CHF).

Unele dintre aceste datorii sunt scadente fie la sfârșitul acestui an, fie în cursul anului 2021 sau 2022, însă altele se întind până în cursul anului 2045, conform documentelor completate. Sumele împrumutate, atât de la bănci, cât și de la persoane fizice sau juridice, au avut drept scop finanțarea cumpărării de imobile, credite auto sau credite de nevoi personale.

Eugen Teodorovici, cel mai mare datornic din Senat

Cel mai numeros grup parlamentar din Senat este al Partidului Social Democrat, care totalizează 68 de parlamentari. 38 dintre aceștia acumulează, la finalul mandatului actualului Parlament, datorii totale de 4.013.783,93 de lei, 2.041.696,58 de euro, 9.300 de dolari SUA și 211.900 de franci elvețieni. Având cel mai mare grup parlamentar din Senat, PSD are și majoritatea datornicilor.

De departe, cel mai important datornic este fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, care, conform ultimei sale declarații de avere, are de restituit 795.370 de euro și 75.000 de lei. Concret, acesta are două credite la BCR, ambele contractate în anul 2007, cu scadență în anul 2045, în sumă de 352.230 de euro, respectiv de 221.317 euro. Teodorovici mai menționează, pe lângă acestea două, un credit contractat, în anul 2008, de la Credit Europe Bank, scadent în anul 2033, în sumă de 121.823 de euro, la care se adaugă un împrumut de 100.000 de euro, fără a fi menționată sursa, contractat în anul 2011, cu scadență anul viitor. Tot în 2021, fostul ministru al Finanțelor mai trebuie să restituie un împrumut de 75.000 de lei, către o sursă nemenționată, împrumut contractat în cursul anului 2016.

Senatorul PSD Eugen Dogaru are de restituit trei credite, în sumă totală de 513.400,37 de lei. Este vorba despre un împrumut, de 370.454,37 de lei, contractat în anul 2015, cu scadență în anul 2045, de la CEC, de un credit auto, în sumă de 22.946 de lei, contractat de la RCI Leasing România, în 2017, scadent la finalul acestui an, dar și de un împrumut de 120.000 de lei luat, în 2016, de la o persoană fizică, pe nume Dorel Gheorghiu, bani pe care trebuie să-i restituie în cursul anului 2021

Colegul acestora, Cristian Sorin Dumitrescu, trebuie să restituie, la rândul lui, până în anul 2023, un credit contractat de la BCR, în anul 2008, în sumă de 260.000 de euro.

Social-democratul Marian Pavel are, în acest moment, nu mai puțin de șapte credite active, dintre care 490.000 de lei, 12.000 de euro, 9.300 de dolari SUA și 57.000 de franci elvețieni. Doar trei dintre acestea sunt contractate de la bănci. Mai exact, în 2017, cu scadență 2020, este creditul de la Banca Transilvania, în valoare de 85.000 de lei. Iar la Banc Post sunt deschise două credite, unul în 2003, cu scadență în 2023, de 9.300 de dolari, iar al doilea, din 2007, cu scadență în 2023, de 57.000 de franci elvețieni, În schimb, Marian Pavel are să restituie până anul viitor 100.000 de lei către un anume Niță Nichita, 280.000 de lei către un anume Mihai Gheorghe, 25.000 de lei către Monica Mihaela Pavel și 12.000 de euro către Tudor Florian.

Un alt exemplu de datornic social-democrat este al senatorului Liviu Marian Pop, care nu se mai regăsește pe lista PSD pentru viitorul parlament. Conform declarației de avere a acestuia, el are de restituit către Garanti Bank nu mai puțin de 344.333 de lei. Este vorba despre un credit de nevoi personale, în cuantum de 39.162 de lei, contractat în 2016, cu scadență în anul 2026, dar și de un credit imobiliar, în sumă de 306.171 lei, contractat anul trecut, cu scadență în 2037.

Liberalii nu se lasă mai prejos cu privire la credite

Principalul grup rival al social-democraților din Senat, cel al Partidului Național Liberal, vine și el tare din spate în privința datoriilor pe persoană fizică ale membrilor. PNL are, în prezent, 31 de parlamentari în Camera Superioară, dintre care 18 figurează cu datorii scadente în sumă totală de 1.399.101 lei, 1.210.056 de euro, 180.000 de dolari SUA și 270.000 de franci elvețieni.

Printre liberalii datornici se află senatoarea Nicoleta Pauliuc, care menționează în declarația sa de avere că are să restituie către o persoană fizică suma de 95.000 de euro, iar către o altă persoană fizică are să restituie, lunar, din 2016, până în 2025, câte 1.250 de euro. În total, aceste datorii se ridică la 200.000 de euro.

Senatorul PNL Ioan Cristian Chirteș are trei credite bancare, în sumă totală de 369.620 de lei. Primul a fost contractat de la Banca Transilvania, în 2014, cu scadența în 2044 și are valoarea de 229.500 de ei. Celelalte două credite, în sumă de 55.370 lei, respectiv de 89.750 lei, au fost contractate, în anul 2017, de la BCR și au scadență la finalul acestui an și în 2022.

Actualul ministru al Finanțelor Publice, Florin Vasile Cîțu, care este și senator, are o datorie de 303.000 de euro, contractată de la ING Bank, în 2007, fără să fie menționată data scadentă.

Parlamentarul liberal Iulian Dumitrescu (FOTO) iese în evidență la capitolul datorii. Acesta scrie că are un credit la Piraeus Bank, contractat în anul 2008, cu scadență în 2036, în valoare de 147.127 de euro. În 2016, a luat cu împrumut de la o anume Angelica Mariana Labrea, 100.000 de euro, pe care trebuie să-i dea înapoi în 2023. De la aceeași persoană fizică, și tot în 2016, senatorul a luat un alt împrumut de 200.000 de lei, pe care trebuie să îl restituie în cursul anului viitor. Iar o a doua persoană fizică, pe nume Dan Dunăreanu, l-a creditat, în 2012, pe senatorul liberal cu suma de 180.000 de dolari SUA, suma trebuind a fi restituită în cursul anului 2022.

Senatoarea Iulia Scântei, membră a Comisiei Juridice, figurează, la rândul ei, cu datorii importante la final de mandat. Aceasta a contractat, în anul 2008, un împrumut de la Banca Transilvania, în cuantum de 270.000 de franci elvețieni, sumă pe care trebuie să o restituie până în anul 2033, iar de la Vista Bank a contractat, în 2004, un credit de 150.000 de euro, pe care trebuie să o achite până în anul 2039.

USR-iștii nu fac nici ei notă discordantă

Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România, din Senat, numără 13 aleși. Dintre aceștia, șapte au, la final de mandat, datorii totale în sumă de 219.840,3 lei și 292.121,49 de euro.

Senatorul Mihail Radu Mihai (FOTO) a luat cu împrumut, în anul 2006, de la un anume Robert Răducanu, suma de 30.000 de euro, pe care trebuie să o restituie până anul viitor. Colega sa, Silvia Monica Brică, are două credite la BCR. Primul, de 106.102 lei, a fost contractat în 2014, cu scadență în 2030, iar al doilea, în valoare de 8.000 de lei, este credit overdraft.

Senatoarea Nicoleta Ramona Dinu are două credite bancare, scadente în anul 2035, contractate, în 2007 și 2008, de la ING Bank. Valoarea datoriei este de 96.500 de euro. La rândul său, Cristian Ghica trebuie să restituie două credite bancare (de 66.955,59 euro, respectiv de 29.160,82 euro), către Banca Transilvania și Leumi Bank.

Parlamentarul USR Dan Lungu a contractat, în 2004, de la Volksbank, un credit de 17.500 de euro, pe care trebuie să-l achite până la finalul acestui an. Lungu mai are două credite, în sumă totală de 105.000 de lei, contractate de la BRD, în 2016 și 2017, ambele scadente la finalul acestui an.

Senatoarea Florina Presadă trebuie să restituie, până în anul 2042, un împrumut luat de la BCR în 2012, în sumă de 35.855 de lei, iar către ING trebuie să achite, până la finalul acestui an, un credit de 738,3 lei. Ultimul datornic de pe lista senatorilor USR este Adrian Wiener, care a contractat, în anul 2009, de la Banca Transilvania, un credit de 16.150 de euro, bani pe care trebuie să-i restituie în anul 2039.

Cinci dintre cei nouă senatori UDMR au datorii

Dintre cei nouă senatori pe care îi are Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR), cinci dintre ei figurează cu datorii de 67.371 de lei și 315.000 de euro. Principalul datornic de pe această listă este senatorul Tanczos Barna, care a contractat, în 2019, un împrumut de la un anume Antal Andras, în sumă de 300.000 de euro. Bani pe care trebuie să-i returneze în cursul anului 2024.

Al doilea mare datornic de la UDMR este senatorul Fejer Laszlo Obon, care are de restituit către OTP Bank suma de 600.000 de lei, până anul viitor. Creditul a fost contractat în anul 2015.

Pe listă îi mai regăsim pe Cseke Attila, cu o datorie de 76.371 de lei, contractată în anul 2017 de la Porsche Bank, scadentă la finalul acestui an, sau pe Laszlo Attila, care a luat, în anul 2012, de la un anume Peter Pal, un împrumut de 5.000 de euro, bani pe care trebuie să-i dea înapoi în cursul anului 2022.

Senatorul UDMR Navak Csaba Zoltan a luat și el un împrumut, în 2019, de la persoana fizică Katai Csaba, în sumă de 10.000 de euro, pe care trebuie să-i restituie până la finalul acestui an.

Băsiștilor le plac dolarii

La Senat, mai există un grup de 14 parlamentari neafiliați. Cea mai mare pondere aici o au șase parlamentari care au făcut parte, la începutul legislaturii 2016-2020, din grupul Partidului Mișcarea Populară, grup care s-a desființat. Dintre acești șase senatori, doar doi figurează cu datorii, însă creditele se ridică la 220.972 de franci elvețieni și la 380.000 de dolari SUA.

Primul PMP-ist datornic din Senat este Vasile Cristian Lungu (FOTO), care are de restituit, până în anul 2032, un credit contractat de la BCR, în sumă de 110.000 de dolari. De asemenea, mai trebuie să restituie către Cardinal Financial, până în anul 2045, o datorie de 130.000 de dolari. La toate acestea se adaugă un credit de 140.000 de dolari pe care trebuie să-l returneze către Flagstar Bank, până în anul 2045.

Celălalt senator PMP cu datorii se numește Dirin Valeriu Bădulescu. Acesta a contractat de la Raiffeisen Bank, în anul 2007, un împrumut de 220.972 franci elvețieni, pe care trebuie să-l achite până în anul 2032.

Cel mai proaspăt demisionar din PSD, dator către persoane fizice

Neafiliații din Senat, foști senatori PSD sau actuali senatori al ALDE și Pro România, sunt în număr de opt parlamentari. Dintre aceștia, trei figurează cu datorii de 389.744,83 de lei și 350.000 de euro.

Proaspăt demisionat din PSD, senatorul Șerban Nicolae (FOTO), candidat pentru un nou mandat din partea Partidului Ecologist, este, de departe, cel mai datornic din acest grup. El a contractat, de la două persoane fizice, împrumuturi totale de 211.500 de euro, pe care trebuie să le achite până în 2023. De asemenea, în 2017, Șerban Nicolae a mai contractat de la o persoană fizică, un împrumut de 120.000 de lei, pe care trebuie să-l restituie până în anul 2022. Nicolae mai trebuie să achite, până în anul 2024, un credit de 42.323,49 de lei, contractat de la CEC Bank, în anul 2019.

Fostul membru PSD Nicolae Moraru are și el de restituit, până în anul 2030, un credit de 139.000 de euro către BRD, pe care l-a contractat în anul 2012. Iar senatorul ex-PSD Valer Dănuș Breaz trebuie să restituie două credite bancare în sumă totală de 227.421,31 lei. Primul către Porsche Bank, iar al doilea, către BCR.

Jumătate dintre senatorii României termină legislatura 2016-2020 cu multe credite de achitat către bănci, persoane sau companii