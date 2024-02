Debandadă și Dosariadă. ANI n-a găsit pisica, așa că îi arată lui Piedone ginerele

Acesta este acuzat că, în calitate de primar la Sectorul 5, a emis o dispoziție prin care ginerele său a fost numit într-o comisie de specialitate. În realitate, componența acestei comisii este decisă de către Consiliul Local, prin vot, ginerele lui Piedone fiind consilier ales la Sectorul 5. Primarul este obligat să pună în aplicare hotărârile autorității deliberative. Piedone va acționa în judecată ANI și susține că fabricarea acestui dosar nu îl va determina să renunțe la candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. În acest timp, în ciuda negocierilor pe care conducerile PSD și PNL le are, în vederea desemnării unui candidat comun care să-l bată pe Nicușor Dan, organizația PSD București a decis să o susțină pe Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei. Mai mult, PSD București a făcut liste de posibili candidați proprii și pentru primăriile de sector.

Agenția Națională de Integritate este acuzată de către unul dintre candidații cu șanse pentru funcția de primar general al Capitalei că se implică în această campanie electorală și că pune umărul pentru scoaterea sa din cursă. Ieri dimineață, ANI a dat publicității un comunicat de presă în care îl acuză pe edilul umanist al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, că „în exercitarea atribuțiilor de primar, a emis și semnat dispoziția de numire a ginerelui său, afin de gradul I, în calitatea de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau pentru servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia (ginerele – n.red) a obținut un folos material constând în venituri necuvenite, în anii 2021 și 2022, în valoare totală de 109.520 de lei”.

Inspectorii de integritate susțin că primarul Cristian Popescu Piedone s-a aflat, astfel, în conflict de interese administrative și ar fi încălcat prevederile articolelor 71 și 71 ale Legii 161/2003, corelate cu articolul 5, litera „f” și cu articolul 228 alineat 1 litera „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

ANI precizează, în același comunicat de presă citat, că, prin conflict de interese, se înțelege „situația în care o persoană ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și a altor acte normative”. Inspectorii de integritate mai precizează că Piedone ar fi încălcat „principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese, cum sunt imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și interesul public”, subliniind că primarul ar fi avut obligația să se abțină de la emiterea sau de la participarea la emiterea ori de la adoptarea actului juridic în cauză.

Hotărârile Consiliului Local sunt obligatorii pentru primar

Raportul ANI are însă o problemă majoră. Specialiștii în drept arată că nu Piedone l-a numit pe ginerele său în acea funcție, ci Consiliul Local, primarul având obligația să respecte hotărârile consiliului local. Astfel, ginerele lui Cristian Popescu Piedone, Șerban Andrei Bogdan, a fost ales, în urma scrutinului din septembrie 2020, în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, din partea Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL).

Legea 550/2002 prevede, la articolul 6 alineat 1, că respectiva Comisie pentru vânzarea spațiilor comerciale sau pentru servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, în care a fost numit Serban Andrei Bogdan, se constituie prin dispoziție a primarului și este formată din 5 membri titulari și din 2-3 membri supleanți.

Trei dintre aceștia sunt reprezentanții Consiliului Local în a cărui administrare se află spațiul comercial sau de prestări servicii ori sub a cărui autoritate se află regia autonomă deținătoare a spațiului. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local se face prin vot direct, cu votul a două treimi din numărul consilierilor.

Cu alte cuvinte, Șerban Andrei Bogdan a fost numit, la începutul anului 2021, ca membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau pentru servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, ca urmare a votului consilierilor locali, printr-o Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5. Aceste hotărâri ale consiliului local sunt acte administrative obligatorii emise de o autoritate deliberativă, iar primarul este obligat, prin lege, să pună în aplicare hotărârile consiliului local, putând fi acuzat, în caz contrar, de abuz în serviciu. Cristian Popescu Piedone nu putea, din punct de vedere legal, să se abțină de la emiterea dispoziției de primar prin care trebuia să pună în aplicare o hotărâre obligatorie a consiliului local.

Reacția edilului Sectorului 5

Reacția edilului Sectorului 5 este una extrem de dură cu privire la această chestiune. Cristian Popescu Piedone precizează că „este neprocedural și, aș îndrăzni să spun, nelegal să aflu despre existența concluziilor ANI înainte să îmi fi fost mie comunicat raportul final al instituției de integritate. Mie încă nu mi-a fost comunicat niciun raport al ANI, deși, atât personal, cât și avocații mei, în nenumărate rânduri, am depus toate diligențele în vederea unei comunicări corecte și transparente cu reprezentanții instituției, dar inspectorii de caz au fost, pe rând, refractari cu privire la garantarea dreptului meu de a fi informat și de a lua la cunoștință în mod direct de procedurile la care sunt supus”.

Potrivit lui Piedone, „am fost informat despre existența activității de evaluare abia în ultimele momente ale procedurii, fiindu-mi îngrădit în mod flagrant dreptul la apărare. Avocații mei au depus nenumărate cereri în vederea garantării unui drept la apărare efectiv, cereri la care inspectorii de integritate nu au dat curs, chiar cu încălcarea dispozițiilor legale, deci au dat dovadă de rea-credință. Avocații mei au identificat încălcări flagrante ale normelor legale care guvernează activitatea de evaluare pe parcursul desfășurării acestei proceduri”.

Liderul umanist susține, de asemenea, că „este extrem de suspect faptul că ANI face comunicate de presă de o asemenea manieră, fără ca mie să îmi fi fost comunicat în mod oficial raportul, iar asta se întâmplă la mai puțin de 48 de ore din momentul în care mi-am anunțat candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Am mai trecut printr-o bătălie cu sistemul și nu îmi este teamă de astfel de încercări. Am încredere în Dumnezeu și în familia mea, ca și până acum, iar încrederea cu care oamenii m-au învestit și o fac în continuare îmi dă curajul să lupt mai departe”.

Piedone dă ANI în judecată pentru „manipularea intenției de vot”

Într-o postare ulterioară de pe contul său de socializare, Cristian Popescu Piedone precizează că va acționa în judecată Agenția Națională de Integritate „pentru manipularea intenției de vot, în condițiile în care raportul a fost finalizat imediat după ce mi-am anunțat candidatura la funcția de primar al Capitalei. Dosarele, pușcăria și securitatea voastră nu mă sperie! Cristian Popescu Piedone candidează la funcția de primar al Capitalei! Deputatul Vlad Popescu Piedone candidează la funcția de primar al Sectorului 5!”.

Duminică seară, în cadrul unui interviu televizat, Cristian Popescu Piedone și-a anunțat candidatura la funcția de primar general al Bucureștiului, precizând că este conștient că sistemul, „care nu a adormit”, va încerca să îi fabrice noi dosare, însă a ținut să precizeze că „abia îi așteaptă”. Iată cum, pare-se, așteptarea sa nu a durat prea mult.

De altfel, liderul PUSL i-a transmis președintelui PSD, Marcel Ciolacu, săptămâna aceasta, o scrisoare deschisă în care invita Coaliția la o alianță cu PUSL, în vederea dărâmării lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei. Ciolacu nu a răspuns acestui apel.

Ciolacu și Ciucă încă sunt în căutarea candidatului comun. PSD București nu mai așteaptă și o susține pe Firea

Alegerile locale de la București, din 2024, sunt caracterizate de o debandadă generalizată. PSD București a decis, ieri, să se pună de-a curmezișul planurilor PSD și PNL și a hotărât să o susțină pe Gabriela Firea pentru poziția de candidat la Primăria Capitalei.

PSD București a mai decis să susțină candidaturile lui Robert Negoiță pentru Primăria Sectorului 3, lui Daniel Băluță pentru Primăria Sectorului 4 și a lui… Cristian Popescu Piedone pentru Primăria Sectorului 5. Asta, în ciuda faptului că Piedone a declarat deja că nu va mai candida la Primăria Sectorului 5, ci la Primăria Capitalei. Iar pentru Sectorul 6, este menționat numele senatorului Gabriel Mutu.

Mai mult, pentru Primăria Sectorului 1, PSD București a luat hotărârea de a-l măsura în sondaje pe Florin Lixandru, actualul secretar de stat în Ministerul Educației. Pentru Primăria Sectorului 2, PSD București îi va măsura pe senatoarea PSD și președinte al PSD Sector 2, Rodica Nassar, pe prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, și pe deputatul PSD Dan Cristian Popescu, fost viceprimar PNL al Sectorului 2 în mandatul 2016 – 2020.

Aceste propuneri sunt, practic, contrare anunțurilor făcute de conducerile PSD și PNL, întrucât, în această perioadă, Coaliția negociază un candidat comun pentru Primăria Capitalei, dar și candidați comuni pentru Primăria Sectorului 1 și Primăria Sectorului 2, administrate, în acest moment, de USR. De asemenea, tot în Coaliție, se negociază susținerea comună a restului primarilor de la Sectoarele 4, 3 și 6, aflați în funcție.

Interesant este, însă, și faptul că PSD București a decis să îl măsoare, pentru Primăria Sectorului 2, pe prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, în condițiile în care chiar Cristian Popescu Piedone a declarat că, dacă PSD și PNL nu îl nominalizează pe acesta drept candidat comun, PUSL va veni și la Sectorul 2 cu un candidat propriu.

PNL nu exclude să îl propună pe Burduja, deși se află la 8% în sondaje

La București, situația este de-a dreptul explozivă. Filiala municipală a PSD nu mai așteaptă decizia Coaliției și desemnează deja candidatul pentru Primăria Capitalei. PSD și PNL își doresc, însă, un candidat comun. Asta, teoretic, pentru că, practic, fiecare partid vine cu propunerile proprii.

PNL îi măsoară pe afaceristul Dan Ostahie, dar și pe actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, liderul PNL București. PSD îi măsoară pe Gabriela Firea și pe medicul Cătălin Cîrstoiu, finul lui Traian Băsescu, dar a decis să-l introducă în sondaje și pe Cristian Popescu Piedone. Problema ambelor mari partide este că, în ultimele sondaje de opinie, Sebastian Burduja este cotat cu 8%. Cu un astfel de rezultat, este greu de crezut că, în două luni, Burduja ar putea să capitalizeze mai mult decât scorurile adunate ale PSD și PNL. CURS arată că, pentru Primăria Capitalei, PNL are 16%, iar PSD are 34%, împreună cumulând 49%. În schimb, Gabriela Firea este cotată de CURS cu 33%, în condițiile în care actualul primar, Nicușor Dan, este cotat cu 36%, mult peste scorul celor trei partide care îi susțin candidature (USR, PMP și Forța Dreptei), de 23 la sută.

Pentru a-l bate pe Nicușor Dan, Coaliția are nevoie de un candidat capabil să adune atât voturile celor două mari partide, dar și voturi din afara bazinului acestora. Afaceristul Dan Ostahie este aproape necunoscut publicului larg, la fel ca și medicului Cătălin Cîrstoiu. Sebastian Burduja are 8%, la egalitate cu candidatul AUR la Primăria Capitalei și cu doar 3 puncte procentuale în plus față de Diana Șoșoacă. Gabriela Firea se află cu trei procente mai jos decât scorul lui Nicușor Dan și cu un procent mai puțin decât PSD.

Singurii candidați cerți au dosare la ANI. Nicușor Dan așteaptă verdictul final în septembrie

De remarcat este că, în acest moment, oficial, în cursa pentru Primăria Capitalei există două nume concrete. Unul este cel al lui Nicușor Dan, iar al doilea este cel al lui Cristian Popescu Piedone. Amândoi candidații sunt vizați de Agenția Națională de Integritate.

Spre deosebire de Piedone, care este acuzat de un conflict de interese administrativ, actualul primar general este acuzat atât de săvârșirea unui conflict de interese administrativ, cât și a unuia de natură penală, ANI reținând, pe de o parte, că, în perioada în care a condus interimar Administrația Lacuri Parcuri București, acesta, ca director, a cerut suplimentarea bugetului, iar ca primar a aprobat cererea. Mai mult, Nicușor Dan este acuzat că și-a plătit amenzile primite ca persoană fizică de la Inspectoratul de Stat în Construcții din banii Primăriei Capitalei.

Nicușor Dan a câștigat, parțial, procesul cu ANI, la Curtea de Apel București, însă a rămas cu conflictul de interese penal, anchetat de Parchetul General. Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să soluționeze apelul în acest proces în cursul lunii septembrie.

