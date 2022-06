Clasamentul care răstoarnă ierarhia salariilor la stat. Președintele României, cel mai prost plătit din „curtea școlii”

Iohannis este detronat chiar și de fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, de la USR, care a reușit, în ultimul an fiscal, să cumuleze trei venituri de natură salarială de la stat. Pe primul loc, însă, la ambele capitole, se situează noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Marian Budă. Iar pe locul al doilea în aceste clasamente este cel care îl păzește pe președintele României. Este vorba despre directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu.

Una dintre temele care înfierbântează, în aceste zile, scena politică este legată de intenția unei părți a coaliției de guvernare de a supraimpozita veniturile mari, în special cele realizate la stat și, mai ales, dacă aceste venituri depășesc salariul președintelui României, numit și „primul om în stat”. Deși, la nivel politic, tema este încă în discuție, este interesant de văzut cum și, mai ales, dacă îndrăznește, cu adevărat, cineva să se atingă de veniturile unora dintre cei pe care îi vom analiza mai jos.

Șefii SRI, SIE, DIPI și conducerea parchetelor nu figurează cu declarațiile la zi

Începând cu luna iunie, demnitarii trebuie să-și actualizeze declarațiile de venit pentru ultimul an fiscal. Președintele României, Klaus Iohannis, a făcut-o. Unii parlamentari au făcut-o, la rândul lor, deja, precum și dintre membrii Executivului. Însă, când vorbim despre structurile de forță ale statului, se pare că încă nu există o urgență pentru acest lucru. Directorii SRI, SIE și DIPI, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al României și procurorii-șefi ai Direcției naționale Anticorupție (DNA) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) nu figurează, încă, cu aceste documente actualizate pe site-urile instituțiilor pe care le conduc sau, în cazul magistraților, pe pagina Web a Consiliului Superior al Magistraturii.

Au depus, însă, declarația de venit actualizată fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, de la USR, directorul SPP, Lucian Pahonțu, directorul STS, Ionel-Sorin Bălan și președintele CSM, judecătorul Marian Budă. Fiecare dintre aceștia depășește semnificativ, la capitolul venituri salariale, câștigurile realizate de președintele României. Dar nu numai. Veniturile împreună cu familia ale fiecăruia dintre acești conducători de instituții depășesc cu mult veniturile realizate de șeful statului, în aceeași perioadă fiscală.

Toate clasamentele, conduse detașat de noul șef al CSM

Astfel, pe primul loc în topul veniturilor de natură salarială încasate în ultimul an fiscal, în nume propriu, se află noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Marian Budă. Conform declarației de avere, completată și depusă, în data de 8 iunie 2022, pe site-ul CSM, magistratul arată că a încasat, în ultimul an fiscal, un salariu de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, în cuantum de 390.347 de lei, la care se adaugă indemnizația de la Consiliul Superior al Magistraturii, în cuantum de 4.889 de lei. În total, aceste venituri se ridică la 395.236 de lei, ceea ce înseamnă că, lunar, judecătorul Marian Budă a realizat venituri de 32.936,3 lei.

Șeful CSM l-a detronat, astfel, pe un alt bugetar de lux. Este vorba despre generalul Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Potrivit declarației de avere depuse de acesta pe site-ul instituției, la data de 10 iunie 2022, în ultimul an fiscal Pahonțu a realizat venituri salariale în sumă de 313.099 de lei, ceea ce înseamnă 26.091,6 lei pe lună.

Vine, în schimb, tare din spate directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ionel-Sorin Bălan, care, conform declarației de avere depuse pe site-ul instituției la data de 15 iunie 2022, a încasat de la STS o soldă în cuantum de 249.542 de lei în ultimul an fiscal, ceea ce reprezintă 20.795,2 lei pe lună.

Șeful statului, depășit chiar și de celebrul „Stelică”, de la USR

Numit, în decembrie 2020, prin decret prezidențial, în funcția de ministru al Justiției și demis, tot prin decret prezidențial, din această calitate, în toamna anului trecut, celebrul Stelian Ion, de la USR, se află pe poziția a patra în acest clasament al veniturilor. Conform declarației de avere pe care acesta a depus-o, la data de 14 iunie 2022, în calitatea sa de deputat în Parlamentul României, în ultimul an fiscal USR-istul a cumulat mai multe venituri de la stat.

Astfel, din documentul citat rezultă că Stelian Ion a încasat suma de 112.220 de lei, drept indemnizație de ministru al Justiției, în Guvernul Cîțu. Odată cu această calitate ministerială, Stelian Ion devenise, de drept, și membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Și nu pe „ochi frumoși”, ci pe bani frumoși. El a încasat, din această conjunctură, un venit anual de 85.153 de lei. La aceste sume se mai adaugă și indemnizația de parlamentar în Camera Deputaților, în sumă de 43.706 lei. Adunate, aceste venituri ajung la 240.679 de lei, ceea ce înseamnă că Stelian Ion a încasat, în medie, lunar venituri de 20.795,2 lei.

Ei bine, pe al cincilea și ultimul loc la capitolul venituri realizate, individual, în ultimul an fiscal, se află președintele României, Klaus Werner Iohannis, care scrie, în declarația de avere completată și depusă, la data de 9 iunie 2022, pe pagina de internet a Administrației Prezidențiale, că, în ultimul an fiscal a realizat venituri din indemnizația de președinte, în cuantum de 179.507 lei. Ceea ce înseamnă că demnitarul care, teoretic, are cel mai mare salariu la stat din România, a fost și cel mai prost plătit, conform acestui clasament, în ultimele 12 luni, încasând 14.959 de lei pe lună.

Câte o sută de mii de euro pe an, venit per familie

De altfel, Klaus Iohannis se află pe ultimul loc la întregul capitol al veniturilor realizate în ultimul an fiscal, împreună cu familia. Topul se menține, cu președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Marian Budă, a cărui familie a încasat venituri totale de 549.004 lei. Concret, pe lângă salariul de la ÎCCJ de 390.347 lei și indemnizația de la CSM, de 4.889 lei, magistratul a mai realizat venituri de 32.812 lei ca și conferențiar universitar la Universitatea Spiru Haret din Craiova. De asemenea, Marian Budă a mai realizat, împreună cu familia, venituri din chirii în sumă de 44.000 de lei. Soția sa, Valerica Budă, a încasat o pensie de 16.956 de lei, precum și 60.000 ce lei venituri din arendarea a 58 de hectare de teren agricol în Leu, județul Dolj.

Lucian Pahonțu, directorul SPP, a câștigat, împreună cu familia, anul fiscal anterior, 475.422,54 lei, constând în salariul de 313.099 lei și dintr-o indemnizație de delegare de 8.792,54 lei, la care se adaugă veniturile soției, Elena Mihaela Pahonțu. Aceasta a încasat 152.585 de lei salariu ca prodecan la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, dar și venituri de 946 de lei, din activitatea de cercetare, la UEFISCDI.

Directorul STS, Ionel-Sorin Bălan, a câștigat, împreună cu familia, în ultimul an fiscal, venituri de 442.180 de lei, constând în solda sa de 249.542 de lei, la care se adaugă veniturile soției, Elena Bălan, de 24.069 de lei ca medic la Electrica SA Sibiu, de 38.634 lei ca medic la Diamed Serv Sibi, și de 129.935 lei ca medic la Sanas SRL Sibiu.

Ex-ministrul Justiției a încasat, de unul singur, mai mult decât președintele cu soția

Stelian Ion, de la USR, pe lângă cei 112.220 de lei ca ex-ministru al Justiției, cei 83.153 de lei ca ex-membru de drept în CSM și cei 43.306 lei din indemnizația de deputat, a mai încasat, în ultimul an fiscal 110.000 de lei, respectiv 70.000 de lei, sume care constau restituiri de la AEP a contribuției sale la campaniile electorale aferente alegerilor locale și parlamentare din anul 2020. Alte venituri ale familiei sunt alocația fetei sale, de 2.539 lei, și a băiatului, de 3.852 lei. Însumate, toate aceste venituri în plasează pe Stelian Ion pe poziția a patra a acestui top, cu 425.070 de lei.

Ultimul loc este ocupat tot de președintele României, Klaus Iohannis, cu venituri încasate, împreună cu familia, în ultimul an fiscal, de 300.144 lei. Aceste venituri includ indemnizația de la Palatul Cotroceni, de 179.507 lei, salariul soției sale, Carmen Iohannis, de 38.555 lei, ca profesor la Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu, precum și suma de 82.082 de lei, rezultată din închirierea proprietăților imobiliare.

În conturi și depozite, tot judecătorul Marian Budă are cei mai mulți bani

O altă rubrică din declarațiile de avere și, din nou, un clasament în care președintele României iese pe ultimul loc. Este vorba despre banii din conturile și depozitele bancare declarate. Este drept că, la această rubrică, șeful SPP, Lucian Pahonțu, și șeful STS, Ionel-Sorin Bălan, au tras „bară”, în sensul că nu dețin astfel de economii.

Pe locul întâi se află, și de această dată, șeful CSM, judecătorul Marian Budă. Acesta are la BRD un cont din 2005, cu 219.713,19 lei, altul din 2011, cu 25.003,13 euro, și pensii private din 1998, de 87.113,78 lei. La CEC Bank, are un cont, dun 1998, în care a economist 56.903,45 lei, iar la BCR are un depozit, tot din 1998, în care se găsesc 14.130,24 lei. La acestea se adaugă pensii private la NN, din 2007, de 73.100,32 lei. În total, economiile lui Marian Budă se ridică, potrivit declarației de avere, la 450.960,98 lei și 25.003,13 euro.

„Argintul” îi revine USR-istului Stelian Ion, care declară două conturi, deschise în anul 2014, la Banca Transilvania, în care a economisit 360.831 lei și 223 de euro.

Președintele României, Klaus Iohannis, se situează abia pe locul al treilea, cu un cont deschis, în 1999, la BCR, în care are 170.000 de ei.

Singurul dintre cele cinci personaje analizate mai sus care figurează și cu datorii este directorul SPP, generalul Lucian Pahontu. Acesta menționează, în declarația sa de avere, că are un credit la BRD, contractat anul trecut, cu scadență în 2026, în sumă de 92.500 de lei.