Comitetul pentru modificarea legilor justiției, condus de apropiatul Siminei Tănăsescu și de soția unui șef de ONG anti-Lia Savonea

Guvernul l-a desemnat drept conducător al lucrărilor Comitetului pentru modificarea legilor justiției pe Andrei Răzvan Lupu, fost parlamentar PLUS și membru REPER, „uns”, anul trecut, consilier de stat la Palatul Victoria. Lupu și-a susținut, în 2021, teza de doctorat la Universitatea București, unde referent oficial a fost actuala președintă a CCR, Simina Tănăsescu. Surse politice arată că, anul trecut, până să fie numit la Guvern, același Lupu ar fi consiliat-o pe judecătoarea CCR Simina Tănăsescu.

Tot din partea Guvernului, la aceleași lucrări ale controversatului comitet face parte și Bianca Bodnar, căsătorită cu judecătorul Alin Bodnar, la nunta celor doi participând și premierul Ilie Bolojan. Alin Bodnar este secretarul general al Asociației Forumul Judecătorilor din România, ONG care participă, de asemenea, la lucrările Comitetului pentru modificarea legilor justiției. Tot din partea Guvernului, în comitet mai participă și consilierul de stat Oana Cambera, care, la rândul ei, este fostă deputată PLUS și REPER în Parlamentul României. Iar ONG-urile #rezist Declic și Funky Citizens sunt membri activi ai Comitetului, în condițiile în care s-au poziționat deja împotriva lui Cătălin Predoiu, cel care a modificat legile justiției, în anul 2022, și care și-au scos, în decembrie 2025, activiștii în stradă pentru a forța demiterea șefei ÎCCJ, Lia Savonea.

Într-un comunicat de presă din data de 23 decembrie 2025, Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a precizat că a avut loc prima întrunire, la Palatul Victoria, a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, cunoscut și drept Comitetul de modificare a legilor justiției”.

La această primă întrunire au participat, din partea „patronatului”, adică a Cancelariei Prim-Ministrului, consilierii de stat Andrei Răzvan Lupu, Oana Cambera și Bianca Bodnar.

Din partea Administrației Prezidențiale a participat consilierul prezidențial Cosmin Soare Filatov, iar din partea „societății civile” s-au prezentat cinci asociații #rezist și un expert cu aceleași viziuni. Este vorba despre Asociația Forumul Judecătorilor din România, prin Dragoș Călin, despre Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, prin Alexandra Lăncrănjan, despre Asociația Inițiativa pentru Justiție, prin Bogdan Pîrlog, despre Asociația Declic, prin Roxana Pencea și Diana Ionescu, despre Funky Citizen, prin Elena Calistru și Adrian Rupea, precum și despre Expert Forum, prin Laura Ștefan.

Deși toate aceste nume de persoane și asociații sunt interesante, din perspectiva ideologiei promovate, astăzi ne vom referi, în principal, la două personaje care reprezintă Guvernul în acest controversat comitet, dar și la unul dintre ONG-urile participante.

Șefa CCR, referent oficial la susținerea doctoratului lui Lupu

Astfel, așa cum am arătat, la aceste prime lucrări ale comitetului a participat chiar șeful echipei Cancelariei Prim-Ministrului în această chestiune, consilierul de stat Andrei Răzvan Lupu. Acesta este un personaj provenit din siajul „Renew”, pe relația Dacian Cioloș, dar și cu legături extrem de apropiate de actuala președintă a Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu. În anul 2020, Andrei Răzvan Lupu era membru al partidului PLUS, formațiune condusă atunci de Dacian Cioloș. El a candidat la Parlamentul României pe lista comună pentru Camera Deputaților din partea USR-PLUS.

Conform CV-ului publicat, la acel moment, pe site-ul oficial al Camerei Deputaților, din anul 2016 Andrei Răzvan Lupu era cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universității București, pe domeniile „Drept constituțional”, „Instituții publice” și „Instituțiile și politicile Uniunii Europene”.

Între 2016 și 2021, Andrei Răzvan Lupu a urmat studiile doctorale la Universitatea București, Facultatea de Drept, și a susținut teza de doctorat, intitulată „Reguli constituționale privind raportul dintre normele de drept național și cele din Uniunea Europeană”. Conform site-ului oficial al Universității București, Andrei Răzvan Lupu și-a susținut teza de doctorat la data de 26 martie 2021. Consilierul științific a fost Ștefan Deaconu, iar președintele comisiei de doctorat a fost Dana Tofan. Au existat trei referenți oficiali: Elena Simina Tănăsescu, Bianca Adriana Guțan și Raluca Bercea.

De unde vine convingerea lui Bolojan că nimic din ce face nu va pica la Curte

Elena Simina Tănăsescu este profesor universitar și îndrumător de doctorat și postdoctorat în științe juridice. La momentul susținerii de către deputatul #rezist Andrei Răzvan Lupu a tezei sale de doctorat, Elena Simina Tănăsescu era deja judecător al Curții Constituționale, fiind numită, în anul 2019, de către fostul președinte al României, Klaus Werner Iohannis, judecător constituțional pentru un mandat de nouă ani.

Andrei Răzvan Lupu a fost membru al PLUS până în iunie 2021, când partidul condus de Dacian Cioloș a fuzionat cu USR. În luna iunie a anului 2022, el a demisionat din USR, dar și din grupul parlamentar al USR din Camera Deputaților, devenind parlamentar neafiliat până la finalul legislaturii. Conform unei declarații de interese din data de 13 iunie 2024, acesta preciza că deținea funcția politică de membru al Biroului Național al partidului REPER, formațiune înființată, de asemenea, de către Dacian Cioloș.

Mandatul de parlamentar al lui Andrei Răzvan Lupu s-a încheiat în decembrie 2024. Surse politice arată că, după ce și-a încheiat cariera de deputat și până la numirea sa în funcția de consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan, Andrei Răzvan Lupu ar fi activat ca și consilier al judecătoarei CCR Simina Elena Tănăsescu. Această relație dintre un șef din Cancelaria Prim-Ministrului, care conduce și Comitetul pentru modificarea legilor justiției, și președintele CCR ridică unele semne de întrebare cu privire la atitudinea pe care actuala președintă a Curții Constituționale o manifestă în legătură cu actele vădit neconstituționale ale Guvernului, pe de o parte, dar și cu privire la siguranța cu care premierul Ilie Bolojan vorbește atunci când susține că este convins că, indiferent ce ar legifera, nu are cum să nu treacă de Curtea Constituțională.

Premierul și-a numit apropiata în comitet, iar ONG-ul condus de soț face propuneri

Revenind la comunicatul de presă al Guvernului din data de 23 decembrie 2025, în el se mai precizează că, tot din partea Cancelariei Prim-Ministrului, la prima ședință a Comitetului pentru modificarea legilor justiției a mai participat și Bianca Bodnar. Aceasta ar fi nimeni alta decât fosta jurnalistă Bianca Teodora Firezar, consiliera lui Ilie Bolojan încă de pe vremea când acesta era primar și președinte al Consiliului Județean Bihor.

Mai mult, în scurtul mandat interimar de președinte al României, Ilie Bolojan a numit-o pe apropiata sa chiar și în funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială, printr-un decret din 14 februarie 2025.

Când Ilie Bolojan a devenit prim-ministru, și-a luat consiliera cu el la Palatul Victoria, angajând-o la Cancelaria Prim-Ministrului. La finalul anului trecut, Bianca Teodora Firezar s-a căsătorit cu judecătorul Alin Bodnar. Acesta este nimeni altul decât secretarul general al Asociației Forumul Judecătorilor din România. La nunta celor doi a participat, în calitate de invitat, inclusiv Ilie Bolojan.

Asociația Forumul Judecătorilor din România este condusă, așa cum am arătat mai sus, de către Dragoș Călin, care a participat, de asemenea, la lucrările primei ședințe a Comitetului pentru modificarea legilor justiției, patronat de către Cancelaria Prim-Ministrului. Alin Bodnar, secretarul acestui ONG, este semnatar al petiției #rezist pentru susținerea delațiunilor „eroilor” din „documentarul” Recorder prin care este atacată președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea. Iată, așadar, cum familia Bodnar, apropiată de premierul Ilie Bolojan, are dublă reprezentare în Comitetul pentru modificarea legilor justiției, atât din partea Cancelariei, prin soție, cât și din partea „societății civile”, prin soț.

Al doilea membru din organismul consultativ, venit pe filiera „Cioloș“

Iar coincidențele nu se opresc aici. Oana Cambera, o altă consilieră în Cancelaria Prim-Ministrului care face parte din Comitetul pentru modificarea legilor justiției și care a participat, de asemenea, la primele lucrări ale acestuia, este, la rândul ei, o activistă în partidele lui Dacian Cioloș.

Aceasta a fost, de asemenea, aleasă pe listele USR-PLUS la alegerile parlamentare din decembrie 2020, ca deputat de Ilfov,

La momentul acelui scrutin electoral, Oana Cambera era membru în Biroul Filialei Județene Ilfov a partidului PLUS. La finalul mandatului de deputat, în decembrie 2024, devenise deja vicepreședintele filialei județene Ilfov a partidului REPER, înființat de Dacian Cioloș.

Oana Cambera a fost membră a PLUS până în iunie 2022, a devenit ulterior membră USR, calitate pe care a deținut-o, asemenea lui Andrei Răzvan Lupu, până în iunie 2022, când a devenit parlamentar neafiliat.

Activiștii #rezist din Comitet s-au făcut scut pentru premier în fața instanțelor de judecată

Iar, pentru ca tabloul să fie cu adevărat complet, avem ca membre în Comitetul condus de Cancelaria Prim-Ministrului pentru modificarea legilor justiției mai multe ONG-uri apropiate de zona #rezist.

Primul astfel de ONG este, așa cum am arătat, Asociația Forumul Judecătorilor din România, condusă de Dragoș Călin și de Alin Bodnar, soțul consilierei lui Ilie Bolojan. Această asociație s-a plasat, în ultimii ani, de partea practicilor binomului Kovesi-Coldea, pe vremea când cei doi „împărățeau” justiția din România.

Al doilea ONG participant în acest comitet este Asociația pentru Apărarea Statutului Procurorilor, reprezentată de Alexandra Carmen Lăncrănjan, zisă „Veverița”, de asemenea o apropiată a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Asociația cu pricina a intrat în atenția opiniei publice în anul 20199, când a atacat la Curtea de Apel Alba Iulia raportul întocmit de către fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, prin care a solicitat președintelui României de la acel moment revocarea din funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a lui Augustin Lazăr, zis și „Taica Lazăr”.

Un alt ONG prezent la aceste lucrări este Asociația Inițiativa pentru Justiție, reprezentată de Bogdan Pîrlog. Acesta din urmă este procuror militar, cunoscut pentru că a participat la protestul neautorizat al #rezist din Piața Victoriei din data de 10 august 2018. Pîrlog s-a prezentat și la „dezbaterile” organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. După ce a apărut filmul Recorder.

Pe lângă aceste organizații profesionale, din Comitet mai fac parte și ONG-uri #rezist ce provin din „societatea civilă”. Este vorba despre Declic, care a scos activiștii în stradă și a strâns semnături pentru demiterea Liei Savonea de la șefia ÎCCJ, dar și a lui Cătălin Predoiu din Guvern. Declic se mai ocupă, printre altele, și cu blocarea în justiție a marilor proiecte de infrastructură energetică ale României. Celălalt ONG care participă la aceste lucrări este, de asemenea, o organizașie #rezist, pe nume Funky Citizens.

Înalta Curte de Casație și Justiție va tranșa, definitiv, soarta acestui organism

Aceasta este structura comitetului prin care Ilie Bolojan vrea să forțeze modificarea legilor justiției, legi adoptate de către Parlamentul României în anul 2022, pe baza cărora Comisia Europeană a ridicat Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) impus împotriva României.

Legile, așa cum au fost ele aprobate în 2022, au reparat multe dintre „culoarele” prin care acționa binomul Kovesi-Coldea și care lăsau loc la abuzurile din perioada respectivă. Acum, Comitetul, prin propunerile pe care le înaintează, vrea să întoarcă legislația exact în cel mai negru moment al istoriei postdecembriste din acest punct de vedere.

Avocata Silvia Uscov a solicitat în instanță, la Curtea de Apel București, suspendarea executării deciziei prim-ministrului Ilie Bolojan prin care a fost constituit acest comitet. La data de 19 ianuarie 2026, Curtea de Apel București a admis excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei și a respins cererea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

La 22 ianuarie 2026, avocata Silvia Uscov a contestat cu recurs hotărârea Curții de Apel București. Ca intervenienți în favoarea lui Ilie Bolojan, în acest proces, s-au constituit Asociația Forumul Judecătorilor din România, al cărei secretar general este soțul consilierei lui Ilie Bolojan, și Asociația Declic. Recursul a fost înregistrat la 22 ianuarie la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹



