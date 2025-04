Traian Băsescu a anunțat marți pe Facebook că „apropierea datei alegerilor şi apetitul USL (PSD-PNL) de a falsifica sau de a decredibiliza rezultatul alegerilor când acesta nu le convine” îl determină ca începând de miercuri să posteze câteva mici episode despre alegeri, începând cu alegerile din 2024.

„Vom vedea cu probe cum alegerile din 2009 la Paris, cum referendumul din 2012 cu , bătălia pentru falsificarea numărului de alegători etc. etc. Fac acest lucru şi pentru că unii candidaţi ţin să folosească minciuna USL-istă asupra acestor evenimente politice şi în actuala campanie. Păi dacă faceţi asta, hai s-o facem cu argumente, începând de mâine”, a scris fostul președinte pe rețeaua de socializare.

El susține că România şi românii trebuie să beneficieze de alegeri libere și corecte.

(sursa: Mediafax)