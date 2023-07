Milionari din salariu + pensie. Cine sunt judecătorii CCR care au câștigat, în 2022, venituri lunare de peste 14.000 de euro

Cel mai bine plătit reprezentant al Curții Constituționale, în anul 2022, a fost chiar actualul președinte al instituției, judecătorul Marian Enache, potrivit declarației de avere pe care acesta a completat-o și depus-o la data de 7 iunie 2023. Conform acestui document, Marian Enache a realizat, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022, venituri salariale de la Curtea Constituțională în sumă de 374.725 de lei pe an, adică 31.227,1 lei pe lună.

Președintele CCR a cumulat această leafă cu pensiile pe care le încasează de la Casa de Pensii a Sectorului 6 și de la Casa de Asigurări a Avocaților, în cuantum 438.965 de lei pe an, adică 36.580,42 de lei pe lună, pensii care s-au cumulat, la rândul lor, cu pensia specială de fost parlamentar pe care a încasat-o de la Camera Deputaților, în sumă de 55.536 de lei pe an (4.628 de lei pe lună). Judecătorul CCR a mai realizat, anul trecut, venituri din drepturi de autor de la Editura CH Beck de 1.260 de lei.

Trăgând linie și adunând, rezultă un venit, pe anul 2022, de 870.486 de lei, adică 72.540,5 lei pe lună (14.804,2 euro).

Pe locul al doilea în acest clasament o regăsim pe celebra Livia Doina Stanciu, ex-președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu venituri realizate în anul 2022 de 838.588 de lei. Judecătoarea a încasat, de la Curtea Constituțională, un salariu anual de 372.323 de lei, adică 31.027 de lei pe lună, la care se adaugă pensia de fost magistrat, în cuantum de 461.880 de lei pe an (38.490 de lei pe lună). Livia Stanciu a mai încasat 4.285 de lei, reprezentând diferențe salariale restante de la Înalta Curte de Casație și Justiție. În total, ea a realizat, în fiecare lună a anului trecut, venituri de 69.882,3 lei, adică 14.261,7 euro.

Și codașii „podiumului” au încasat între 700.000 și 820.000 de lei pe an

„Medalia de bronz” ajunge la judecătorul Curții Constituționale Varga Attila. Potrivit declarației de avere completată la data de 13 iunie 2023, anul trecut, magistratul a încasat o leafă de la CCR de 290.640 de lei pe an, adică 24.220 de lei pe lună. Această leafă se cumulează însă cu pensia de serviciu, plătită de Casa Teritorială de Pensii Satu Mare, în cuantum de 420.000 de lei pe an, adică 35.000 de lei pe lună.

Varga Attila a mai încasat, în calitate de conferențiar universitar, suma de 48.395 de lei pe an de la Universitatea Sapienția din Cluj-Napoca, precum și 834 de lei, ca urmare a unui curs predat la Asociația Mathias Corvinus Collegium. De asemenea, judecătorul CCR a mai realizat venituri anuale de 62.845 de lei (5.237,1 lei pe lună) din drepturi asimilate hotărârilor judecătorești. În total, aceste venituri au ajuns, în 2022, la 822.714 lei pe an, adică 68.559,5 lei pe lună (13.991,7 euro). Soția judecătorului a realizat, anul trecut, suma de 1.900 de lei, de pe urma unor cursuri susținute la Satu Mare.

Locul al patrulea în acest top este ocupat de judecătorul CCR Cristian Deliorga, care a depus, la data de 12 iunie 2023, declarația de avere la zi. Din acest document aflăm că, în 2022, Cristian Deliorga a încasat de la Curtea Constituțională un salariu anual de 283.980 de lei, adică 23.665 de lei pe lună. De asemenea, a mai realizat venituri salariale restante de la Curtea de Apel Constanța în cuantum de 41.384 de lei pe an, respectiv de 3.448,7 lei pe lună.

Aceste venituri s-au cumulat cu pensia de serviciu, încasată în calitate de ex-judecător, de 377.304 lei pe an, adică 31.442 de lei pe lună. Făcând un calcul aritmetic, rezultă că magistratul CCR Cristian Deliorga a realizat, în total, anul trecut, venituri din salarii și pensii de 702.668 de lei pe an, adică 58.555,7 lei pe lună (11.950,13 euro). Soția magistratului, Anca Lavinia Deliorga, a încasat, la rândul ei, o pensie de 33.480 de lei pe an (2.790 lei pe lună).

Noii intrați au venituri de două ori mai mici

În coada acestui clasament, dar foarte bine plătiți, sunt judecătorii mai nou intrați în Curtea Constituțională. Astfel, pe locul cinci se află fosta consilieră prezidențială Elena Simina Tănăsescu, care menționează, pentru anul 2022, venituri salariale de 290.688 de lei pe an (24.224 lei pe lună) încasate de la CCR, precum și venituri de 126.902 lei pe an (19.575,2 lei pe lună) de la Universitatea București. Judecătorarea a mai realizat 7.440 de lei din drepturi de proprietate intelectuală și 2.300 de lei din dobânzi bancare. În total, Elena Simina Tănăsescu a câștigat, în 2022, 427.330 de lei pe an, adică 35.610,8 lei pe lună (7.267,5 euro).

Pe locul șase se află colega Siminei Tănăsescu de la Palatul Cotroceni, actuala judecătoare CCR Mihaela Ciochină, numită la Curte, de Klaus Iohannis, în vara anului trecut. Potrivit declarației de avere datată 13 iunie 2023, Mihaela Ciochină a încasat, în primele 6 luni ale lui 2022, de la Administrația Prezidențială, un salariu de 107.319 lei (17.776,5 lei pe lună), iar în ultimele 6 luni ale lui 2022 a încasat de la Curtea Constituțională un salariu de 157.372 de lei (26.228,7 lei pe lună). Pe lângă aceste sume, a mai încasat și o pensie de 120.000 de lei pe an (10.000 de lei pe lună). În total, veniturile judecătoarei Mihaela Ciochină, în 2022, s-au ridicat la 384.691 lei pe an, adică 32.057,6 lei pe lună (6.542,4 euro).

Penultimul loc al acestui top este ocupat de fostul prim-adjunct al procurorului general al României Dimitrie Bogdan Licu, numit, în vara anului trecut, la CCR, prin votul Parlamentului. În primele șase luni ale lui 2022, Licu a încasat de la Parchetul General o leafă de 131.614 lei (21.935,7 lei pe lună), după care, în următoarele 6 luni a încasat de la CCR un salariu de 157.372 de lei (26.228,6 lei pe lună). De asemenea, Bogdan Licu a mai încasat 10.800 de euro (52.920 de lei) din închirierea unui apartament. În total, anul trecut, veniturile judecătorului CCR s-au ridicat la 341.906 lei pe an, adică 28.492,2 lei pe lună (5.814,7 euro). Soția lui Licu, Maria, a încasat 60.000 de lei pe an de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 67.620 de lei pe an din activități de consiliere psihologică, și 87.000 de lei pe an pensie.

Fostul șef SIIJ, cel mai slab plătit judecător

Clasamentul se încheie cu judecătorul CCR Gheorghe Stan, fost procuror, fost șef al SIIJ. În 2022, Stan a încasat de la Curtea Constituțională o leafă de 279.330 de lei pe an (23.277,5 lei pe lună), la care se adaugă venituri de 4.667 de lei, reprezentând diferențe salariale de la Inspecția Judiciară, și 2.727 de lei reprezentând diferențe salariale de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În total, Gheorghe Stan a realizat, anul trecut, venituri de 286.724 de lei pe an, adică 23.893,7 lei pe lună (4.876,3 euro), fiind cel mai slab plătit judecător care compune actuala Curte Constituțională.

Niciun leu din aceste câștiguri nu apare că a fost investit în bunuri de valoare

Declarațiile de avere și de interese, pe anul 2023, aferente situațiilor financiare din anul 2022 ale judecătorilor Curții Constituționale nu au fost publicate pe site-ul oficial al instanței de contencios constituțional. Documentele, în schimb, din care rezultă veniturile la care am făcut referire, pe larg, mai sus, sunt publicate pe portalul declarațiilor de avere și de interese gestionat de Agenția Națională de Integritate (ANI).

Sumele mult peste medie încasate de acești judecători nu se regăsesc, în schimb, în investiții spectaculoase făcute de aceștia în ultimul an.

Astfel, Livia Stanciu declară că deține un singur apartament, în Galați, cu suprafața de 57,63 de metri pătrați, achiziționat în anul 2022. Iar ca mașini, judecătoarea arată că deține un autoturism Dacia 1310, fabricat în 1999, și un autoturism Matiz E, fabricat în anul 2003. Stanciu mai are în depozitul deschis, în anul 2018, la BRD, economii de 618.663,28 de lei.

Președintele CCR, Marian Enache, arată, în declarația de avere la zi, că are trei terenuri agricole, dispuse în localitatea prahoveană Gorgota, dobândite în 2007, 2008 și 2010, cu suprafața totală de 3.638 de metri pătrați, precum și două terenuri intravilane în Gorgota și Corbeanca, în suprafața totală de 3.804 metri pătrați. Judecătorul nu are case și nici mașini. Are, în schimb, economii personale aflate în posesie (cel mai probabil bani cash) de 326.000 de euro, din anul 2011.

Mihaela Ciochină nu deține nimic în proprietate

Elena Simina Tănăsescu deține în proprietate două apartamente în București, dintre care unul de 84 de metri pătrați din 2005, iar al doilea de 98 de metri pătrați, din anul 2011. Judecătoarea mai declară bijuterii, dobândite în perioada 2000 - 2019, evaluate la 7.000 de euro, iar în conturi și depozite bancare are economii de 363.260 de lei, 109.007 euro și 8.074 de dolari.

Mai departe, aflăm din declarația de avere pe anul 2023 că judecătoarea CCR Mihaela Ciochină nu deține nici terenuri, nici case, nici mașini, nici bunuri de valoare. De asemenea, nu are bani în conturi bancare și nici plasamente sau investiții. Are, în schimb, datorii, contractate în anul 2022, cu scadență în 2027. O datorie este către Raiffeisen Bank, în sumă de 140.000 de lei, iar a doua este către ING Bank, în sumă de 55.000 de lei.

Judecătorul Cristian Deliorga declară că deține 4,4 hectare de teren agricol în Rașova, județul Constanța, din anul 1991. Mai are două apartamente la Constanța, unul de 140 de metri pătrați, cumpărat în 2003, iar al doilea de 70 de metri pătrați, cumpărat în anul 2001. Magistratul conduce un autoturism Mercedes ML, fabricat în 2010. Iar în conturi și depozite bancare are economii de 855.653,99 de lei și 41.489 de euro.

Bogdan Licu are în continuare datorii la afaceristul Tudor Mircea

Cea mai interesantă declarație de avere, din acest punct de vedere, este cea a judecătorului Dimitrie Bogdan Licu. Acesta deține, din 2007, 2.370 de metri pătrați de teren intravilan în Balotești, și 538 de metri pătrați de teren agricol în județul Călărași. Are o casă de locuit în localitatea Balotești, cu suprafața de 250 de metri pătrați, construită în anul 2007, precum și două apartamente în Capitală. Unul de 115 metri pătrați, cumpărat în 2008, iar al doilea de 117 metri pătrați, cumpărat în anul 2018. De asemenea, Bogdan Licu a vândut, în 16 martie 2022, un apartament, pe care a încasat 370.000 de euro.

La capitolul motorizări, judecătorul stă mai mult decât bine. Are două mașini fabricate în anul 2021, luate în leasing. Este vorba despre o Toyota Land Cruiser și o Honda CVR. Fostul procuror are economii în conturi și depozite bancare în cuantum de 99.193 de lei, 10.022 de euro și 11.143 de franci elvețieni. Și în declarația de avere depusă de Bogdan Licu figurează veșnica datorie către omul de afaceri Tudor Mircea, de 100.000 de euro, contractată în anul 2011, cu scadență în anul 2025.

Pasionații de mașini

Judecătorul CCR Varga Attila are mai multe terenuri agricole în Satu Mare (1,5 hectare din 1994, 0,5 hectare din 1996 și 3,5 hectare din 2006), dar și două imobile. Este vorba despre o casă de locuit, din 2006, la Satu Mare, cu suprafața de 240 de metri pătrați, dar și despre o casă de vacanță la Sicasau, Harghita, din 2020, cu suprafața de 140 de metri pătrați. Și domnia sa este pasionat de mașini, deoarece declară că deține un autoturism Opel, fabricat în 2007, precum și două autoturisme Mazda, unul fabricat în 2017, iar al doilea, în 2019. Varga Attila mai deține o colecție de tablouri, dobândită între 1998 și 2022, evaluată la 48.000 de euro, iar în bancă are economii de 138.864 de lei.

Tot pe ultimul loc, și la acest capitol, este judecătorul CCR Gheorghe Stan. Nu are terenuri, nu are case, în schimb are două mașini Audi A6, una fabricată în 2008, iar cealaltă fabricată în 2016. Stan nu are obiecte de valoare, are un depozit de 105.000 de lei la ING Bank și datorii, tot la ING Bank, de 35.000 de lei, scandente în 2032.

Clasamentul este zdrobit de fosta senatoare Laura Scântei, cu venituri de peste un milion de lei, în 2022

În componența actuală a Curții Constituționale regăsim un al nouălea judecător, numit, anul trecut, din partea Senatului României. Este vorba despre fosta senatoare PNL Laura Iuliana Scântei, ex-președinte al Comisiei Juridice a Senatului. Aceasta și-a preluat mandatul la CCR în vara lui 2022, odată cu Bogdan Licu și cu Mihaela Ciochină. Potrivit declarației de avere a Laurei Scântei din 13 iunie 2023, rezultă că aceasta a încasat de la Senat, în primele șase luni ale anului trecut, o indemnizație de parlamentar de 62.470 de lei (10.411,7 lei pe lună), iar în ultimele șase luni ale anului 2022 a încasat de la Curtea Constituțională o leafă de 157.372 de lei (26.288,7 lei pe lună).

Tot în primele șase luni ale anului trecut, înainte de a deveni judecător, Laura Iuliana Scântei a realizat venituri de 835.419,06 lei (139.236,51 de lei pe lună) din activități independente prestate pentru Societatea de Notari Publici Iuliana Scântei și Asociații. Adunând aceste câștiguri, rezultă venituri în 2022 de 1.055.261,06 lei pe an, adică de 87.938,4 lei pe lună (17.945,2 euro).

Iar lucrurile nu se opresc aici. Mai aflăm că judecătoarea CCR a încasat, tot anul trecut, suma de 486.830,75 de lei, reprezentând „rambursare parțială în 2022 a împrumuturilor acordate, în 2020 și 2021, în nume personal către SPN Iuliana Scântei și Asociații, conform Contractului nr. 21 din 24 mai 2022”. De asemenea, Laura Iuliana Scântei a mai încasat 600.000 de lei din cedarea folosinței aporturilor proprii. Mai rezultă că judecătoarea a mai împrumutat SPN Iuliana Scântei și Asociații cu suma totală de 1.822.490,31 de lei.

Fosta senatoare PNL deține două terenuri intravilane în București (unul de 20,06 metri pătrați din 2008 și altul de 24,64 de metri pătrați din 2009), precum și patru apartamente. Trei sunt în Capitală (68,73 de metri pătrați din 2008, 88,53 de metri pătrați din 2009 și 50,03 metri pătrați din 2019), iar al patrulea este în Iași (51,5 metri pătrați din 2010). Laura Iuliana Scântei deține o colecție de ceasuri de mână estimată la 75.000 de euro, bijuterii și accesorii vestimentare de colecție evaluate la 80.000 de euro, precum și tablouri și sculpturi evaluate la 25.000 de euro. În conturi și depozite bancare actuala judecătoare are economii de 322.602.05 lei și 5.109,3 franci elvețieni. Sunt menționate și datorii de 270.000 de franci elvețieni, la Banca Transilvania, respectiv de 150.000 de euro către Vista Bank.