Oamenii președintelui, remunerați „gras” cu mai multe salarii și indemnizații sau pensii, inclusiv speciale. Colecția de consilieri „istorici” ai lui Iohannis, care au sfătuit toți șefii de stat de după 1989

Printre oamenii președintelui îl regăsim pe Ionel Oprișor, în prezent consilier prezidențial și șef al Departamentului Securității Naționale. Oprișor a lucrat încă din ultimul mandat al lui Ion Iliescu, din anul 2003, ca expert în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al Țării, iar în 2005 a fost numit de Traian Băsescu în funcția de consilier al CSAT. Apoi, începând cu data de 6 iunie 2015, Ionel Oprișor a fost numit de Klaus Iohannis în funcția de consilier prezidențial.

Anișoara Anu este, în prezent, consilier prezidențial și șefa Departamentului Constituțional Legislativ al Administrației Prezidențiale. Ea lucrează la Palatul Cotroceni încă din timpul primului mandat al lui Traian Băsescu, fiind numită în 2008 consilier în cadrul Administrației Prezidențiale. În 11 iulie 2022, Klaus Iohannis a numit-o pe Anișoara Ancu în funcția de consilier prezidențial.

Celebra Delia Dinu, consilier prezidențial și șefa Departamentului Protocol, ex-ofițer SPP, a fost numită consilier de stat la Administrația Prezidențială de Traian Băsescu, în 28 august 2012, iar în 1 iulie 2018 a fost numită de Klaus Iohannis în funcția de consilier prezidențial.

La fel de cunoscuta Sandra Pralong, întemeietoarea primului ONG al lui George Soros în România, este consilier de stat la Departamentul pentru Relații cu Românii din Afara Granițelor. Ea a mai fost consilier prezidențial în timpul mandatului lui Emil Constantinescu, între 1998 și 2000, dar a fost numită consilier de stat de Klaus Iohannis în data de 27 august 2015.

Pe aceeași listă îl mai regăsim de Mihai Șomordolea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și secretar al CSAT, care în 2008 a fost numit de Traian Băsescu în funcția de șef al Secretariatului CSAT, iar începând cu data de 9 martie 2015 a fost numit de Klaus Iohannis în funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială.

15 dintre colaboratori lucrează cu președintele din 2014-2015

Din aceeași listă de 19 consilieri de stat și consilieri prezidențiali care lucrează în acest moment la Palatul Cotroceni, 15 au fost numiți de Klaus Iohannis în timpul primului său mandat. Pe lângă cei nominalizați anterior, pe această listă îl regăsim de Cosmin Ștefan Marinescu, consilier prezidențial și șef al Departamentului Politici Economice și Sociale. Acesta a fost, în 2014, consilierul economic al președintelui PNL Klaus Iohannis, iar în data de 22 decembrie 2014 a fost numit în funcția de consilier prezidențial.

Sergiu Nistor este consilier prezidențial și șef al Departamentului Cultură, Culte și Minorități Naționale. El a fost numit în funcție la data de 5 ianuarie 2015. Tot în primul mandat, a fost adusă la Palatul Cotroceni și Daniela Bârsan, actual consilier prezidențial la Departamentul Comunicare Publică. Aceasta a fost numită, inițial, în 1 iunie 2015, consilier de stat, iar în 23 decembrie 2019 a fost numită în funcția de consilier prezidențial.

Tot în primul mandat al lui Iohannis a fost numit și George Vladimir Duhan, actual consilier prezidențial, secretar general al Administrației Prezidențiale. Inițial, a fost numit consilier de stat în 15 ianuarie 2015, după care, în 11 iulie 2018, a fost numit în funcția de consilier prezidențial. În aceeași situație se regăsește și Simona Lavinia Maftei, actualmente consilier prezidențial la Cancelaria Președintelui, numită în 2015 consilier de stat și în 20 iulie 2017, consilier prezidențial. Tot în 2015, Iohannis a angajat-o consilier la Administrația Prezidențială și pe Cătălina Galer, pe care, în data de 1 august 2018, a numit-o consilier de stat la Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă.

Nicoleta Nicolae-Ioana este consilier de stat la Cancelaria Președintelui și în 2014 a fost consilier al președintelui PNL Klaus Iohannis, după care, în 22 decembrie 2014, a fost numită consilier de stat la Palatul Cotroceni. De asemenea, Gabriel Cristian Pișcociu este consilier de stat la Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă - Compartimentul Probleme Cetățenești, numit în funcție de Klaus Iohannis în data de 15 martie 2015.

Celebrul Constantin Dudu Ionescu este consilier de stat la Departamentul Securității Naționale - director al Oficiului de Informații Integrate, numit în funcție la data de 23 februarie 2015. Lenuța Cobuz este consilier de stat la Cancelaria Ordinelor și a fost numită, inițial, consilier la Administrația Prezidențială în anul 2015, după care la data de 19 martie 2024 a fost „unsă” consilier de stat. Nu în ultimul rând, Diana Loreta Păun, actual consilier prezidențial, șefă a Departamentului de Sănătate Publică de la Administrația Prezidențială, a fost numită de Klaus Iohannis, în 2015, în funcția de consilier de stat, iar în data de 23 decembrie 2019, în funcția de consilier prezidențial.

Alții, aduși după ce a recâștigat alegerile, în 2019

Există și câțiva consilieri la Cotroceni numiți de Klaus Iohannis după ce a preluat al doilea mandat de președinte al României.

În această situație îl regăsim pe George Gabriel Bologan, numit în data de 6 februarie 2024 în funcția de consilier prezidențial și de șef al Departamentului de Politică Externă.

De asemenea, Alexandra Maria Bocșe a fost numită, în data de 1 septembrie 2020, în funcția de consilier de stat la Departamentul Climă și Sustenabilitate,

Lista se încheie cu Mariana Costea, numită de Klaus Iohannis, în data de 8 aprilie 2024, în funcția de consilier de stat la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Anterior, Mariana Costea a fost angajată, în 2021, la Secretariatul General al Președinției României.

Muncesc pe brânci, dar nu doar pentru Președinție. Unii își permit să lucreze și la Chișinău

Studiindu-le declarațiile de avere la zi, „Jurnalul” a descoperit că opt dintre cei 19 consilieri prezidențiali și consilieri de stat de la Palatul Cotroceni au cumulat, în ultimul an fiscal, mai multe venituri de natură salarială de la stat. Spre exemplu, George Gabriel Bologan a încasat, în 2023, o indemnizație de consilier prezidențial în sumă de 16.827 de lei pe an de la Administrația Prezidențială, un salariu de la Ministerul Afacerilor Externe în sumă de 46.626 de euro pe an și 2.661 de lei din predare la Universitatea de Vest din Timișoara.

Consilierul prezidențial Ionel Oprișor a încasat, în anul fiscal 2023, un salariu de la Palatul Cotroceni de 153.312 lei pe an, la care se adaugă o pensie de 192.000 de lei pe an. În total, Ionel Oprișor a „produs”, anul trecut, 345.312 lei pe an, adică 28.667 de lei pe lună (5.872,7 euro). Soția sa, Rodica Oprișor, a realizat venituri din pensii, de 24.000 de lei pe an.

Cosmin Ștefan Marinescu a fost remunerat, anul trecut, cu 106.758 de lei pe an de Academia de Studii Economice (ASE) și cu 153.312 lei pe an de Administrația Prezidențială. În total, a ajuns la venituri de 260.070 de lei pe an, adică de 21.672,5 lei pe lună (4.423 de euro). Soția, Andreea, a realizat venituri salariale de la EximBank de 195.948 de lei pe an.

Două cazuri ieșite din comun

Cea mai interesantă declarație de avere este cea a consilierului prezidențial Diana Loreta Păun (FOTO 1). Acesta a încasat, în 2023, de la Administrația Prezidențială venituri salariale de 170.352 de lei pe an, la care se adaugă un salariu de 108.606 lei pe an de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, o indemnizație de 11.898 de lei pe an în calitate de membru al Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, venituri de 989 de lei pe an din predarea unor cursuri la Universitatea Ovidius din Constanța, o indemnizație de 17.875 de lei pe an în calitate de coordonator științific al Ordinului Medicilor Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și un salariu de 124.732 de lei pe an de la Institutul Național C.I. Parhon. Trăgând linie, veniturile încasate de la stat de consilierul prezidențial Diana Loreta Păun în anul 2023, s-au ridicat la 434.435 de lei pe an, adică la 36.202,92 de lei pe lună (7.388,4 euro).

Soțul, Sorin Constantin Păun, a încasat, tot în 2023, 140.725 de lei pe an de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, 124.906 lei pe an de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și 28 de lei de la ANAF.

Tot cu venituri cumulate de la stat figurează și consilierul prezidențial Sergiu Nistor (FOTO 2), care, în 2023, a încasat de la Administrația Prezidențială un salariu de 153.312 lei pe an și de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism o leafă de 117.029 de lei pe an. În total, 270.341 de lei pe an, adică 22.528,42 de lei pe lună (4.597,64 de euro). Însă Nistor nu s-a mulțumit doar cu atât. A mai încasat de la stat - e drept, de la un alt stat - un salariu anual de 31.616,04 lei moldovenești, ca profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău.

Pensii militare, pensii speciale și alte onorarii

Lista nu se oprește aici, Mihai Șomordolea scrie în declarația sa de avere că, în anul fiscal 2023, a încasat un salariu de la Administrația Prezidențială de 116.808 lei pe an, la care se adaugă un salariu de la Ministerul Apărării Naționale de 113.372 de lei pe an, o indemnizație de 4.760 de lei pe an ca profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare și o indemnizație de 4.446 de lei pe an ca profesor asociat la Universitatea Tehnică Militară. Adunate, acestea dau 239.386 de lei pe an, adică 19.948,83 de lei pe lună (4.071,2 euro). Soția, Dorina, a încasat un salariu de 166.935 de lei pe an de la Spitalul Militar de Urgență și încă 10.226 de lei pe an, ca antreprenor.

Mai departe, Constantin Dudu Ionescu a cumulat, anul trecut, trei venituri de la stat, în sumă totală de 297.907 lei pe an, adică 24.825,6 lei pe lună (5.066,4 euro). Concret, a încasat o indemnizație de la Administrația Prezidențială în sumă de 117.248 de lei pe an, la care se adaugă pensia de vechime de 126.797 de lei pe an, precum și pensia specială de la Camera Deputaților în cuantum de 53.862 de lei pe an. Soția sa este angajată la Banca Transilvania, de unde a ridicat un salariu secretizat în această declarație de avere. Însă doamna Ionescu a mai încasat de la Banca Transilvania, de la BRD și de la Transgaz dividende de 6.130 de lei, la care se adaugă pensia de la stat de 127.000 de lei pe an.

Lenuța Cobuz a ridicat de la Administrația Prezidențială o leafă anuală de 109.673 de lei, la care se adaugă o pensie militară de 65.572 de lei pe an și o indemnizație de la CNAS de 2.516 lei pe an. În total, 177.761 de lei pe an, adică 14.813,42 de lei pe lună (3.023,15 euro). Soțul, Ionel Cobuz, a fost salarizat, anul trecut, cu 58.934 de lei pe an de Primăria Cornetu și a încasat o pensie de 31.674 de lei pe an.

Au rude angajate în funcții importante

Există, de asemenea, patru consilieri de la Palatul Cotroceni care au partenerii de viață angajați în funcții interesante la stat. Primul caz este al Marianei Costea, care a încasat, în 2023, de la Administrația Prezidențială o leafă anuală de 102.018 lei, iar soțul, Daniel Costea, a fost salarizat cu 61.380 de lei de către Societatea de Transport București.

Gabriel Cristian Pușcociu a încasat, de asemenea, de la Cotroceni, o leafă de 115.507 lei pe an, în timp ce soția sa, Mioara, a realizat venituri salariale de 67.289 de lei pe an de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Nicoleta Nicolae-Ioana a primit de la Palatul Cotroceni o leafă de 116.808 lei pe an, iar soțul, Mihai Alexandru Cacoveanu, a încasat 78.042 de lei pe an în calitate de consilier la Consiliul Județean Ilfov.

De asemenea, Simona Lavinia Maftei a încasat o leafă de la Administrația Prezidențială de 152.731 de lei pe an, precum și chirii de 13.680 de lei, în timp ce soțul, Dănuț Maftei, a încasat 38.562 de lei în baza unui contract de muncă încheiat cu Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, la care se adaugă 6.711 lei pe an dintr-un proiect derulat cu aceeași instituție, și o pensie militară de 88.080 de lei pe an.

Și, iată cum din 19 consilieri prezidențiali și consilieri de stat ai lui Klaus Iohannis, în 2023, doar șase au trăit exclusiv din leafa primită de la Palatul Cotroceni. Este vorba despre Anișoara Ancu, George Vladimir Duhan, Delia Dinu, Daniela Bârsan, Alexandra Maria Bocșe și Cătălina Galer. Indemnizația încasată de aceștia variază de la 153.593 de lei pe an, la 115.717 lei pe an.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹