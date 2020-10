Cu ce averi pleacă marii învinși de la alegerile locale, dar cu ce averi preiau mandatele câștigătorii

Alegerile din 27 septembrie au însemnat, pentru unii dintre cei mai importanți ocupanți de fotolii în administrația publică locală, o lovitură neașteptată, carierele lor fiind întrerupte după mulți ani de “domnie”. Este cazul lui Nicolae Robu, de la Timișoara, al lui George Scripcaru, de la Brașov, al lui Cătălin Nicula, de la Bacău, dar și al lui Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, toți pierzându-și mandatul. “Jurnalul” a centralizat averea cu care fiecare dintre aceștia pleacă acasă, însă a luat la mână și averile cu care intră în mandat cei care i-au învins. Cine este mai bogat – nou ales sau vechiul administrator de oraș sau de județ? Spre deosebire de ceilați perdanți, Nicolae Robu pare a fi, conform declarației de avere pe care a depus-o recent, mult mai bogat decât noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz. Spre deosebire de George Scripcaru, de la Brașov, care pare a avea mai puțină avere decât USR-istul Allen Coliban. Primul iese din mandat cu datorii, la fel ca și primarul învins al Bacăului, Cosmin Necula. În schimb, la București, încă se așteaptă răspunsurile noului primar general, în legătură cu donațiile substanțiale primite direct în cont, în timpul mandatului de parlamentar.

Învingătorul din alegerile pentru Primăria Municipiului Timișoara, germanul Dominic Fritz, de la USR, pare sărac în comparație cu Nicolae Robu, de la PNL, pe care l-a detronat în seara zilei de 27 septembrie 2020. Conform declarației de avere depusă de Dominic Franz, în calitate de candidat. Aflăm că acesta deține, la Timișoara, un apartament în suprafață de 65 de metri pătrați. Germanul nu deține mașini sau bijuterii. însă are în conturi și depozite 17.600 de euro și 1.500 de lei.

În schimb, are foarte multe investiții făcute la companii nemțești. Valoarea investițiilor se ridică la 41.271,76 de euro, Astfel, Dominic Fritz deține 8 participații, în valoare de 1.300,96 de euro, la Visa Inc., o participație, în valoare de 1.423.4 euro, la Booking Holdings, 13 participații, în valoare de 4.729,8 euro, la Vontobel Clean Technologies, 60 de participații, în valoare de 2.463,9 euro, la Siemens Healt Inteers, 10 participații, în valoare de 1.027,5 euro, la Biersdrof AG, 30 de participații, în valoare de 12.684 euro, la Netflix Inc., 73 de participații, în valoare de 1.063,6 euro, la DT Telekom AG, 11 participații, în valoare de 1.099,5 euro, la Allianz, 7 participații, în valoare de 1.440,2 euro, la Amgen Inc., 65 de participații, în valoare de 1.421 de euro la Infinion Tech AG și 3 participații, în valoare de 2.661 de euro, la Samsung. La acestea se adaugă un împrumut acordat către Kapilendo, de 6.600 de euro.

Proaspătul ales primar al Timișoarei a realizat, anul trecut, venituri totale de 41.000 de euro în calitate de consilier a cabinetului fostului președinte al Germaniei, Horst Kohler. Interesant este faptul că suma investită în acțiuni este mai mare cu 271,67 de euro decât veniturile realizate. Mai mult, Dominic Fritz arată că a mai încasat 8.800 de lei drept chirie pe apartamentul pe care îl deține în Timișoara.

Liberalul Robu îl surclasează la imobiliare pe germanul Fritz

Spre deosebire de tânărul viitor edil, liberalul Nicolae Robu, unul dintre marii învinși de la scrutinul electoral din 27 septembrie, este un adevărat latifudiar. Din declarația de avere a acestuia, aflăm că a moștenit, anul trecut, 19 terenuri agricole, în suprafață totală de 124.666 de metri pătrați, și două terenuri intravilane, în suprafață de 4.316 metri pătrați. Toate aceste terenuri se află în localitatea timișeană Bocsig. La capitolul clădiri, Robu îl surclasează net pe Fritz, el deținând, în Timișoara, două apartamente, dintre care unul cumpărat în 1991, în suprafață de 94 metri pătrați, iar al doilea, în suprafață de 85 metri pătrați, cumpărat în anul 2004. Nicolae Robu deține, însă, și două case, dintre care una de 250 de metri pătrați, iar a doua, cu anexe, fără să fie declarată suprafața, ambele moștenite, anul trecut, în localitatea Bocsig.

Fostul edil al municipiului Timișoara mai declară și proprietatea asupta a trei mașini, dintre care un Cielo, din 2003, un Renault Laguna 2, din 2001, și un Renault Latitudine (achiziționat second hand), fabricat în anul 2013. De asemenea, Nicolae Robu mai deține, în conturi bamcare, suma de 16.876 de lei.

La capitolul venituri, liberalul a încasat, în ultimul an fiscal, o indemnizație de primar de 167.268 de lei, la care se adaugă 278.786 de lei ca profesor universitar și 9.291 de lei ca membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România. Soția lui Nicolae Robu a realizat venituri în cuantum de 4.315 lei ca profesor de școală, la care se adaugă o pensie de 29.696 de lei. Robu a mai realizat și venituri din chirii în cuantum de 10.616 lei. În total, veniturile pe ultimul an fiscal al familiei lui Nicolae Robu s-au didicat la 499.972 de lei (aproximativ 105.000 de euro), mai mult decât dublu față de Dominic Fritz.

Scripcaru pleacă din funcție cu datorii. Coliban, deținător de moșteniri

O altă localitate importantă unde, la alegerile din 27 septembrie, s-a întâmplat un fapt mai puțin obișnuit, este municipiul Brașov, unde liberalul George Scripcaru a fost învins, la vot, de USR-istul Allen Coliban.

Allen Coliban a ocupat funcția de senator, din partea USR, iar, conform declarației sale de avere, rezultă că acesta nu deține terenuri. În schimb, a moștenit, în anul 2002, un luciu de apă, în suprafață de 207 metri pătrați. Moștenirea din anul 2002 mai constă într-o casă, în Brașov, în suprafață de 150 de metri pătrați, și într-un apartament, tot la Brașov, în suprafață de 45 de metri pătrați.

Noul edil ales al Brașovului declară că deține un autoturism Volskwagen T4, fabricat în anul 1994. Allen Coliban a realizat, în ultimul an fiscal, venituri în cuantum de 132.264 de lei, în calitate de senator al României.

Liberalul George Scripcaru, edil cu mandate multiple la Brașov, înfrânt la scrutinul din 27 septembrie, pare să părăsească funcția cu probleme financiare. Conform declarației de avere depusă anul acesta, Scripcaru deține un teren, în suprafață de 1.075 metri pătrați, și o casă de locuit, de 350 metri pătrați, ambele achiziționare în anul 2006, pe numele soției. Liberalul nu are mașini, nu are bijuterii, nu are conturi bancare. În schimb, are datorii de 355.000 de lei, scadente în anul 2036.

La capitolul venituri realizate în ultimul an fiscal, George Scripcaru notează indemnizația de primar al municipiului Brașov, în cuantum de 155.704 lei, la care se adaugă salariul soției sale, angajată la o companie din Ghimbav, în cuantum de 24.073 de lei.

PSD-istul Necula, din Bacău, mai sărac decât USR-istul care l-a învins

Și la Primăria municipiului Bacău a avut loc, la alegerile din 27 septembrie, o rocadă. De data aceasta, între un USR-ist și un social-democrat. Lucian Daniel Stanciu-Viziteu l-a învins, la urne, pe primarul Cosmin Necula.

Lucian Daniel Stanciu-Viziteu intră în pâinea de edil al Bacăului cu un teren extravilan în Agapia, județul Neamț, cumpărat în 2008, în suprafață de 2.200 metri pătrați, la care se adaugă două terenuri intravilane în comuna Sărata, județul Bacău, ambele dobândite în anul 2019, dintre care unul de 1.075 metri pătrați, iar al doilea de 414 metri pătrați.

USR-istul deține patru proprietăți imobiliare. Este vorba despre un apartament în Bacău, în suprafață de 94,93 metri pătrați, și de altul în București, în suprafață de 61,8 metri pătrați, ambele moștenite în anul 2012. La care se adaugă două case în comuna Sărata, dintre care una de 101 metri pătrați, iar a doua, de 33 metri pătrați, ambele cumpărate în anul 2019. Noul primar circulă cu un autoturism Opel Astra G, fabricat în anul 2002.

Stanciu-Viziteu declară conturi bancare, deschise între 2013 și 2014, în care a economisit 32.769 de euro și 69.000 de lei. La capitolul venituri realizate în ultimul an fiscal, acesta arată că a încasat, de la Camera Deputaților, o indemnizație de 210.036 de lei, la care se adaugă 34,981 de lei de la CN Transelectrica SA.

Primarul PSD, învins de USR-ist, Cosmin Necula, este mult mai sărac decât contracandidatul său. Din declarația de avere a acestuia, rezultă că deține un apartament, achiziționat în anul 2009, în suprafață de 75 de metri pătrați, și un autoturism Skoda, fabricat în 2019, pe care l-a achiziționat dând la schimb o altă mașină și prin credit auto de 101.300,41 lei. Pe autoturismul dat la schimb a încasat 15.000 de euro. A mai vândut un teren, pe care a încasat 20.000 de euro.

Cosmin Necula deține, în conturi și depozite bancare, suma de 20.000 de euro și 39.388 de lei. În schimb, are datorii semnificative. Are de restituit, până în anul 2039, 60.000 de euro, prin programul “Prima Casă”, și un credit auto de 149.565,39 lei.

La capitolul venituri, Necula arată că a încasat, ca primar, o indemnizație de 164.268 de lei, iar soția sa, angajată la Prefectura Bacău, a încasat 60.971 de lei.

La Vrancea s-a dat lupta “apartamentelor” vs “mașini”

Una dintre cele mai spectaculoase înfrângeri de la scrutinul electoral care a avut loc în data de 27 septembrie 2020 s-a petrecut în județul Vrancea, pentru Consiliul Județean. Neînvinsul Marian Oprișan a fost “bătut” de liberalul Toma Cătălin Dumitru.

Acesta din urmă are o declarație de avere impresionantă, din care rezultă că deține, la Jariștea, un teren agricol, în suprafață de 13.000 de metri pătrați, și un teren forestier, în suprafață de 7.500 de metri pătrați, ambele moștenite în anul 2003. La care se adaugă un teren intravilan, în suprafață de 7.000 de metri pătrați, cumpărat în anul 2015.

Toma Cătălin Dumitru mai are o casă, cumpărată în 2015, cu suprafața de 224.86 metri pătrați. Noul președinte al Consiliului Județean Vrancea a mai moștenit un autoturism Dacia 1304, fabricat în anul 2000, dar circulă cu un autoturism Volkswagen Touareg, fabricat în anul 2019. Anul trecut, Dumitru a vândut un tractor și un Passat, pe care a încasat 97.000 de lei. Șeful ales al județului Vrancea intră în mandat cu datorii de 120.186 de lei, scadente în 2023, la Porsche Bank. În ceea ce privește veniturile realizate în ultimul an fiscal ale lui Toma Cătălin Dumitru, acestea se ridică la 137.256 de lei, încasați în calitate de senator, și 15.000 de lei din agricultură.

Rivalul său, social-democratul Marian Oprișan, părășește șefia Consiliului Județean Vrancea cu un teren agricol în comuna Vilturi, pe care îl deține din 2000, în suprafață de 7.500 metri pătrați, și cu un teren intravian, la Focșani, achiziționat în 2018, în suprafață de 151 metri pătrați. Marian Oprișan mai declară patru proprietăți, constând în apartamente la Focșani, dintre care unul de 81,22 metri pătrați din 1990, unul de 81 metri pătrați din 2018, unul de 78,64 metri pătrați din 1995 și unul de 70 metri pătrați din 2018.

Marian Oprișan mai deține un autoturism Audi, fabricat în anul 2004, și are un depozit bancar, din 2007, în care a economisit 255.494,69 lei. Fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea are o datorie, la persoana fizică Lucia Gherarde, de 51.466,12 euro. În ultimul an fiscal, Marian Oprișan a realizat venituri, în calitate de președinte al CJ Vrancea, de 164.268 de lei.

GIP: Nicușor Dan refuză în continuare să răspundă în legătură cu donațiile primite

Grupul de Investigații Politice (GIP) a dezvăluit, în urmă cu o lună, faptul că Nicușor Dan, ales, ulterior, în funcția de primar general al Capitalei, a secretizat donații de 50.000 de euro, primite direct în contul său, în perioada în care îndeplinea funcția de deputat în Parlamentul României. GIP revine cu câteva întrebări la noul edil al Bucureștiului. Mai exact, se dorește a se afla de la cine a primit, între 2017 și 2019, ani neelectorali, cadouri în bani de peste 50.000 de euro? Cum se face că a primit în 2018 o donație mai mare decât indemnizația sa de deputat pe tot anul? Pentru ce a primit acești bani? Ce alt politician din România mai primește, pe persoană fizică, zeci de mii de euro în bani? Ce ar fi făcut DNA dacă vreun alt parlamentar ar fi declarat că a primit cadou peste 50.000 euro, într-o perioadă în care nu participa la vreo competiție electorală?

Reamintim că, între 2017 și 2019, Nicușor Dan a primit donații de 241.000 lei (peste 50.000 euro), potrivit declarațiilor sale de avere. Suma reprezintă 70% din indemnizațiile primite de el în calitate de deputat. Într-un singur an, 2018, Nicușor Dan a încasat o donație de 130.000 lei, mai mare cu 10.000 de lei decât veniturile încasate de el în acel an ca deputat. În prezent, la DNA există depusă o plângere penală pe numele lui Nicușor Dan, plângere care vizează, printre altele, și aceste aspecte.