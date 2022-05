CNAIR cumpără calculatoare de 135.000 de lei, ca să urmărească progresul la lucrările de construire a șase poduri

Calculatoarele au fost achiziționate fără licitație, prin procedură simplificată, de la o companie din Cluj, al cărei fondator deține o altă firmă, implicată, în 2008, într-un scandal cu iz penal ce viza, de asemenea, o achiziție publică. Ulterior, firma în cauză a devenit furnizor oficial al DNA, condusă, la acel moment, de Laura Kovesi.

În 23 februarie 2022, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) făcea cunoscut faptul că intenționează să achiziționeze echipamente IT și mobilier, pe care să le utilizeze în cadrul unui obiectiv care vizează „construcția sau modernizarea a șase poduri pe rețeaua de drumuri naționale”. Conform unui anunț de participare publicat pe SEAP, CNAIR împărțise achiziția în două loturi. Primul consta în dotarea cu 15 computere PC „all in one”, pentru care a pus la bătaie un buget de 113.805 lei fără TVA, iar al doilea lot consta în achiziția de birouri, respectiv scaune ergonomice, pentru care pregătise 31.500 de lei fără TVA.

Modalitatea aleasă pentru derularea acestei achiziții a fost procedura simplificată. La două săptămâni după ce a publicat anunțul de participare, însă, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a decis să anuleze, pe cale administrativă, contractarea lotului care vizează birourile și scaunele ergonomice.

1.842,07 euro/ bucata

A rămas, însă, în picioare achiziția computerelor, la procedura simplificată organizată prezentându-se, însă, un singur ofertant. Este vorba despre compania clujeană SC Union Protection SRL, care a solicitat, pentru cele 15 calculatoare, un preț final de 113.775 de lei fără TVA., făcând, așadar, un discount de… 30 de lei față de suma maximă pe care CNAIR era dispusă să o plătească pentru aceste echipamente.

În acest sens, la data de 10 mai 2022, între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și SC Union Protection SRL a fost parafat contractul nr. 92/36596/2022, în valoare finală de 135.392,23 de lei cu TVA inclusă (27.631,1 euro). Concret, fiecare dintre cele 15 computere pe care compania clujeană le va livra CNAIR, în baza acestui contract, valorează 9.026,15 lei cu TVA, adică 1.842,07 euro.

Computerele vor ajuta la… „deplasarea pe șantier”

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, întocmit, în data 8 decembrie 2021, de către un inginer din cadrul Biroului Consolidări, avizat de directorul general adjunct al CNAIR și aprobat de Cristian Pistol, în calitate de director general, „achiziția produselor se face în vederea respectării normelor legale (…) și pentru buna funcționare a activității din cadrul CNAIR Central. Ea va permite implementarea în condiții optime a obiectivului de investiții «Construcția/ modernizarea a șase poduri pe rețeaua de drumuri naționale»”

Conform acestui document, calculatoarele vor intra în dotarea Direcției derulatoare a contractului privind modernizarea acelor poduri, respective Direcția Reabilitare, Înlocuire, Lucrări de Artă, reprezentând „echipamente corespunzătoare pentru participarea la ședințele de progres, pentru deplasarea pe șantier etc.”.

Interesant este că, la punctul 3.3 din acest Caiet de Sarcini – „Domeniul specific la care contribuie furnizarea produselor”, autoritatea contractantă notează că „Nu este cazul!”.

Dispozitive performante, cu ecran mare

Fiecare dintre aceste calculatoare PC „all in one, 27 inchi”, care fac obiectul achiziției CNAIR, va fi livrat la sediul central, din clădirea Ministerului Transporturilor, de lângă Gara de Nord, având o garanție de minimum 24 de luni. Calculatoarele sunt dotate cu procesoare Intel 17, 12 MB Cache, 4 nuclee și 8 thread-uri. Au memorie RAM de 16 GB DDR4, unitate de stocare SSD de 512 GB și Hard Disk de 1 TB. Display-ul (monitorul) are diagonala de 27 inchi, rezoluție Full HD.

Computerul este prevăzut cu cameră web, microfon, vine instalat cu sistem de operare Windows 10, cu Security Lock și parolă pentru Bios, în pachet intrând tastatură și mouse wireless.

Unul dintre fondatorii companiei furnizoare, implicat, în 2008, într-un scandal privind un contract al Universității Babeș Bolyai

Din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Union Protection SRL, cara și-a adjudecat contractul CNAIR, a fost înființată, la Cluj-Napoca, în 17 februarie 2009, având ca obiect de activitate declarat „lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare”. Firma a fost înființată de Agnes Deszo (35% din acțiuni), Tibor Deszo (35% din acțiuni și Zsolt Torok (30% din acțiuni).

În 12 decembrie 2011, Zsolt Torok a decis să iasă din companie, cesionând părțile sociale către ceilalți doi acționari. Ulterior, în 19 aprilie 2014, Agnes Deszo iese, la rândul ei, din companie, astfel încât, și în prezent, asociatul unic al societății este Tibor Deszo.

Poveste mai veche, soldată cu amendă

Pe fondatoarea SC Union Protection SRL, Agnes Deszo, o regăsim ca patroană a unei alte companii, SC Union Protection SRL, care se ocupă cu „fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, fabricarea echipamentelor de comunicații și fabricarea produselor electronice de larg consum”. Citynews.ro notează că patroana SC Union Co SRL, dar și un angajat al acesteia, pe nume Sipos Istvan, au fost acuzați de fals, într-un dosar ce a ajuns pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în legătură cu participarea, în 2007, a SC Union Co SRL la o licitație organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, pentru achiziția a 60 de calculatoare, în valoare de 200.000 de lei. Firmele care s-au înscris la licitație trebuiau să prezinte o autorizație de livrare emisă de către producător. Union Co SRL a fost, în cele din urmă, declarată câștigătoare a contractului, însă rezultatul a fost contestat de un alt participant, care a arătat că el este deținătorul autorizației de livrare emis de producătorul calculatoarelor, nu SC Union Co SRL.

DNA-ul lui Kovesi nu a fost impresionat

În mai 2008, Universitatea Babeș-Bolyai ar fi depus, potrivit aceleiași surse, o plângere la poliție, iar în septembrie 2009, Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca a decis să-i scoată de sub urmărirea penală pe Agnes Dezso și pe angajatul acesteia, aplicându-le celor doi câte o amendă administrativă de câte 100 de lei.

În 22 august 2017, DNA, instituție condusă, la acel moment, de Laura Codruța Kovesi, a desemnat firma Union Co SRL, câștigătoare a unei licitații pentru achiziția de toner pentru imprimantă, în valoare de 445.080,23 lei cu TVA.