Coincidență: Nicușor Dan și Camelia Bogdan au același sponsor-finanțator

Candidatul susținut de PNL și de USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a primit, pe persoană fizică, donații totale de peste o jumătate de milion de lei și 1.000 de euro, în perioada 2016-2019. În calitatea sa de deputat ales pe listele USR, dar, în prezent, activând ca parlamentar independent, Nicușor Dan a primit donații anonimizate de 50.000 de euro, de la entități ale căror identități au fost protejate în declarațiile sale de avere, în perioada în care nu se derula nicio competiție electorală. În 2016, când această manieră de a își umple conturile a generat o reacție a societății, Nicușor Dan a recunoscut că primea donații, pe persoană fizică, din partea mai multor dezvoltatori imobiliari, printre care și omul de afaceri Nicolae Rațiu, proprietarul Fundației „Ion Rațiu”. Coincidența face ca, prin intermediul aceleiași fundații, fosta judecătoare Camelia Bogdan, exclusă de două ori din magistratură și, în prezent, plecată puțin cu treabă în SUA, să fi încasat o bursă de 25.000 de dolari în ultimul an fiscal. Nicușor Dan este somat de un coleg parlamentar să spună ce a prestat în schimbul acestor donații.

Dezvăluirea făcută cu privire la sursele de venituri anonimizate ale lui Nicușor Dan a fost făcută de Grupul de Investigații Politice (GIP), care scrie că „Nicușor Dan este singurul politician din România care primește cadouri de zeci de mii de euro în bani”. GIP arată că, între 2017 și 2019, ani în care nu a participat la vreo competiție electorală, Nicușor Dan a primit donații de 241.000 de lei (peste 50.000 de euro), potrivit declarațiilor sale de avere. „Suma reprezintă 70 la sută din indemnizația încasată de el în calitate de deputat”, mai arată sursa citată.

Grupul mai subliniază faptul că, într-un singur an, mai exact în cursul anului 2018, Nicușor Dan a încasat o donație de 130.000 de lei, sumă mai mare cu 10.000 de lei decât veniturile realizate de el în acel an ca parlamentar. Conform GIP, „cazul lui Nicușor Dan, un parlamentar care a primit, pur și simplu, cadou, pe persoană fizică, peste 50.000 de euro în trei ani, este unic în politica românească și de neacceptat. Cu toate acestea, nicio instituție a statului nu pare preocupată să afle cum este posibil ca un parlamentar român să primească în această manieră sume mari de bani și, mai ales, care este motivul pentru care Nicușor Dan primește banii. Nimeni nu-l întreabă pe Nicușor Dan cum se face că, în 2018, a primit o donație mai mare decât indemnizația sa ca deputat pe tot anul?”.

2018, anul cu cele mai consistente „plocoane”

Jurnalul a studiat toate declarațiile de avere depuse din ianuarie 2017 până în luna iulie a anului 2020 de Nicușor Dan, de când a devenit deputat în Parlamentul României. Cu acest prilej, am aflat, calculând sumele trecute chiar de el în documentele respective, că actualul candidat al „dreptei” la funcția de primar general al municipiului București a primit, pe persoană fizică, donații totale de 532.000 de lei și 1.000 de euro.

Astfel, conform declarației de avere întrocmite și depuse la data de 9 ianuarie 2017, Nicușor Dan menționează că a primit o donație „pentru studii sociologice, de la cunoscuta companie de panotaj SC Panotaj Expert SRL. În același document, Nicușor Dan arată că, la acel moment, realizase venituri anuale de 42.000 de lei, din care 29.000 de lei, în baza contractului de muncă permanent pe care îl avea cu Institutul de Matematică al Academiei Române, unde presta activitatea de cercetare, și 13.000 de lei, în calitate de manager de proiecte la Asociația Salvați Bucureștiul.

În 15 iunie 2017, Nicușor Dan depune o nouă declarație de avere, din care rezultă că a încasat, nici mai mult, nici mai puțin, decât suma de 281.000 de lei și 1.000 de euro drept donații. Pe persoană fizică. O parte din donații au legătură cu campania electorală din 2016, dar există și situații de donații pur și simplu. Declarate cu o jumătate de an după încheierea oricărei competiții electorale. Astfel, a primit 100.000 de lei donație anonimizată pentru precampania și campania electorală. Același lucru s-a întâmplat pentru donații similare de: 10.000 lei, 4.500 lei, 1.000 de euro, 4.500 de lei, 10.000 de lei, 5.000 de lei, 10.000 de lei, 10.000 de lei și 7.000 de lei. Dar, fără legătură cu activitatea electorală, Nicușor Dan a primit donații directe și personale de 9.000 de lei de la SC Otepaa SRL și de 30.000 de lei de la un sponsor anonim. În aceeași perioadă, veniturile realizate de Nicușor Dan s-au ridicat la 45.200 de lei, din care 30.000 de lei de la Institutul de Matematică al Academiei Române, 1.300 de lei de la Asociația Salvați Bucureștiul și 2.200 de lei ca deputat.

AEP i-a restituit și 70.000 de lei, cheltuiți în campanie

În anul 2017, Nicușor Dan a mai primit donații, evident anonimizate, de 30.000 de lei, conform declarației de avere din 15 iunie 2018. În condițiile în care veniturile sale erau de 90.214 lei, ca deputat, și de 2.503 lei ca professor-cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române. Interesant este faptul că lui Nicușor Dan i-au fost restituiți 70.000 de lei, de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), reprezentând cheltuieli pentru alegeri.

Anul 2018, la care face referire Grupul de Investigații Politice, este cel care, conform declarației de avere depuse la 14 iunie 2019, i-a adus lui Nicușor Dan o donație de 130.000 de lei, în condițiile în fare venitul său ca parlamentar era e 119.936 de lei. Și de această dată, donația este una anonimă.

Iar lucrurile nu se opresc aici. La 15 iunie 2020, Nicușor Dan mai arată că a primit donații anonime de 76.500 de lei și încă 5.000 de lei. Veniturile sale s-au ridicat la 130.317 lei, din indemnizația de parlamentar.

Și Grupul de Investigații Politice constată că identitatea actualilor finanțatori ai lui Nicușor Dan este secretizată în declarațiile de avere ale acestuia. „Cert este că sursa banilor nu e vreo rudă a lui Nicușor Dan, donațiile primite de la acestea netrebuind trecute în declarațiile de avere”, arată GIP. Mugur Ciuvică întreabă rhetoric: „Ce ar fi făcut DNA dacă vreun alt parlamentar, de la PSD sau PNL, de pildă, ar fi declarat că a primit cadou peste 50.000 de euro, într-o perioadă în care nu participa la vreo competiție electorală? Ce s-ar fi întâmplat dacă Dragnea ar fi declarat că a primit donații de zeci de mii de euro, în bani, de la patronii Tel Drum sau dacă Orban ar fi declarat că a primit donații de la patronul Romstrade?”.

Rațiu, și donator pentru Nicușor, și plătitor de burse pentru judecătoarea exclusă din magistratură

Cu adevărat interesantă este însă identitatea devoalată chiar de încasatorul banilor, în special a unuia dintre ei. În 2016, în urma presiunilor publice, Nicușor Dan a desecretizat identitatea celor care îl finanțaseră la acea dată. Este vorba despre dezvoltatori imobiliari din București, cum ar fi Lucian Azoiței, Nicolae Rațiu sau Radu Octavian, firma de publicitate Panotaj Expert SRL sau despre patronii unei companii – Sotwin –, care are contracte cu statul, inclusiv cu Primăria Generală a Municipiului București.

Ei, bine, aflăm, astfel, că unul dintre dezvoltatorii imobiliari care i-au donat bani lui Nicușor Dan, fiind posibil ca acest lucru să se fi întâmplat și ulterior campaniei electorale din 2016, este Nicolae Rațiu. Acest lucru face legătura cu o altă dezvăluire recentă făcută de Grupul de Investigații Politice, referitoare la sumele importante de bani care au apărut și, ulterior, au dispărut din declarațiile de avere ale controversatei judecătoare Camelia Bogdan, exclusă de două ori din magistratură. Vorbind despre suma de 200.000 de euro care a ajuns să fie menționată în documente de fosta magistrată, dar care au și dispărut, afacere care, în acest moment, face obiectul unui dosar deschis de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), ancheta a punctat și sursele din care Camelia Bogdan și-a câștigat existența post-darea afară din profesia de judecător.

Jurnalul a studiat cu atenție și declarațiile de avere ale judecătoarei Camelia Bogdan, descoperind că, potrivit documentului completat de aceasta în data de 9 iunie 2020, în ultimul an fiscal ea a încasat 25.000 de dolari SUA, cu titlu de bursă, de la Ion Rațiu For Democracy/Woodrow Wilson Center for Unternational Scholars, din partea Rațiu Family Charitable Foundation și a Centrului Rațiu pentru Democrație – deținute de același Nicolae Rațiu, care i-a fost sponsor și lui Nicușor Dan.

Senatorul Daniel Zamfir îl somează pe candidatul PNL-USR să spună ce a prestat în schimbul donațiilor

Senatorul social-democrat Daniel Zamfir îi cere socoteală cu privire la aceste aspecte lui Nicușor Dan, prin intermediul mai multor postări, atât video, cât și scrise, pe contul său de socializare. Acesta face chiar un exercițiu pentru urmăritorii săi virtuali, pe care îi întreabă dacă ar fi de acord „ca un parlamentar să primească, în bani, donații în timpul mandatului de parlamentar”.

„Cum vedeți dumneavoastră că un parlamentar primește donații, în timpul mandatului său de deputat, de 50.000 de euro? De ce ar primi un parlamentar acei bani? De ce ar dona niște oameni de afaceri acești bani direct în contul personal al parlamentarului. Doresc, aici, să spună Rareș Bogdan, care s-a angajat să-și pună la bătaie întreaga sa credibilitate pentru a-i convinge pe bucureșteni că domnul Nicușor Dan trebuie să ajungă primarul general al Capitalei”.

Daniel Zamfir pune întrebătrile directe care se impun în această situație: „Cine sunt cei care au donat, de ce au donat, de ce pe unii investitori Nicușor Dan îi hăituiește cu procese ani de zile, iar de la alții primește donații? Hai cu răspunsurile!”.

Într-o altă postare, senatorul scrie: „Acum, că a lansat candidatul «dreptei unite» minus Petrov, minus Tări (Călin Popescu Tăriceanu – n.red.), sezonul întrebărilor, aș avea și eu doar două: 1) Ce a prestat Nicușor – poreclit de peneliști Plicușor – pentru dezvoltatorii imobiliari de la care a primit donație 50.000 de euro (!!!) pe persoană fizică, în timpul mandatului de deputat? 2) A intervenit, el, Nicușor – salvatorul spațiilor verzi –, pentru interlopul Mitrache, zis Câine, să nu i se demoleze construcția ilegală din Parcul Copiilor?”.