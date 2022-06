De-ale politicienilor, conform declarațiilor de venit: Unul - milionar din acțiuni la companii americane, altul - salarizat de partidul pe care îl conduce  

Spre exemplu, liderul interimar al USR, Cătălin Drulă, a vândut acțiuni la o companie americană, încasând aproape 600.000 de dolari. Chiar și așa, suma investită în pachetul de acțiuni a rămas neschimbată și după vânzarea unora dintre ele – 2,5 milioane de dolari. Un alt exemplu este al liderului UDMR, Kelemen Hunor, vicepremier în Guvernul României, care nu a menționat în declarația de avere veniturile realizate în calitate de deputat. În schimb, el a încasat, în nume propriu, ca vicepremier și de la UDMR, salarii de peste 5.000 de euro lunar. Dan Barna, ex-liderul USR, a plasat în fonduri de investiții și de pensii private peste 1,17 milioane de lei și aproape 60.000 de euro. Iar președintele AUR, George Simion, pare cel mai năpăstuit dintre aleși. Deține doar o mașină, fabricată în anul 2006, nu are economii și a câștigat, anul trecut, doar indemnizația de parlamentar.

Președintele interimar al Uniunii Salvați România, Cătălin Drulă, și-a depus, în data de 12 iunie 2022, la Camera Deputaților, declarația de avere pe anul în curs. La capitolul „Plasamente și Investiții”, acesta arată, printre altele, că deține 80.781 de acțiuni la compania americană Zipline International Inc., în valoare de 2.504.403 dolari SUA. Este exact același număr de acțiuni, în valoare identică, cu cel menționat în declarația de avere pe care Cătălin Drulă a completat-o, în data de 8 octombrie 2021, la eliberarea sa din funcția de ministru al Transporturilor, din Guvernul Cîțu.

Acesta este primul detaliu interesant în legătură cu aceste plasamente, deoarece, în declarația de avere din data de 18 mai 2021, pe care Cătălin Drulă a completat-o în calitate de deputat, acesta menționa posesia a 100.781 de acțiuni la Zipline International Inc. (cu 20.000 de acțiuni mai multe decât în declarațiile de avere din octombrie 2021 și din iunie 2021), însă care aveau, la acel moment, o valoare declarată de 3.527 de dolari SUA (cu 2.499.876 de dolari SUA mai mică decât cea din declarațiile de avere din octombrie 2021 și din iunie 2022).

Tranzacție de 588.810 dolari

Deși, în intervalul 18 mai 2021 (prima declarație de avere de anul trecut) – 8 octombrie 2021 (ultima declarație de avere de anul trecut), Cătălin Drulă a „pierdut” 20.000 de acțiuni la SC Zipline International Inc., nu face nicio referire la vreo tranzacție privind înstrăinarea lor în documentele menționate.

Referirea apare abia în declarația de avere din data de 12 iunie 2022, cea la zi, la capitolul „Venituri realizate, împreună cu familia, în ultimul an fiscal”, unde, la rubrica „Venituri din investiții”, liderul interimar al USR scrie că a încasat suma de 588.810 dolari SUA, ca urmare a vânzării unor acțiuni către Zipline SUA.

Presupunând că aceste acțiuni vândute sunt cele 20.000 de acțiuni care au dispărut între declarațiile de avere ale lui Drulă, completate în 18 mai și 8 octombrie 2021, rezultă că liderul USR ar fi încasat pentru fiecare astfel de acțiune tranzacționată suma de 29,4405 dolari SUA. Înmulțind această valoare nominală cu totalul acțiunilor rămase în portofoliu – 80.781 acțiuni, ar însemna că valoarea întregului pachet deținut la zi ar trebui să fie de 2.378.233,0305 dolari SUA. Însă, Cătălin Drulă menționează în ultima declarație de avere că acest pachet valorează 2.503,403 dolari SUA, cu 125.169,9695 dolari SUA mai mult.

Valoarea acțiunilor deținute la Boeing s-a înjumătățit

Revenind, însă, la documental completat de liderul interimar al USR în 12 iunie 2022, rezultă că acesta deține un teren intravilan, cu suprafața de 1.490 metri pătrați, în Mogoșoaia, județul Ilfov, cumpărat în anul 2014. Nu deține clădiri, are un autoturism marca BMW, fabricat în 2012, nu are bunuri sub formă de metale prețioase sau opera de artă,

Are, în schimb, depozite și conturi bancare în care economisește 51.119 lei, 51.113 euro și 635.213 dolari SUA. Pe lângă cei 2.503.403 dolari SUA investiți în acțiunile la Ziplin International Inc., Drulă mai declară acțiuni de 1.668 de lei la BRD, de 8.008 lei la SIF Moldova, de 2.519 lei la OMV Petrom, de 940 de lei la Transelectrica, de 7.047 lei la Transgaz, de 3.165 de lei la Banca Transilvania și 60 de acțiuni, în valoare de 7.620 de dolari SUA la Boeing. Interesant este că, în declarația de avere completată la 18 mai 2021, valoarea acestor 60 de acțiuni la Boeing era de 15.168 de dolari SUA.

Cătălin Drulă nu figurează cu datorii, iar, în ultimul an fiscal, anterior acestei declarații de avere, a realizat câștiguri de 41.315 lei ca deputat, 115.566 de lei salariu de ministru al Transporturilor, cei 588.810 dolari din vânzarea acțiunilor Zipline și 785 de lei dividende de companiile listate la Bursa de Valori București.

Kelemen Hunor nu și-a trecut indemnizația de parlamentar. În schimb, a încasat 13.150 de lei pe lună de la UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vicepremier în funcție în Guvernul Ciucă, și-a completat declarația de avere, în calitate de deputat în Parlamentul României, în data de 14 iunie 2022. Conform acestui document, la capitolul „Venituri realizate împreună cu familia în ultimul an fiscal”, Kelemen Hunor nu menționează că ar fi încasat indemnizația de parlamentar.

În dreptul său, ca titular al documentului întocmit, sunt menționate două surse de venit. Prima este indemnizația de viceprim-ministru, plătită de Secretariatul General al Guvernului, în cuantum de 157.802 lei pe an (adică 13.150,17 lei pe lună), iar a doua este un salariu plătit de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, în sumă de 151.303 lei pe an (adică 12.608,6 lei pe lună).

Kelemen Hunor este la al șaselea mandat de deputat, începând cu anul 2000. El a fost ales, la data de 6 decembrie 2020, în Circumscripția nr. 21 Harghita, mandatul său fiind validat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 70 din 21 decembrie 2020.

În această calitate, liderul UDNR a completat, la data de 19 iulie 2021, o altă declarație de avere, conform căreia, în anul fiscal anterior, a încasat o indemnizație de deputat de 145.540 de lei pe an (11.878,3 lei pe lună), un salariu de la UDMR de 147.778 de lei pe an (12.314,8 lei pe lună) și indemnizația de vicepremier în Guvernul Cîțu, aferentă lunii decembrie a anului 2020, de 3.720 de lei.

Soția lui Kelemen Hunor, Kelemen Czezar Eva, a câștigat, conform aceleiași declarații de avere din 16 iunie 2022, un salariu de 91.404 lei pe an, de la UDMR.

Deputatul Kelemen Hunor menționează în acest document că deține trei terenuri intravilane, dintre care două la Cluj-Napoca (de 282, respectiv de 215 mp), și unul la Cristuru Secuiesc, de 1.500 mp, la care se adaugă două terenuri agricole, dintre care unul la Cluj-Napoca – de 1.500 mp, iar al doilea la Cristuru Secuiesc, de 711 mp. Liderul UDMR deține trei case de locuit, dintre care două la Cluj-Napoca, cu suprafețele de 119,85 metri pătrați fiecare, și o alta la Cristuru Secuiesc, cu suprafața de 200 metri pătrați. Kelemen Hunor are două mașini – un Ford din 2004 și o Toyota din 2020, deține tablouri în valoare de 6.000 de euro și are în conturi și în depozitele bancare 399.779 de lei și 3.996 euro.

Dan Barna investește într-un tablou și în pensii private

Ex-liderul USR și ex-vicepremier în Guvernul Cîțu, Dan Barna, vine și el cu o declarație de avere interesantă, completată în 14 iunie 2022. El susține, printre altele, că deține un „tablou floral, cu personaj feminin Fikl”, pe care l-a dobândit… în rate. În dreptul anului intrării în posesia tabloului, Barna scrie „2020 – 2022”. Valoarea obiectului este de 8.500 de euro.

Dan Barna are la NN L International Romanian Bond, la NN L Global Equity Opportunities, la NN L International Romanian Equity, la NN L Patrimonial Balanced, la NN L International IMNG Moderat, la NN L International ING Conservator și la NN L International ING Dinamic investiții în fonduri de investiții, inclusiv pensii private, în cuantum de 1.163.201,32 de lei și 57.837,09 euro.

De asemenea, în cele șapte conturi și depozite bancare deschise la ING menționate, acesta arată că a economisit 444.323,19 lei, 25.552,92 euro și 87,40 dolari SUA. Dan Barna deține acțiuni la Risky Business SRL, Compac SA, TLV Banca Transilvania SA și Tradevile în valoare de 58.484 de lei și a împrumutat o persoană, pe nume Dan Derscanu, cu 3.000 de lei.

Liderul AUR n-are case, n-are terenuri și nici bani în bănci. Singurul venit a fost cel încasat ca deputat

Un ultim personaj politic analizat, care și-a depus declarația de venit pe anul în curs, este liderul Partidului AUR, celebrul George Simion. Acesta a depus documentul la Camera Deputaților, în data de 10 iunie 2022.

Conform acestui act, George Simion nu deține terenuri și nu are nici proprietăți imobiliare constând în construcții. Are, în schimb, un autoturism marca Ford, fabricat în anul 2006.

Liderul AUR nu deține bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, opere de artă și de cult, colecții de artă numismatică, obiecte care să facă parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată să depășească 5.000 de euro. George Simion nu are conturi sau depozite bancare, nu are plasamente sau investiții și nici datorii. Iar veniturile realizate în anul fiscal anterior completării declarației de avere se rezumă la indemnizația de deputat în cuantum de 146.422 de lei anual (12.201,83 lei pe lună).