Scandalul „Bilele lui Nicușor”. Controverse majore cu privire la ultimele afaceri, pe bani publici, puse la cale de Primăria Capitalei

Demonstrația a fost făcută publică la cinci luni de la încheierea unui contract, prin licitație, la un preț mult mai mare decât cel practicat de producătorul care execută respectiva demonstrație. Dezvăluirea a fost făcută, vineri seară, de Adrian Ursu, în cadrul emisiunii „Exces de putere”, la Antena 3. A doua afacere controversată constă în licitația pentru achiziția a 100 de autobuze electrice, contestată nu de unul, ci de doi operatori înscriși în cursă, care acuză inserarea în caietul de sarcini a unor criterii ce par a fi făcute cu dedicație.

Pe data de 2 februarie, Nicușor Dan a postat, pe contul său personal de Facebook, un anunț conform căruia, „pentru a preveni incendiile în cele 19 spitale bucureștene administrate de Primăria Capitalei, am hotărât să folosim bile extinctoare. ASSMB a cumpărat 3.792 de bile extinctoare, care se autoactivează în contact cu flacăra deschisă și sting focul. Am semnat recepția pentru aceste produse, care au o garanție de 5 ani, iar ele au fost deja distribuite și montate”. Conform aceleiași postări, „bilele extinctoare sunt automate și autonome, nu conțin substanțe periculoase pentru sănătate sau pentru mediu, nu afectează aparatura medicală, nu depind de surse de alimentare cu energie și nu au nevoie de senzori speciali, având o suprafață de acțiune de circa 4 metri pătrați”. Textului îi este atașat un clip demonstrativ, cetățenii fiind invitați să urmărească modul în care funcționează aceste dispozitive pentru stingerea incendiilor.

Prima neconcordanță dintre informațiile furnizate de Nicușor Dan și documentele care au legătură cu această achiziție constă în numărul bilelor extinctoare cumpărate. Dacă edilul Capitalei vorbește de 3.792 de bile, în anunțul de atribuire publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) este vorba despre 3.762 de bile, cu 30 mai puține. Aceeași cantitate este prevăzută și în caietul de sarcini întocmit, la data de 19 mai 2021, sub semnătura directorului tehnic al ASSMB, Ionuț Răzvan Păturică, a șefului Serviciului Administrativ, Constantin Oprea, și a inspectorului de specialitate Simona Radu.

Potrivit aceluiași anunț de atribuire, aflăm că este vorba despre furnizarea de dispozitive automate de stingere a incendiilor, cu diametrul cuprins între 150 și 154 de milimetri, tip bilă, pentru care ASSMB a organizat o licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț. Din care prețul oferit cântărind 80 la sută, iar timpul de livrare, 20 de procente. Durata contractului, prevăzută în documentația de atribuire, este de patru luni.

Trei companii au depus oferte, dintre care doar două au fost considerate conforme. În final, Administrația Spitalelor și Dispozitivelor Medicale a selectat oferta companiei SC Black Vision SRL, încheind cu aceasta, în data 6 septembrie 2021, contractul nr. 23927/2021, în valoare de 2.768.160 de lei fără TVA.

Dincolo era mai ieftin. Dincolo, la producător

Black Vision SRL, compania care a vândut Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București aceste bile, este, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), înființată la Râșnov, județul Brașov, în data de 28 septembrie 2010. Are un singur acționar și administrator, în persoana Iulianei Ftodiev, născută la Piatra Neamț și domiciliată în Brașov.

Iuliana Ftodiev a intrat, în aprilie 2014, în acționariatul unei alte companii, pe nume SC One Call Services SRL, cu sediul în Galați, deținută, la acel moment de Oana Cosereanu și Ionuț Ciprian Posirca, aceștia din urmă cesionându-i Iulianei Ftodiev toate părțile sociale. De asemenea, același asociat unic al SC Black Vision SRL este fondatoarea unei alte firme, SC Black Lemons SRL, firmă care a fost cesionată, în 17 februarie 2021, unui cetățean pe nume Paul Șovăială, din Brașov.

Interesant este că bilele antiincendiu pe care SC Black Vision SRL le-a vândut Primăriei Capitalei sunt produse de compania Elide Fire Ball Pro Co LTD Thailanda și sunt importate și distribuite în România de SC Ferplast SRL din Galați. Pe site-ul propriu al Elide Fire Ball Pro Co LTD, prețul unei astfel de bile este de 129 de dolari. Ceea ce înseamnă 112 euro bucata. Probabil că, în cazul unor cantități mari, prețurile sunt negociabile.

Acum, calculând, aflăm că, inițial, pentru achiziția a 3.762 de astfel de bile, ASSMB era dispusă, potrivit anunțului de participare la licitație, să cheltuiască 2.844.000 de lei fără TVA, adică 3.384.360 de lei cu TVA inclusă. Ceea ce înseamnă un preț per bilă de 899,62 de lei (183,6 euro).

Contractul a fost atribuit SC Black Vision SRL pentru un preț de 2.768.160 de lei fără TVA, adică 3.294.110,4 lei cu TVA inclusă, Primăria făcând o economie totală față de cheltuiala estimată inițial de 90.249,6 lei. Chiar și așa, costul final al unei bile antiincendiu cumpărată în baza acestui contract ajunge 875,63 de lei cu TVA, ceea ce înseamnă 178,7 euro, față de 112 euro cât este prețul producătorului.

Chinezii și indienii vând astfel de produse la prețuri de 5 – 12 euro bucata

Interesant este faptul că pe contul de Facebook al lui Nicușor Dan, edilul Capitalei a făcut, pe data de 2 februarie 2022, anunțul achiziției acestor bile, atașând și un filmuleț de prezentare a modului în care acționează dispozitivele respective, preluat chiar de pe site-ul de prezentare al producătorului Elide Fire Ball Pro Co LTD Thailanda. Ceea ce demonstrează că municipalitatea a avut la îndemână toate informațiile cu privire la prețul practicat de acesta pentru dispozitivele respective.

De altfel, pe piața asiatică, există oferte și mai avantajoase. Spre exemplu, pe un portal de afaceri chinezesc, astfel de bile se comercializează cu prețuri cuprinse între 5 și 7 dolari SUA, la o comandă minimă de 2.000 de bucăți. Pe piața indiană, un set de șase bile automate antiincendiu se vinde cu 6.279 de rupee, adică 73,5 euro.

Revenind la demonstrația postată de Nicușor Dan, în clipul publicat pe pagina sa de Facebook, vedem că aceste bile se declanșează în momentul în care sunt aruncate în foc, nu înainte de a se porni incendiul, ci după. Ele se declanșează la contactul cu flacăra sau când se simte miros de fum. Dispozitivele nu previn incendiile, ci ajută doar la stingerea lor.

SC Black Vision SRL, câștigătorul contractului atribuit de ASSMB, figurează pe portalul Ministerului Finanțelor Publice cu un bilanț mai mult decât interesant, pentru anul fiscal 2020. Cifra de afaceri netă a fost de 1.777.127 de lei, a realizat venituri totale de 1.802.962 de lei și a făcut cheltuieli practic insesizabile - 39.275 de lei. Profitul net realizat este de 1.745.732 de lei, în condițiile în care societatea respectivă funcționează cu doi angajați, potrivit sursei citate. Din același bilanț, aflăm că SC Black Vision SRL se ocupă cu „activități de reanalizare a softului la comandă (software orientat clienți)”.

Licitația pentru cele 100 de autobuze electrice, contestată. Doi operatori susțin că este vorba de o afacere cu dedicație

A doua afacere care „miroase” la Primăria Capitalei este achiziția a 100 de autobuze electrice. În 14 decembrie 2021, municipalitatea a scos la licitație un contract estimat la 304.650.300,7 lei fără TVA, pentru achiziția acestor autobuze, dar și a infrastructurii de încărcare necesare acestora. Conform documentației de atribuire, autobuzele electrice trebuie să fie noi, din gama 12 metri (12000 +/- 350 milimetri), cu tracțiunea complet electrică, realizată autonom, prevăzute cu sistem reîncărcabil de stocare a energiei electrice.

În caietul de sarcini este prevăzută o condiție care a determinat doi ofertanți să ceară suspendarea licitației. Este vorba despre existența bateriilor de acumulatori și a unor supercapacitori, care se adaugă unei infrastructuri de încărcare lentă, aferentă fiecărui autobuz. Mai mult, podeaua autobuzului trebuie să fie complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului, autobuzul trebuie să fie prevăzut cu trei uși duble și cu aer condiționat în salonul de călători. Vehiculele sunt destinate transportului urban de călători în municipiul București și zona limitrofă, iar termenul de livrare impus, conform anunțului de participare, este de patru luni de a data semnării contractului.

La finalul lunii ianuarie, companiile Solaris Bus & Coach SP Z.o.o. din Polonia și Anadolu Automobil Rom SRL Ciolpani au formulat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor două contestații în care acuză Primăria Capitalei de faptul că limitează libera concurență.

Mai exact, polonezii de la Solaris cer, prin intermediul Corina Popescu Law Office, eliminarea din documentația de atribuire a cerinței privind sistemul de stocare a energiei electrice cu baterii și supercapacitori. În acțiunea înaintată CNSC, se arată că „există probabil un potențial ofertant – posibil singurul care îndeplinește condiția de a putea oferta un asemenea autobuz electric dotat cu un pachet de baterii de aproximativ 250 Kw, care să asigure o autonomie de 200 de kilometri între două încărcări succesive”. Mai mult, contestatarii arată că își întemeiază afirmația pe „informațiile din piață, din care rezultă caracterul rarisim al folosirii supercapacitorilor în cazul autobuzelor electrice, de unde rezultă și inexistența certificatelor de omologare pentru asemenea produse”.

La rândul lor, reprezentanții Anadolu, prin casa de avocatură Mușat și Asociații, arată că „criteriile din caietul de sarcini sunt restrictive, în sensul că pot fi îndeplinite doar de un număr limitat de operatori economici sau că există riscul ca produsele unui anumit operator să fie favorizate, creându-se astfel obstacole nejustificate față de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici”. Și în această contestație se reclamă cerința prin care se impune echiparea autobuzelor cu supercapacitori.

Cele două companii cer suspendarea procedurii de licitare până la soluționarea acestor contestații. Reamintim că termenul-limită pentru depunerea ofertelor era inițial 25 ianuarie 2022, conform informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), însă acesta a fost prelungit până la 9 februarie. De asemenea, trebuie precizat că în vara anului 2021, Consiliul General al Municipiului București a aprobat majorarea finanțării unor proiecte privind achiziția acestor autobuze, de la 480.000 de euro fără TVA, la 620.295 de euro fără TVA pentru fiecare astfel de vehicul.

